صحة

أشعة الشمس.. دواء طبيعي يخفض الكوليسترول دون حمية أو دواء

Lebanon 24
31-10-2025 | 02:00
كشف طبيب القلب الأميركي جاك وولفسون من ولاية أريزونا عن طريقة طبيعية وفعّالة للحفاظ على صحة القلب وتنظيم الكوليسترول، لا تتطلب أدوية ولا أنظمة غذائية صارمة، بل شيئًا بسيطًا ومتاحًا للجميع: التعرض المنتظم لأشعة الشمس.
وأوضح وولفسون في منشور عبر "إنستغرام" أن أشعة الشمس تحفّز عملية تحويل الكوليسترول في الجلد إلى فيتامين D، ما ينعكس مباشرة على خفض مستويات الكوليسترول الضار وتحسين صحة الأوعية الدموية والمناعة.

وقال الطبيب: "التعرض للشمس لمدة 15 إلى 20 دقيقة، عدة مرات أسبوعيًا، يمكن أن يحدث فرقًا ملموسًا في توازن الكوليسترول وصحة القلب، شرط عدم المبالغة لتجنب أضرار الأشعة فوق البنفسجية".

وأكدت دراسة هندية سابقة نُشرت في "المجلة الهندية للغدد الصمّاء والأيض" أن قضاء 20 دقيقة يوميًا تحت أشعة الشمس الطبيعية يرفع مستوى فيتامين D ويخفض الكوليسترول الكلي والضار بشكل أكبر مما تحققه المكملات وحدها.
 
(إرم نيوز)
 
