صحة
لا تضغط هذا "الزر"...عادة صباحية تدّمر يومك!
Lebanon 24
25-10-2025
|
17:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يلجأ كثيرون إلى زر “الغفوة” عند رنين المنبّه أملاً في بضع دقائق إضافية من الراحة، لكن
العلم
يكشف أن هذا التصرف قد يكون بداية يوم سيّئ.
دراسة حديثة نشرتها منصة ScienceDaily استندت إلى تحليل بيانات 21 ألف مستخدم لتطبيق Sleep Cycle عبر 3 ملايين ليلة نوم، أظهرت أن أكثر من نصف المشاركين يضغطون زر الغفوة بمتوسط 11 دقيقة إضافية، لكن دون فائدة حقيقية.
السبب علميًا، بحسب الباحثة ريبيكا روبنز من مستشفى بريغهام آند ويمين في
بوسطن
، هو أن الدماغ يدخل مرحلة نوم جديدة قصيرة ومشوشة لا تكتمل، فتتعطل مرحلة نوم REM المسؤولة عن اليقظة الذهنية، مما يجعل الاستيقاظ أكثر صعوبة ويزيد الشعور بالخمول.
دراسة أخرى في عام 2022
من مجلة
Journal of Physiological Anthropology أكدت أن الغفوة المتكررة تُفاقم حالة خمول الاستيقاظ، حيث يشعر المرء بارتباك ودوار ذهني قد يستمر لدقائق طويلة بعد النهوض.
ويوضح خبراء
cleveland clinic
أن المشكلة تظهر خصوصًا لدى من يعانون من نقص النوم أو اضطراب الساعة البيولوجية، مشيرين إلى أن الاعتماد اليومي على الغفوة يعدّ مؤشرًا على حاجة الجسم إلى راحة ليلية أطول.
وينصح الأطباء بضبط المنبّه على موعد الاستيقاظ الحقيقي والنهوض فورًا عند الرنين الأول، ما يساعد تدريجيًا على تحسين المزاج والانتباه والإنتاجية خلال اليوم.
