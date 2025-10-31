25
o
بيروت
21
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
16
o
النبطية
15
o
زحلة
16
o
بعلبك
8
o
بشري
22
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
ماذا يحدث داخل الدماغ عند الحرمان من النوم؟
Lebanon 24
31-10-2025
|
08:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت دراسة علمية حديثة النقاب عن الآلية البيولوجية التي تقف وراء شعورنا بضبابية الدماغ وضعف التركيز بعد ليلة من النوم المضطرب.
ووفقا للدراسة المنشورة في مجلة Nature Neuroscience، فإن المفتاح يكمن في السائل الدماغي الشوكي (CSF) الذي يغسل الدماغ عادة أثناء النوم العميق. فخلال نومنا، يتدفق هذا السائل بطريقة إيقاعية منتظمة لتنظيف المخ من الفضلات المتراكمة طوال اليوم. وهذه العملية التنظيفية ضرورية للحفاظ على صحة الدماغ ووظائفه الطبيعية.
Advertisement
ولكن عندما نحرم من النوم الجيد، تحدث تغيرات مذهلة في هذه الآلية. حيث يضطر الجسم إلى محاولة التعويض عن عملية التنظيف الليلية الفاشلة عن طريق إطلاق موجات من السائل الدماغي الشوكي خلال ساعات النهار. وهذه المحاولة للتعويض تأتي بتكلفة باهظة: ضعف ملحوظ في القدرة على التركيز والانتباه.
وعلقت
لورا لويس
، الباحثة الرئيسية في الدراسة: "المدهش أن هذه ليست مجرد ظاهرة دماغية بحتة، بل هي حدث يشمل الجسم كله. وتشير نتائجنا إلى وجود دائرة موحدة تحكم كلا من الوظائف الدماغية
العليا
- مثل انتباهنا وقدرتنا على إدراك العالم - والعمليات الفسيولوجية الأساسية مثل ديناميكيات سوائل الدماغ وتدفق
الدم
". (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
عند قلة النوم.. ماذا يحدث لضغط الدم؟
Lebanon 24
عند قلة النوم.. ماذا يحدث لضغط الدم؟
31/10/2025 20:43:52
31/10/2025 20:43:52
Lebanon 24
Lebanon 24
اغتسال الدماغ.. كيف ينظف العقل نفسه أثناء النوم؟
Lebanon 24
اغتسال الدماغ.. كيف ينظف العقل نفسه أثناء النوم؟
31/10/2025 20:43:52
31/10/2025 20:43:52
Lebanon 24
Lebanon 24
عند النوم ساعتين فقط يومياً.. ما الذي قد يحدث للجسم؟
Lebanon 24
عند النوم ساعتين فقط يومياً.. ما الذي قد يحدث للجسم؟
31/10/2025 20:43:52
31/10/2025 20:43:52
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تعلم ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز يوميًا؟
Lebanon 24
هل تعلم ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز يوميًا؟
31/10/2025 20:43:52
31/10/2025 20:43:52
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا اليوم
لورا لويس
الرئيسي
رنا ❗️
العليا
التركي
روسيا
الترك
تابع
قد يعجبك أيضاً
دراسة تحذر: أقراص منع حمل شائعة قد تزيد خطر الإصابة بهذا النوع من السرطان
Lebanon 24
دراسة تحذر: أقراص منع حمل شائعة قد تزيد خطر الإصابة بهذا النوع من السرطان
11:33 | 2025-10-31
31/10/2025 11:33:10
Lebanon 24
Lebanon 24
نقص الأوكسجين.. يعيد برمجة جهاز المناعة ويضعفه بعد التعافي
Lebanon 24
نقص الأوكسجين.. يعيد برمجة جهاز المناعة ويضعفه بعد التعافي
06:00 | 2025-10-31
31/10/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قلب من خلاياك.. اليابان تقترب من زراعة أول قلب "ذاتي المنشأ"
Lebanon 24
قلب من خلاياك.. اليابان تقترب من زراعة أول قلب "ذاتي المنشأ"
04:00 | 2025-10-31
31/10/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
محفزات الكولاجين بين الجمال والمخاطر.. الحقيقة الطبية الكاملة
Lebanon 24
محفزات الكولاجين بين الجمال والمخاطر.. الحقيقة الطبية الكاملة
04:00 | 2025-10-31
31/10/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أشعة الشمس.. دواء طبيعي يخفض الكوليسترول دون حمية أو دواء
Lebanon 24
أشعة الشمس.. دواء طبيعي يخفض الكوليسترول دون حمية أو دواء
02:00 | 2025-10-31
31/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد موقف عون بصدّ الاعتداء.. هل تبدأ حرب "لبنان ضد إسرائيل"؟
Lebanon 24
بعد موقف عون بصدّ الاعتداء.. هل تبدأ حرب "لبنان ضد إسرائيل"؟
15:30 | 2025-10-30
30/10/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستُكثّف إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. إليكم ما كشفته هيئة البثّ الإسرائيليّة
Lebanon 24
هل ستُكثّف إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. إليكم ما كشفته هيئة البثّ الإسرائيليّة
14:54 | 2025-10-30
30/10/2025 02:54:16
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين جدًا... وفاة كاتب وشاعر لبناني (صورة)
Lebanon 24
خبر حزين جدًا... وفاة كاتب وشاعر لبناني (صورة)
16:38 | 2025-10-30
30/10/2025 04:38:18
Lebanon 24
Lebanon 24
سقط وأُصيب في رأسه... نقل إبن فنانة شهيرة إلى العناية المركّزة
Lebanon 24
سقط وأُصيب في رأسه... نقل إبن فنانة شهيرة إلى العناية المركّزة
17:30 | 2025-10-30
30/10/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف ستردّ إسرائيل على خطوة رئيس الجمهورية الجريئة؟
Lebanon 24
كيف ستردّ إسرائيل على خطوة رئيس الجمهورية الجريئة؟
10:00 | 2025-10-31
31/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
11:33 | 2025-10-31
دراسة تحذر: أقراص منع حمل شائعة قد تزيد خطر الإصابة بهذا النوع من السرطان
06:00 | 2025-10-31
نقص الأوكسجين.. يعيد برمجة جهاز المناعة ويضعفه بعد التعافي
04:00 | 2025-10-31
قلب من خلاياك.. اليابان تقترب من زراعة أول قلب "ذاتي المنشأ"
04:00 | 2025-10-31
محفزات الكولاجين بين الجمال والمخاطر.. الحقيقة الطبية الكاملة
02:00 | 2025-10-31
أشعة الشمس.. دواء طبيعي يخفض الكوليسترول دون حمية أو دواء
00:00 | 2025-10-31
فوائد مذهلة ومتعددة للجوافة… تعرف إليها!
فيديو
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
Lebanon 24
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
00:57 | 2025-10-31
31/10/2025 20:43:52
Lebanon 24
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
12:00 | 2025-10-28
31/10/2025 20:43:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
31/10/2025 20:43:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24