صحة

في اليوم العالمي للسكتة الدماغية… تحذير من علامات مبكرة قد تنقذ حياتك

Lebanon 24
29-10-2025 | 05:00
في اليوم العالمي للسكتة الدماغية 2025، حذّر طبيب الأعصاب الدكتور سودهير كومار من أن السكتة الدماغية لم تعد حكراً على كبار السن، مؤكداً عبر حسابه على "إكس" أنّ "السكتة الدماغية لا تنتظر العمر".
تشير الإحصاءات إلى أنّ واحداً من كل أربعة أشخاص فوق سن 25 معرض للإصابة بسكتة دماغية خلال حياته، ومع تصاعد عوامل الخطر المرتبطة بنمط الحياة مثل ارتفاع ضغط الدم، التدخين، قلة النشاط البدني، والنظام الغذائي غير الصحي، أصبح الشباب أكثر عرضة للإصابة من أي وقت مضى.



ويؤكد الدكتور كومار على أهمية التعرف المبكر على العلامات التحذيرية، حتى لو كانت مؤقتة أو طفيفة، باستخدام اختبار FAST.



وأشار إلى أنّ الوقاية ممكنة في 80 إلى 90٪ من الحالات عبر تغييرات نمط الحياة والفحوص الدورية، ومراقبة ضغط الدم والسكري والكوليسترول، إلى جانب ممارسة النشاط البدني المنتظم، تناول غذاء صحي، النوم الكافي وتقليل التوتر.



وختم الدكتور كومار بالتأكيد على أنّ السكتة الدماغية لم تعد مسألة حظ أو عمر، بل خيارات يومية: "معرفة العلامات والتحرك بسرعة قد يصنع الفرق بين الشفاء التام والإعاقة الدائمة". (آرم نيوز) 
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24