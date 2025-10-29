Advertisement

صحة

عادات غذائية تدمر نسيج العظام.. ما هي؟

Lebanon 24
29-10-2025 | 09:04
A-
A+
Doc-P-1435545-638973472070704990.jpeg
Doc-P-1435545-638973472070704990.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أشارت الدكتورة إيرينا زياتيكوفا، أخصائية الغدد الصماء، إلى أن الإفراط في تناول الملح والكافيين والمشروبات الغازية قد يؤدي إلى تدمير نسيج العظام، وبالتالي إلى كسور متكررة.
Advertisement
 
تشبه الطبيبة الهيكل العظمي البشري بكائن حي ديناميكي، تحدث فيه عمليات تكوين وهدم العظام بانتظام. ويزيد الجسم كتلة العظام بنشاط حتى سن 25–30، وبعد ذلك تبدأ كثافة المعادن في العظام بالانخفاض تدريجيا.

وتحذر الطبيبة من أن بعض الأطعمة يمكن أن تسرع هذه العملية عن طريق إزالة المعادن الهامة من الجسم وتعطيل عمليات إعادة البناء.

الأخطاء الغذائية التي تضعف العظام
1. الإفراط في تناول الملح
الملح يعتبر العدو الرئيسي للعظام، إذ يفقد الجسم الكالسيوم عند التخلص من الصوديوم الزائد عبر الكلى. ويجب الانتباه إلى أن الملح موجود في معظم الأطعمة، بما فيها الخبز.

2. الإفراط في تناول الحلويات
السكر الزائد يخلق بيئة حمضية في الجسم، ويضطر الجسم لموازنتها باستخدام الكالسيوم من العظام. كما يعيق امتصاص الكالسيوم ويضعف النسيج الخارجي للعظام، ما يؤدي إلى تدهور جودتها.

3. الإفراط في تناول الكافيين
القهوة تحتوي على التانين الذي يعيق امتصاص الكالسيوم. لذا، تناول أكثر من كوبين يوميا يشكل خطورة على العظام. وللوقاية، ينصح بتناول أطعمة غنية بالبروتين والكالسيوم مثل الحليب، جبن القريش، والزبادي الطبيعي.

4. استهلاك المشروبات الغازية والكحول
المشروبات الغازية الداكنة مثل الكولا تحتوي على حمض الفوسفوريك والفوسفور، ما يجبر الجسم على سحب الكالسيوم من العظام للحفاظ على التوازن. أما الكحول الإيثيلي فيثبط نشاط الخلايا المسؤولة عن إعادة تشكيل العظام ويعطل امتصاص الكالسيوم وفيتامين D. (روسيا اليوم) 
مواضيع ذات صلة
لا تضغط هذا "الزر"...عادة صباحية تدّمر يومك!
lebanon 24
29/10/2025 20:07:58 Lebanon 24 Lebanon 24
إنضباط غريب و عادات مفاجئة...هذا ما يفعله "هالاند" يوميًا!
lebanon 24
29/10/2025 20:07:58 Lebanon 24 Lebanon 24
عز الدين: الشيعة جزء أساسي من نسيج بيروت كما باقي الطوائف
lebanon 24
29/10/2025 20:07:58 Lebanon 24 Lebanon 24
حمية غذائية تعزز صحة الدماغ.. ما هي؟
lebanon 24
29/10/2025 20:07:58 Lebanon 24 Lebanon 24

روسيا اليوم

الغازية

المعادن

الرئيسي

إيرينا

الكحول

البشري

روسيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:28 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:28 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:58 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
14:00 | 2025-10-29
11:28 | 2025-10-29
05:00 | 2025-10-29
03:28 | 2025-10-29
01:58 | 2025-10-29
01:05 | 2025-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24