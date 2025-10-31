25
o
بيروت
21
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
16
o
النبطية
15
o
زحلة
16
o
بعلبك
8
o
بشري
22
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
دراسة تحذر: أقراص منع حمل شائعة قد تزيد خطر الإصابة بهذا النوع من السرطان
Lebanon 24
31-10-2025
|
11:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف باحثون سويديون أن استخدام أقراص منع الحمل الصغيرة، المحتوية على البروجسترون فقط، قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء مقارنة بالبدائل الأخرى.
وأوضحت الدراسة، التي تابع فيها الباحثون أكثر من مليوني امرأة، أن النساء اللواتي يستخدمن الأقراص الصغيرة، والتي تحتوي على نوع من البروجسترون يسمى "ديسوجيستريل"، معرضات للإصابة بسرطان الثدي بنسبة تقارب الخمس مقارنة بالنساء اللاتي لا يستخدمن وسائل منع حمل هرمونية.
وبالمقابل، أظهرت النساء اللواتي يستخدمن الأقراص المركبة، التي تحتوي على الإستروجين والبروجسترون، زيادة في خطر الإصابة بنسبة 12%. أما النساء اللواتي يستخدمن وسائل أخرى تحتوي على البروجسترون فقط، مثل الحقن أو الغرسات بأنواع مختلفة من البروجسترون، فلم يُلاحظ لديهن زيادة ملحوظة في الخطر.
Advertisement
وأكد الباحثون أن السبب وراء زيادة الخطر المرتبط بالأقراص الصغيرة وحدها غير واضح بعد، داعين إلى إجراء المزيد من الأبحاث لدراسة تأثير "ديسوجيستريل" على الجسم. كما شددوا على أنه من المبكر تعديل خيارات العلاج المتاحة للنساء استنادا إلى هذه النتائج وحدها.
وأوضحت الدراسة أن النتائج تكشف عن اختلافات مهمة في خطر الإصابة بسرطان الثدي بين أنواع البروجسترون المختلفة،. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
دراسة تحذر.. تناول اللحوم المصنعة أسبوعيا يزيد خطر الإصابة بهذا النوع من السرطان
Lebanon 24
دراسة تحذر.. تناول اللحوم المصنعة أسبوعيا يزيد خطر الإصابة بهذا النوع من السرطان
31/10/2025 20:43:58
31/10/2025 20:43:58
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة تحذر: مياه العبوات البلاستيكية قد تزيد خطر السرطان
Lebanon 24
دراسة تحذر: مياه العبوات البلاستيكية قد تزيد خطر السرطان
31/10/2025 20:43:58
31/10/2025 20:43:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مسكن ألم شائع يظهر فعالية في خفض خطر هذا النوع من السرطان
Lebanon 24
مسكن ألم شائع يظهر فعالية في خفض خطر هذا النوع من السرطان
31/10/2025 20:43:58
31/10/2025 20:43:58
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة: العمل الليلي يزيد خطر الإصابة بالقولون العصبي
Lebanon 24
دراسة: العمل الليلي يزيد خطر الإصابة بالقولون العصبي
31/10/2025 20:43:58
31/10/2025 20:43:58
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا اليوم
روسيا
العلا
سوجي
قد يعجبك أيضاً
ماذا يحدث داخل الدماغ عند الحرمان من النوم؟
Lebanon 24
ماذا يحدث داخل الدماغ عند الحرمان من النوم؟
08:15 | 2025-10-31
31/10/2025 08:15:36
Lebanon 24
Lebanon 24
نقص الأوكسجين.. يعيد برمجة جهاز المناعة ويضعفه بعد التعافي
Lebanon 24
نقص الأوكسجين.. يعيد برمجة جهاز المناعة ويضعفه بعد التعافي
06:00 | 2025-10-31
31/10/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قلب من خلاياك.. اليابان تقترب من زراعة أول قلب "ذاتي المنشأ"
Lebanon 24
قلب من خلاياك.. اليابان تقترب من زراعة أول قلب "ذاتي المنشأ"
04:00 | 2025-10-31
31/10/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
محفزات الكولاجين بين الجمال والمخاطر.. الحقيقة الطبية الكاملة
Lebanon 24
محفزات الكولاجين بين الجمال والمخاطر.. الحقيقة الطبية الكاملة
04:00 | 2025-10-31
31/10/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أشعة الشمس.. دواء طبيعي يخفض الكوليسترول دون حمية أو دواء
Lebanon 24
أشعة الشمس.. دواء طبيعي يخفض الكوليسترول دون حمية أو دواء
02:00 | 2025-10-31
31/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد موقف عون بصدّ الاعتداء.. هل تبدأ حرب "لبنان ضد إسرائيل"؟
Lebanon 24
بعد موقف عون بصدّ الاعتداء.. هل تبدأ حرب "لبنان ضد إسرائيل"؟
15:30 | 2025-10-30
30/10/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستُكثّف إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. إليكم ما كشفته هيئة البثّ الإسرائيليّة
Lebanon 24
هل ستُكثّف إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. إليكم ما كشفته هيئة البثّ الإسرائيليّة
14:54 | 2025-10-30
30/10/2025 02:54:16
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين جدًا... وفاة كاتب وشاعر لبناني (صورة)
Lebanon 24
خبر حزين جدًا... وفاة كاتب وشاعر لبناني (صورة)
16:38 | 2025-10-30
30/10/2025 04:38:18
Lebanon 24
Lebanon 24
سقط وأُصيب في رأسه... نقل إبن فنانة شهيرة إلى العناية المركّزة
Lebanon 24
سقط وأُصيب في رأسه... نقل إبن فنانة شهيرة إلى العناية المركّزة
17:30 | 2025-10-30
30/10/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف ستردّ إسرائيل على خطوة رئيس الجمهورية الجريئة؟
Lebanon 24
كيف ستردّ إسرائيل على خطوة رئيس الجمهورية الجريئة؟
10:00 | 2025-10-31
31/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
08:15 | 2025-10-31
ماذا يحدث داخل الدماغ عند الحرمان من النوم؟
06:00 | 2025-10-31
نقص الأوكسجين.. يعيد برمجة جهاز المناعة ويضعفه بعد التعافي
04:00 | 2025-10-31
قلب من خلاياك.. اليابان تقترب من زراعة أول قلب "ذاتي المنشأ"
04:00 | 2025-10-31
محفزات الكولاجين بين الجمال والمخاطر.. الحقيقة الطبية الكاملة
02:00 | 2025-10-31
أشعة الشمس.. دواء طبيعي يخفض الكوليسترول دون حمية أو دواء
00:00 | 2025-10-31
فوائد مذهلة ومتعددة للجوافة… تعرف إليها!
فيديو
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
Lebanon 24
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
00:57 | 2025-10-31
31/10/2025 20:43:58
Lebanon 24
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
12:00 | 2025-10-28
31/10/2025 20:43:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
31/10/2025 20:43:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24