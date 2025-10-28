Advertisement

صحة

دراسة: العمل لساعات طويلة يُغيّر بنية الدماغ ويضعف القدرات الإدراكية

Lebanon 24
28-10-2025 | 04:00
حذّرت دراسة حديثة من أن الإفراط في العمل لا يقتصر على الإرهاق الجسدي أو النفسي فحسب، بل يمتد ليحدث تغيّرات هيكلية في الدماغ نفسه، وفق ما نشرته صحيفة إيفننج ستاندرد البريطانية.
وأوضحت الدراسة، التي ظهرت في مجلة الطب المهني والبيئي، أن الأشخاص الذين يعملون لأكثر من 52 ساعة أسبوعيًا – خصوصًا في القطاع الصحي – أظهروا تغيرات في مناطق الدماغ المسؤولة عن حل المشكلات، الذاكرة، والتنظيم العاطفي.
اعتمد الباحثون على بيانات تصوير بالرنين المغناطيسي لـ110 عاملين، بينهم 32 يعملون لساعات مفرطة. وأظهرت النتائج زيادة بنسبة 19% في حجم التليف في الفص الجبهي الأوسط الأيسر، وهو الجزء المعني بالتخطيط واتخاذ القرار والوعي الاجتماعي.
وأشار فريق البحث، الذي ضم علماء من جامعة يونسي الكورية الجنوبية، إلى أن هذه التغيرات العصبية ترتبط بالإجهاد المزمن، مؤكدين أن "إرهاق العمل يترك بصمات فعلية على بنية الدماغ البشري".
من جانبها، شددت روث ويلكينسون، رئيسة قسم السياسات في مؤسسة السلامة والصحة المهنية البريطانية، على أن الإفراط في العمل أصبح "وباءً عالمياً"، لافتةً إلى أن تقريرًا مشتركًا لمنظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية حمّل ساعات العمل الطويلة مسؤولية ثلث العبء المرضي المهني عالميًا.
وأكد الخبراء أن هذه النتائج تستدعي إصلاحات جذرية في سياسات العمل، للحد من الساعات المفرطة وضمان التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، لما لذلك من تأثير مباشر على صحة الدماغ وجودة الحياة.
 
(العربية)
