دراسة تحذر: أقراص منع حمل شائعة قد تزيد خطر الإصابة بهذا النوع من السرطان

كشف باحثون سويديون أن استخدام أقراص منع الحمل الصغيرة، المحتوية على البروجسترون فقط، قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء مقارنة بالبدائل الأخرى.

وأوضحت الدراسة، التي تابع فيها الباحثون أكثر من مليوني امرأة، أن النساء اللواتي يستخدمن الأقراص الصغيرة، والتي تحتوي على نوع من البروجسترون يسمى "ديسوجيستريل"، معرضات للإصابة بسرطان الثدي بنسبة تقارب الخمس مقارنة بالنساء اللاتي لا يستخدمن وسائل منع حمل هرمونية.



وبالمقابل، أظهرت النساء اللواتي يستخدمن الأقراص المركبة، التي تحتوي على الإستروجين والبروجسترون، زيادة في خطر الإصابة بنسبة 12%. أما النساء اللواتي يستخدمن وسائل أخرى تحتوي على البروجسترون فقط، مثل الحقن أو الغرسات بأنواع مختلفة من البروجسترون، فلم يُلاحظ لديهن زيادة ملحوظة في الخطر.

وأكد الباحثون أن السبب وراء زيادة الخطر المرتبط بالأقراص الصغيرة وحدها غير واضح بعد، داعين إلى إجراء المزيد من الأبحاث لدراسة تأثير "ديسوجيستريل" على الجسم. كما شددوا على أنه من المبكر تعديل خيارات العلاج المتاحة للنساء استنادا إلى هذه النتائج وحدها.



وأوضحت الدراسة أن النتائج تكشف عن اختلافات مهمة في خطر الإصابة بسرطان الثدي بين أنواع البروجسترون المختلفة،. (روسيا اليوم)