فوائد صحية مدهشة للكزبرة.. أكثر من مجرد نكهة للأطباق

تُعد بذور الكزبرة من التوابل الشائعة التي تتميز بفوائد صحية عديدة، أبرزها خفض مستويات وضغط ، وتقليل مخاطر أمراض القلب والسكتات الدماغية.

وأظهرت دراسة نشرت في مجلة Current Cardiology Reviews أن الكزبرة تخفض الكوليسترول الضار (LDL) والدهون الثلاثية، مع رفع الكوليسترول الجيد (HDL)، فيما لاحظت تجربة على الحيوانات انخفاضًا ملحوظًا في الدهون الضارة مقارنة بالمجموعة الضابطة.

كما أظهرت دراسات سابقة، من بينها دراسة 2008، انخفاض كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة وارتفاع البروتين الدهني عالي الكثافة لدى الفئران، فيما أشار تقرير عام 2009 إلى تأثير بذور الكزبرة في خفض ضغط الدم عبر تنشيط الأمعاء وخصائصها المدرّة للبول.

ويُشير الخبراء إلى أن المستوى الصحي للكوليسترول الكلي يجب أن يكون 5 ملي مول/لتر أو أقل، والبروتين الدهني عالي الكثافة 1 ملي مول/لتر أو أكثر، والبروتين الدهني منخفض الكثافة 4 ملي مول/لتر أو أقل، ويمكن التأكد من هذه المستويات عبر فحص الدم واستشارة الطبيب أو الصيدلي.

يمكن استخدام بذور الكزبرة كاملة أو مطحونة في الطهي، كما تضيف أوراق الكزبرة نكهة وفوائد صحية إضافية للأطباق. (ارم نيوز)