صحة
المشي لـ4000 خطوة يومياً يقلل خطر الوفاة المبكرة لدى النساء.. هذا ما كشفته آخر الدراسات
Lebanon 24
26-10-2025
|
15:46
A-
A+
كشفت دراسة علمية جديدة أن النساء الأكبر سناً يمكنهن تقليل خطر الوفاة المبكرة بشكل كبير من خلال المشي 4000 خطوة فقط يومياً، وهو ما يشكل مفاجأة بالنسبة للكثيرين حيث عادة ما يوصي الأطباء بالمشي لـ10 آلاف خطوة على الأقل يومياً من أجل تجنب الإصابة بأمراض القلب والجلطات والسكتات الدماغية.
وخلصت الدراسة التي نشرت نتائجها جريدة "إندبندنت"
البريطانية
، إلى أن المشي بواقع 4000 خطوة يومياً من شأنه تقليل خطر الوفاة المبكرة بأكثر من الربع.
وقالت الدراسة إن هذه الفائدة تتحقق حتى لو تراكمت الخطوات مرة أو مرتين فقط في الأسبوع، أي بمقدور الشخص أن يمشي 8000 خطوة كل يومين ويحصل على الفائدة ذاتها.
وتؤكد الدراسة أن العدد الإجمالي للخطوات المقطوعة، وليس عدد الأيام التي يتم تحقيقها خلالها، هو العامل الأساسي في خفض معدلات الوفيات والحد من خطر الإصابة بأمراض القلب.
وتتحدى هذه النتيجة المعيار المتعارف عليه وهو 10 آلاف خطوة يومياً، حيث خلص الخبراء إلى أنه لا يوجد نمط "أفضل" أو "أمثل" لتحقيق الفوائد الصحية من المشي. وأكدوا أهمية الحركة مشددين على أنه "يمكن للأفراد ممارسة النشاط البدني بأي نمط مفضّل لديهم".
ووجدت الدراسة أنه بالمقارنة مع النساء اللواتي كنّ قليلات الحركة، فإن اللواتي حققن 4000 خطوة يومياً، خلال يوم أو يومين في الأسبوع، انخفض لديهن خطر الوفاة بنسبة 26 بالمئة، وانخفض لديهنّ خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 27 بالمئة.
وكان لتحقيق ذلك خلال ثلاثة أيام أسبوعياً فوائد أكبر، بما في ذلك انخفاض خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40 بالمئة، وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 27 بالمئة.
وأدت ممارسة المزيد من المشي (من 5000 إلى 7000 خطوة) إلى انخفاضات أكبر، ولكن هذه الانخفاضات كانت أكثر تواضعاً. ففي هذه الحالة، انخفض خطر الوفاة بنسبة 32 بالمئة، ولكن استقرّ خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية عند 16 بالمئة.
وقال الباحثون، بمن فيهم باحثون من
جامعة هارفارد
الأميركية، إن الدراسة وجدت أن "عدد الخطوات يومياً، وليس تواتر الأيام في الأسبوع هو المهم" للحد من خطر الوفاة المبكرة وأمراض القلب لدى النساء الأكبر سناً.
وأضافوا: "ينبغي أن تأخذ إرشادات النشاط البدني للنساء الأكبر سناً في الاعتبار التوصية بما لا يقل عن 4000 خطوة يومياً لمدة يوم أو يومين أسبوعياً لتقليل خطر الوفاة وأمراض القلب والأوعية الدموية".
ونُشرت الدراسة في
المجلة البريطانية
للطب الرياضي، وشملت 13 ألفاً و547 امرأة سليمة من أمراض القلب والسرطان في بداية التجربة، وبلغت أعمارهن في المتوسط حوالي 72 عاماً.
وارتدت النساء أجهزة لمدة سبعة أيام متتالية لقياس عدد خطواتهن، وتم تتبعهن لما يقرب من 11 عاماً. وخلال هذه الفترة، توفيت 1765 امرأة (13 بالمئة) وأصيبت 781 امرأة (5.1 بالمئة) بأمراض القلب. وخلص الفريق إلى أن "زيادة عدد الخطوات، بغض النظر عن الأنماط اليومية، ترتبط بنتائج صحية أفضل".
لا تؤثر على النساء.. اليكم آخر ما كشفته الدراسات عن حمية الكيتو
Lebanon 24
لا تؤثر على النساء.. اليكم آخر ما كشفته الدراسات عن حمية الكيتو
27/10/2025 03:12:45
27/10/2025 03:12:45
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يقلل الكاكاو حقا من خطر الإصابة بأمراض القلب؟ دراسة تجيب
Lebanon 24
هل يقلل الكاكاو حقا من خطر الإصابة بأمراض القلب؟ دراسة تجيب
27/10/2025 03:12:45
27/10/2025 03:12:45
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تمنح حقن التنحيف الرشاقة دون ترهّل الجلد؟ اليكم آخر ما كشفته الدراسات
Lebanon 24
هل تمنح حقن التنحيف الرشاقة دون ترهّل الجلد؟ اليكم آخر ما كشفته الدراسات
27/10/2025 03:12:45
27/10/2025 03:12:45
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة تكشف: تناول 7 إلى 8 أكواب من هذه المشروبات يومياً يرتبط بطول العمر
Lebanon 24
دراسة تكشف: تناول 7 إلى 8 أكواب من هذه المشروبات يومياً يرتبط بطول العمر
27/10/2025 03:12:45
27/10/2025 03:12:45
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا تعيش المرأة أكثر من الرجل؟
Lebanon 24
لماذا تعيش المرأة أكثر من الرجل؟
10:52 | 2025-10-26
26/10/2025 10:52:18
Lebanon 24
Lebanon 24
التمارين الشاقة قد تكلف النساء حياتهن.. دراسة تحذر
Lebanon 24
التمارين الشاقة قد تكلف النساء حياتهن.. دراسة تحذر
08:19 | 2025-10-26
26/10/2025 08:19:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الطعام.. هل بإمكانه التخفيف من الأكزيما؟
Lebanon 24
الطعام.. هل بإمكانه التخفيف من الأكزيما؟
06:00 | 2025-10-26
26/10/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
5 أطعمة يجب تجنبها.. طبيب يحذر منها
Lebanon 24
5 أطعمة يجب تجنبها.. طبيب يحذر منها
03:00 | 2025-10-26
26/10/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دماغك واعٍ و أنت نائم... مفاجأة علمية عن الأحلام!
Lebanon 24
دماغك واعٍ و أنت نائم... مفاجأة علمية عن الأحلام!
00:00 | 2025-10-26
26/10/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا لحظة وقوع حادث السير الذي أودى بحياة المأمور رباح شديد
Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا لحظة وقوع حادث السير الذي أودى بحياة المأمور رباح شديد
06:01 | 2025-10-26
26/10/2025 06:01:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد العثور بحوزته على مخدرات في المطار... الحكم على فنان شهير جدّاً بالسجن
Lebanon 24
بعد العثور بحوزته على مخدرات في المطار... الحكم على فنان شهير جدّاً بالسجن
07:46 | 2025-10-26
26/10/2025 07:46:50
Lebanon 24
Lebanon 24
الممثلة ندى أبو فرحات على سرير المستشفى... ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
الممثلة ندى أبو فرحات على سرير المستشفى... ما القصة؟ (فيديو)
07:39 | 2025-10-26
26/10/2025 07:39:49
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة اسرائيلية بالمسيّرات: إنتهى وقت اللعب!
Lebanon 24
رسالة اسرائيلية بالمسيّرات: إنتهى وقت اللعب!
00:18 | 2025-10-26
26/10/2025 12:18:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تُوفيت في منزلها.. رحيل ممثلة معروفة بعد مسيرة حافلة (صورة)
Lebanon 24
تُوفيت في منزلها.. رحيل ممثلة معروفة بعد مسيرة حافلة (صورة)
03:02 | 2025-10-26
26/10/2025 03:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
10:52 | 2025-10-26
لماذا تعيش المرأة أكثر من الرجل؟
08:19 | 2025-10-26
التمارين الشاقة قد تكلف النساء حياتهن.. دراسة تحذر
06:00 | 2025-10-26
الطعام.. هل بإمكانه التخفيف من الأكزيما؟
03:00 | 2025-10-26
5 أطعمة يجب تجنبها.. طبيب يحذر منها
00:00 | 2025-10-26
دماغك واعٍ و أنت نائم... مفاجأة علمية عن الأحلام!
17:00 | 2025-10-25
لا تضغط هذا "الزر"...عادة صباحية تدّمر يومك!
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
27/10/2025 03:12:45
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
27/10/2025 03:12:45
Lebanon 24
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
04:09 | 2025-10-24
27/10/2025 03:12:45
Lebanon 24
Lebanon 24
