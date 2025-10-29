القيمة الغذائية لحبوب الفول وأثرها على صحة الإنسان

Advertisement

يُعدّ الفول من أهم أنواع البقوليات التي يعتمد عليها الإنسان في غذائه منذ القدم، لما يحتويه من عناصر غذائية مفيدة لجسم الإنسان. ويُعرف الفول بأنه طعام الفقراء والأغنياء على حد سواء، نظرًا لقيمته الغذائية العالية وسعره المناسب.القيمة الغذائية للفوليحتوي الفول على نسبة عالية من البروتين النباتي الذي يساعد في بناء العضلات وتجديد الخلايا، كما يحتوي على الألياف الغذائية التي تُسهم في تحسين عملية الهضم ومنع الإمساك. ويُعد الفول أيضًا مصدرًا جيدًا لعدد من الفيتامينات والمعادن مثل الحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم وحمض الفوليك.فوائد الفول الصحيةيعزز الشعور بالشبع: نظرًا لغناه بالألياف والبروتين، مما يجعله مناسبًا لمن يرغبون في إنقاص الوزن.يدعم صحة القلب: إذ يساعد على خفض مستويات الضار في .يقوي المناعة: لاحتوائه على مضادات أكسدة طبيعية تحمي الجسم من الأمراض.مفيد لمرضى : لأنه يبطئ امتصاص السكر في الدم بفضل أليافه القابلة للذوبان.يحافظ على صحة الجهاز العصبي: بفضل وجود فيتامينات المجموعة (ب).طرق تناول الفوليُحضّر الفول بعدة طرق حول العالم، فهناك الفول المدمس الشهير في البلاد العربية، وهناك من يضيف إليه الزيت والليمون والطماطم ليصبح وجبة كاملة. كما يدخل الفول المطحون في صناعة الفلافل وبعض أنواع الحساء.