عادات غذائية تدمر نسيج العظام.. ما هي؟

أشارت الدكتورة زياتيكوفا، أخصائية الغدد الصماء، إلى أن الإفراط في تناول الملح والكافيين والمشروبات قد يؤدي إلى تدمير نسيج العظام، وبالتالي إلى كسور متكررة.

تشبه الطبيبة الهيكل العظمي بكائن حي ديناميكي، تحدث فيه عمليات تكوين وهدم العظام بانتظام. ويزيد الجسم كتلة العظام بنشاط حتى سن 25–30، وبعد ذلك تبدأ كثافة في العظام بالانخفاض تدريجيا.



وتحذر الطبيبة من أن بعض الأطعمة يمكن أن تسرع هذه العملية عن طريق إزالة المعادن الهامة من الجسم وتعطيل عمليات إعادة البناء.



الأخطاء الغذائية التي تضعف العظام

1. الإفراط في تناول الملح

الملح يعتبر العدو للعظام، إذ يفقد الجسم الكالسيوم عند التخلص من الصوديوم الزائد عبر الكلى. ويجب الانتباه إلى أن الملح موجود في معظم الأطعمة، بما فيها الخبز.



2. الإفراط في تناول الحلويات

السكر الزائد يخلق بيئة حمضية في الجسم، ويضطر الجسم لموازنتها باستخدام الكالسيوم من العظام. كما يعيق امتصاص الكالسيوم ويضعف النسيج الخارجي للعظام، ما يؤدي إلى تدهور جودتها.



3. الإفراط في تناول الكافيين

القهوة تحتوي على التانين الذي يعيق امتصاص الكالسيوم. لذا، تناول أكثر من كوبين يوميا يشكل خطورة على العظام. وللوقاية، ينصح بتناول أطعمة غنية بالبروتين والكالسيوم مثل الحليب، جبن القريش، والزبادي الطبيعي.



4. استهلاك المشروبات الغازية والكحول

المشروبات الغازية الداكنة مثل الكولا تحتوي على حمض الفوسفوريك والفوسفور، ما يجبر الجسم على سحب الكالسيوم من العظام للحفاظ على التوازن. أما الإيثيلي فيثبط نشاط الخلايا المسؤولة عن إعادة تشكيل العظام ويعطل امتصاص الكالسيوم وفيتامين D. (روسيا اليوم)