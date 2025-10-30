Advertisement

صحة

كيف يساعد المشي المرأة الحامل؟

Lebanon 24
30-10-2025 | 00:00
المشي من أبسط الأنشطة البدنية وأكثرها أمانًا للمرأة الحامل، إذا كانت الحمل طبيعيًا ولا توجد مضاعفات صحية. يعتبر المشي وسيلة رائعة للحفاظ على الصحة البدنية والنفسية خلال فترة الحمل.

أولًا: الفوائد الصحية للمشي أثناء الحمل
تحسين الدورة الدموية: يساعد المشي على تعزيز تدفق الدم وتقليل تورم القدمين والكاحلين.

تقوية العضلات والعظام: يقوي المشي عضلات الساقين وأسفل الظهر، مما يخفف آلام الظهر الشائعة أثناء الحمل.

التحكم في الوزن: يساعد المشي على منع زيادة الوزن المفرطة وتقليل مخاطر السمنة.

تحسين الهضم: يقلل من الإمساك وعسر الهضم، وهما شائعان خلال فترة الحمل.

خفض التوتر وتحسين المزاج: النشاط البدني المعتدل مثل المشي يحفز إفراز هرمونات السعادة، مما يقلل القلق والتوتر.

ثانيًا: الفوائد للولادة

يساعد المشي على تقوية عضلات الحوض، مما قد يسهل عملية الولادة الطبيعية.

يحسن القدرة على التحمل البدني، مما يجعل المخاض أقل إرهاقًا.

ثالثًا: نصائح للمشي الآمن للحامل

ارتداء حذاء مريح ومناسب للمشي.

اختيار أماكن آمنة ومستوية لتجنب السقوط.

شرب الماء بانتظام للحفاظ على الترطيب.

البدء بمعدل معتدل (20–30 دقيقة يوميًا) وزيادته تدريجيًا حسب القدرة.

استشارة الطبيب قبل بدء أي نشاط بدني إذا كانت هناك مضاعفات في الحمل.
 
