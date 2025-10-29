Advertisement

صحة

دراسة تكشف السر الحقيقي وراء فوائد النظام النباتي لصحة القلب

Lebanon 24
29-10-2025 | 11:28
A-
A+
Doc-P-1435598-638973558324623312.jpg
Doc-P-1435598-638973558324623312.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توصلت دراسة فرنسية حديثة إلى أن اتباع نظام غذائي نباتي قد يكون المفتاح لحماية صحة القلب، ولكن بشروط محددة تتمثل في الجودة الغذائية ودرجة المعالجة الصناعية. 
 
فقد كشف فريق بحثي من المعهد الوطني للبحوث الزراعية (INRAE) والمعهد الوطني للصحة والبحوث الطبية (Inserm) وجامعة السوربون، أن الفائدة الحقيقية للأطعمة النباتية تتحقق فقط عندما تكون عالية القيمة الغذائية وقليلة المعالجة، بينما تفقد الأطعمة فائقة التصنيع قيمتها الصحية بغض النظر عن أصلها النباتي.
Advertisement
 
واعتمدت الدراسة التي نشرت في مجلة The Lancet Regional Health – Europe على تحليل بيانات 63835 بالغا تمت متابعتهم لمدة متوسطها 9.1 سنوات، مع تتبع بعض المشاركين لمدة تصل إلى 15 عاما. 

ومن خلال استبيانات مفصلة عن النظام الغذائي، تمكن الباحثون من تقييم ليس فقط نسبة الأطعمة النباتية مقابل الحيوانية، ولكن أيضا جودتها الغذائية من حيث محتوى الدهون والسكر والملح والفيتامينات المضادة للأكسدة، ودرجة معالجتها صناعيا.

وكشفت النتائج عن فروق كبيرة في معدلات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بين الأنظمة الغذائية النباتية المختلفة، حيث انخفض خطر الإصابة بهذه الأمراض بنسبة 40% لدى البالغين الذين اعتمدوا على الأطعمة النباتية عالية الجودة وقليلة المعالجة، مثل الخضروات والفواكه الطازجة والبقوليات والحبوب الكاملة غير المصنعة. 
 
في المقابل، لم يلاحظ أي انخفاض في الخطر لدى الأشخاص الذين تناولوا أطعمة نباتية فائقة التصنيع، حتى لو كانت عالية الجودة الغذائية، مثل الخبز الأسود الصناعي والحساء الجاهز والأطباق الجاهزة والسلطات المعدة تجاريا. (روسيا اليوم) 
مواضيع ذات صلة
حول العلاقة بين استهلاك الشاي وصحة القلب.. إليكم ما كشفته أحدث دراسة
lebanon 24
29/10/2025 20:08:05 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يحمي النظام الغذائي النباتي من السرطان؟
lebanon 24
29/10/2025 20:08:05 Lebanon 24 Lebanon 24
اكتشاف علمي: بكتيريا فموية كامنة وراء احتشاء عضلة القلب
lebanon 24
29/10/2025 20:08:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تؤثر على الخصوبة وصحة القلب.. دراسة تُحذر من الأطعمة "فائقة المعالجة"
lebanon 24
29/10/2025 20:08:05 Lebanon 24 Lebanon 24

المعهد الوطني للبحوث الزراعية

المعهد الوطني للصحة

جامعة السوربون

النظام الغذائي

المعهد الوطني

روسيا اليوم

سوربون

روسيا

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
14:00 | 2025-10-29
09:04 | 2025-10-29
05:00 | 2025-10-29
03:28 | 2025-10-29
01:58 | 2025-10-29
01:05 | 2025-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24