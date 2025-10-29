دراسة تكشف السر الحقيقي وراء فوائد النظام النباتي لصحة القلب

توصلت دراسة فرنسية حديثة إلى أن اتباع نظام غذائي نباتي قد يكون المفتاح لحماية صحة القلب، ولكن بشروط محددة تتمثل في الجودة الغذائية ودرجة المعالجة الصناعية.

فقد كشف فريق بحثي من (INRAE) والمعهد الوطني للصحة والبحوث الطبية (Inserm) وجامعة السوربون، أن الفائدة الحقيقية للأطعمة النباتية تتحقق فقط عندما تكون عالية القيمة الغذائية وقليلة المعالجة، بينما تفقد الأطعمة فائقة التصنيع قيمتها الصحية بغض النظر عن أصلها النباتي.

واعتمدت الدراسة التي نشرت في مجلة The Lancet Regional Health – Europe على تحليل بيانات 63835 بالغا تمت متابعتهم لمدة متوسطها 9.1 سنوات، مع تتبع بعض المشاركين لمدة تصل إلى 15 عاما.



ومن خلال استبيانات مفصلة عن ، تمكن الباحثون من تقييم ليس فقط نسبة الأطعمة النباتية مقابل الحيوانية، ولكن أيضا جودتها الغذائية من حيث محتوى الدهون والسكر والملح والفيتامينات المضادة للأكسدة، ودرجة معالجتها صناعيا.



وكشفت النتائج عن فروق كبيرة في معدلات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بين الأنظمة الغذائية النباتية المختلفة، حيث انخفض خطر الإصابة بهذه الأمراض بنسبة 40% لدى البالغين الذين اعتمدوا على الأطعمة النباتية عالية الجودة وقليلة المعالجة، مثل الخضروات والفواكه الطازجة والبقوليات والحبوب الكاملة غير المصنعة.

في المقابل، لم يلاحظ أي انخفاض في الخطر لدى الأشخاص الذين تناولوا أطعمة نباتية فائقة التصنيع، حتى لو كانت عالية الجودة الغذائية، مثل الخبز الأسود الصناعي والحساء الجاهز والأطباق الجاهزة والسلطات المعدة تجاريا. (روسيا اليوم)