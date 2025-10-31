23
صحة
معلومات خطيرة عن الإنفلونزا وكوفيد-19.. ما تأثيرها على الصحة؟
Lebanon 24
31-10-2025
|
17:00
أظهرت دراسة أجراها علماء في جامعة
كاليفورنيا
بلوس
أنجلوس، أنّ الإصابة بالإنفلونزا أو كوفيد-19 قد تزيد خطر التعرض لنوبة قلبية أو سكتة دماغية لأسابيع وربما لأشهر بعد التعافي.
ووفقًا لمجلة جمعية القلب الأميركية (JAHA)، خلصت مراجعة لأكثر من 52 ألف دراسة إلى أنّ خطر احتشاء عضلة القلب يرتفع أربعة أضعاف في الشهر الأول بعد الإصابة بالإنفلونزا، فيما يزيد خطر السكتة الدماغية خمسة أضعاف خلال الفترة نفسها. كما تستمر تأثيرات كوفيد-19 على القلب حتى عام كامل بعد التعافي.
ويرى الباحثون أنّ السبب يعود إلى الاستجابة الالتهابية القوية التي تسبّبها العدوى الفيروسية، والتي ترفع من تخثّر
الدم
وتسرّع تكوّن لويحات تصلّب الشرايين، ما يثقل كاهل الجهاز القلبي الوعائي.
ويؤكد الخبراء أهمية هذه النتائج في تعزيز الوعي بضرورة الوقاية من العدوى الفيروسية، واتباع نمط حياة صحي لحماية القلب، خصوصًا لدى الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات.
