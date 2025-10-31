ماذا يحدث داخل الدماغ عند الحرمان من النوم؟

كشفت دراسة علمية حديثة النقاب عن الآلية البيولوجية التي تقف وراء شعورنا بضبابية الدماغ وضعف التركيز بعد ليلة من النوم المضطرب.



ولكن عندما نحرم من النوم الجيد، تحدث تغيرات مذهلة في هذه الآلية. حيث يضطر الجسم إلى محاولة التعويض عن عملية التنظيف الليلية الفاشلة عن طريق إطلاق موجات من السائل الدماغي الشوكي خلال ساعات النهار. وهذه المحاولة للتعويض تأتي بتكلفة باهظة: ضعف ملحوظ في القدرة على التركيز والانتباه. ووفقا للدراسة المنشورة في مجلة Nature Neuroscience، فإن المفتاح يكمن في السائل الدماغي الشوكي (CSF) الذي يغسل الدماغ عادة أثناء النوم العميق. فخلال نومنا، يتدفق هذا السائل بطريقة إيقاعية منتظمة لتنظيف المخ من الفضلات المتراكمة طوال اليوم. وهذه العملية التنظيفية ضرورية للحفاظ على صحة الدماغ ووظائفه الطبيعية.ولكن عندما نحرم من النوم الجيد، تحدث تغيرات مذهلة في هذه الآلية. حيث يضطر الجسم إلى محاولة التعويض عن عملية التنظيف الليلية الفاشلة عن طريق إطلاق موجات من السائل الدماغي الشوكي خلال ساعات النهار. وهذه المحاولة للتعويض تأتي بتكلفة باهظة: ضعف ملحوظ في القدرة على التركيز والانتباه.

وعلقت ، الباحثة الرئيسية في الدراسة: "المدهش أن هذه ليست مجرد ظاهرة دماغية بحتة، بل هي حدث يشمل الجسم كله. وتشير نتائجنا إلى وجود دائرة موحدة تحكم كلا من الوظائف الدماغية - مثل انتباهنا وقدرتنا على إدراك العالم - والعمليات الفسيولوجية الأساسية مثل ديناميكيات سوائل الدماغ وتدفق ". (روسيا اليوم)