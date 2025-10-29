Advertisement

صحة

تسبب التهابات خطيرة... سحب مناديل إزالة مكياج شهيرة من الأسواق!

Lebanon 24
29-10-2025 | 03:28
أعلنت شركة Kenvue، الشركة الأم لـ Neutrogena، عن سحب عدد كبير من مناديل إزالة المكياج في الولايات المتحدة بعد اكتشاف احتمال احتوائها على بكتيريا قد تسبب التهابات خطيرة تهدد الحياة.


وجاء السحب بعد أن أظهرت الاختبارات الداخلية وجود آثار بكتيريا Pluralibacter gergoviae في دفعات محددة من المناديل فائقة النعومة، دون تحديد مصدر التلوث حتى الآن، ولم ترد أي تقارير مؤكدة عن إصابات مرتبطة بهذه المنتجات.


يشمل السحب 1312 علبة من منتجات Neutrogena، تحمل جميعها رقم الدفعة 1835U6325A، وتحتوي كل علبة على 12 عبوة فردية، وتم توزيعها في فلوريدا وجورجيا وكارولينا الجنوبية وتكساس.


وأكدت شركة Kenvue أن قرار السحب اتُّخذ "بدافع الحذر الشديد"، مشددة على أن باقي منتجات Neutrogena لم تتأثر بهذا الإجراء.

وتُعرف بكتيريا Pluralibacter gergoviae بأنها قد تسبب التهابات في الجهاز التنفسي والمسالك البولية والعين، وفي بعض الحالات تؤدي إلى تسمم الدم، وهي حالة خطيرة تنتج عن استجابة مناعية مفرطة تؤدي إلى التهابات شديدة وتلف في الأعضاء.

وتُعد المنتجات الرطبة مثل الكريمات واللوشن ومناديل إزالة المكياج بيئة مناسبة لنمو هذه البكتيريا، خصوصًا في حال تلوث المواد الخام أو وقوع أخطاء أثناء التصنيع.

وقال متحدث باسم الشركة: "صحة وسلامة المستهلكين تمثل أولويتنا القصوى، ومن باب الوقاية قررنا سحب هذا المنتج طوعًا."

وصنّفت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) عملية السحب على أنها من الدرجة الثانية، أي أن احتمال تسبب المنتج بمضاعفات صحية خطيرة منخفض، لكنه قد يؤدي إلى أعراض مؤقتة أو قابلة للعلاج.

ودعت الشركة المستهلكين إلى التوقف عن استخدام المناديل فورًا والتواصل مع Kenvue أو متاجر البيع بالتجزئة للحصول على إرشادات بشأن الإرجاع أو الاستبدال، مشيرة إلى إمكانية زيارة موقع خدمة عملاء Neutrogena للحصول على مزيد من التفاصيل. (روسيا اليوم)
