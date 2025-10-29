21
o
بيروت
19
o
طرابلس
21
o
صور
23
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
13
o
بعلبك
8
o
بشري
15
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
القيمة الغذائية لحبوب الفول وأثرها على صحة الإنسان
Lebanon 24
29-10-2025
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يُعدّ الفول من أهم أنواع البقوليات التي يعتمد عليها الإنسان في غذائه منذ القدم، لما يحتويه من عناصر غذائية مفيدة لجسم الإنسان. ويُعرف الفول بأنه طعام الفقراء والأغنياء على حد سواء، نظرًا لقيمته الغذائية العالية وسعره المناسب.
Advertisement
القيمة الغذائية للفول
يحتوي الفول على نسبة عالية من البروتين النباتي الذي يساعد في بناء العضلات وتجديد الخلايا، كما يحتوي على الألياف الغذائية التي تُسهم في تحسين عملية الهضم ومنع الإمساك. ويُعد الفول أيضًا مصدرًا جيدًا لعدد من الفيتامينات والمعادن مثل الحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم وحمض الفوليك.
فوائد الفول الصحية
يعزز الشعور بالشبع: نظرًا لغناه بالألياف والبروتين، مما يجعله مناسبًا لمن يرغبون في إنقاص الوزن.
يدعم صحة القلب: إذ يساعد على خفض مستويات
الكوليسترول
الضار في
الدم
.
يقوي المناعة: لاحتوائه على مضادات أكسدة طبيعية تحمي الجسم من الأمراض.
مفيد لمرضى
السكري
: لأنه يبطئ امتصاص السكر في الدم بفضل أليافه القابلة للذوبان.
يحافظ على صحة الجهاز العصبي: بفضل وجود فيتامينات المجموعة (ب).
طرق تناول الفول
يُحضّر الفول بعدة طرق حول العالم، فهناك الفول المدمس الشهير في البلاد العربية، وهناك من يضيف إليه الزيت والليمون والطماطم ليصبح وجبة كاملة. كما يدخل الفول المطحون في صناعة الفلافل وبعض أنواع الحساء.
مواضيع ذات صلة
القيمة الغذائية للكستناء وتأثيرها على صحة الإنسان
Lebanon 24
القيمة الغذائية للكستناء وتأثيرها على صحة الإنسان
30/10/2025 04:50:32
30/10/2025 04:50:32
Lebanon 24
Lebanon 24
البيض وصحة الإنسان.. علاقة غذائية قوية
Lebanon 24
البيض وصحة الإنسان.. علاقة غذائية قوية
30/10/2025 04:50:32
30/10/2025 04:50:32
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يحدد لون البيض قيمته الغذائية؟
Lebanon 24
هل يحدد لون البيض قيمته الغذائية؟
30/10/2025 04:50:32
30/10/2025 04:50:32
Lebanon 24
Lebanon 24
عربات الفول والكرابيج.. حكايات كفاح على الطرقات
Lebanon 24
عربات الفول والكرابيج.. حكايات كفاح على الطرقات
30/10/2025 04:50:32
30/10/2025 04:50:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الكوليسترول
المعادن
السكري
روتي
باتي
الدم
غنيس
اسيو
تابع
قد يعجبك أيضاً
وداعًا لقوائم الانتظار… القلب الجديد يولد من المريض نفسه!
Lebanon 24
وداعًا لقوائم الانتظار… القلب الجديد يولد من المريض نفسه!
17:28 | 2025-10-29
29/10/2025 05:28:09
Lebanon 24
Lebanon 24
فوائد النعناع للجسم والعقل
Lebanon 24
فوائد النعناع للجسم والعقل
16:30 | 2025-10-29
29/10/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة تكشف السر الحقيقي وراء فوائد النظام النباتي لصحة القلب
Lebanon 24
دراسة تكشف السر الحقيقي وراء فوائد النظام النباتي لصحة القلب
11:28 | 2025-10-29
29/10/2025 11:28:40
Lebanon 24
Lebanon 24
عادات غذائية تدمر نسيج العظام.. ما هي؟
Lebanon 24
عادات غذائية تدمر نسيج العظام.. ما هي؟
09:04 | 2025-10-29
29/10/2025 09:04:42
Lebanon 24
Lebanon 24
في اليوم العالمي للسكتة الدماغية… تحذير من علامات مبكرة قد تنقذ حياتك
Lebanon 24
في اليوم العالمي للسكتة الدماغية… تحذير من علامات مبكرة قد تنقذ حياتك
05:00 | 2025-10-29
29/10/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حزنٌ كبيرٌ... وفاة فنان لبنانيّ شاب بشكلٍ مفاجىء (صورة)
Lebanon 24
حزنٌ كبيرٌ... وفاة فنان لبنانيّ شاب بشكلٍ مفاجىء (صورة)
11:00 | 2025-10-29
29/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأجواء الصيفية ستتبدل.. بداية موسم الأمطار في لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
الأجواء الصيفية ستتبدل.. بداية موسم الأمطار في لبنان في هذا الموعد
03:41 | 2025-10-29
29/10/2025 03:41:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن رواتب العاملين في القطاع العام... بيانٌ من وزارة الماليّة
Lebanon 24
بشأن رواتب العاملين في القطاع العام... بيانٌ من وزارة الماليّة
08:56 | 2025-10-29
29/10/2025 08:56:16
Lebanon 24
Lebanon 24
مراسلة "الجديد" تتعرّض لموقفٍ مُحرج جدّاً... شاهدوا بالفيديو ما حصل معها
Lebanon 24
مراسلة "الجديد" تتعرّض لموقفٍ مُحرج جدّاً... شاهدوا بالفيديو ما حصل معها
09:52 | 2025-10-29
29/10/2025 09:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا قررت إسرائيل بشأن لبنان؟ معلومات تنقلها مصادر
Lebanon 24
ماذا قررت إسرائيل بشأن لبنان؟ معلومات تنقلها مصادر
12:00 | 2025-10-29
29/10/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
17:28 | 2025-10-29
وداعًا لقوائم الانتظار… القلب الجديد يولد من المريض نفسه!
16:30 | 2025-10-29
فوائد النعناع للجسم والعقل
11:28 | 2025-10-29
دراسة تكشف السر الحقيقي وراء فوائد النظام النباتي لصحة القلب
09:04 | 2025-10-29
عادات غذائية تدمر نسيج العظام.. ما هي؟
05:00 | 2025-10-29
في اليوم العالمي للسكتة الدماغية… تحذير من علامات مبكرة قد تنقذ حياتك
03:28 | 2025-10-29
تسبب التهابات خطيرة... سحب مناديل إزالة مكياج شهيرة من الأسواق!
فيديو
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
12:00 | 2025-10-28
30/10/2025 04:50:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
30/10/2025 04:50:32
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
30/10/2025 04:50:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24