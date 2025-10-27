Advertisement

صحة

فوائد صحية مدهشة للكزبرة.. أكثر من مجرد نكهة للأطباق

Lebanon 24
27-10-2025 | 10:41
A-
A+
Doc-P-1434712-638971807510865852.jpeg
Doc-P-1434712-638971807510865852.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

تُعد بذور الكزبرة من التوابل الشائعة التي تتميز بفوائد صحية عديدة، أبرزها خفض مستويات الكوليسترول وضغط الدم، وتقليل مخاطر أمراض القلب والسكتات الدماغية.

وأظهرت دراسة نشرت في مجلة Current Cardiology Reviews أن الكزبرة تخفض الكوليسترول الضار (LDL) والدهون الثلاثية، مع رفع الكوليسترول الجيد (HDL)، فيما لاحظت تجربة على الحيوانات انخفاضًا ملحوظًا في الدهون الضارة مقارنة بالمجموعة الضابطة.

كما أظهرت دراسات سابقة، من بينها دراسة 2008، انخفاض كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة وارتفاع البروتين الدهني عالي الكثافة لدى الفئران، فيما أشار تقرير عام 2009 إلى تأثير بذور الكزبرة في خفض ضغط الدم عبر تنشيط الأمعاء وخصائصها المدرّة للبول.

ويُشير الخبراء إلى أن المستوى الصحي للكوليسترول الكلي يجب أن يكون 5 ملي مول/لتر أو أقل، والبروتين الدهني عالي الكثافة 1 ملي مول/لتر أو أكثر، والبروتين الدهني منخفض الكثافة 4 ملي مول/لتر أو أقل، ويمكن التأكد من هذه المستويات عبر فحص الدم واستشارة الطبيب أو الصيدلي.

يمكن استخدام بذور الكزبرة كاملة أو مطحونة في الطهي، كما تضيف أوراق الكزبرة نكهة وفوائد صحية إضافية للأطباق. (ارم نيوز)

Advertisement
مواضيع ذات صلة
أكثر من مجرد صدفة...دماغك قد يتوقّع المستقبل و أنت نائم!
lebanon 24
27/10/2025 22:17:40 Lebanon 24 Lebanon 24
فوائد صحية عديدة لتناول مشروب الكركديه.. تعرفوا عليها
lebanon 24
27/10/2025 22:17:40 Lebanon 24 Lebanon 24
7 فوائد صحية لبذور اليقطين.. ما هي؟
lebanon 24
27/10/2025 22:17:40 Lebanon 24 Lebanon 24
فوائد صحية خفية للفجل الحار
lebanon 24
27/10/2025 22:17:40 Lebanon 24 Lebanon 24

الكوليسترول

ارم نيوز

روتي

الدم

كولي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:25 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:59 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:04 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:05 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
15:00 | 2025-10-27
12:00 | 2025-10-27
08:52 | 2025-10-27
08:07 | 2025-10-27
05:30 | 2025-10-27
03:50 | 2025-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24