معلومات خطيرة عن الإنفلونزا وكوفيد-19.. ما تأثيرها على الصحة؟

Advertisement

أظهرت دراسة أجراها علماء في جامعة أنجلوس، أنّ الإصابة بالإنفلونزا أو كوفيد-19 قد تزيد خطر التعرض لنوبة قلبية أو سكتة دماغية لأسابيع وربما لأشهر بعد التعافي.ووفقًا لمجلة جمعية القلب الأميركية (JAHA)، خلصت مراجعة لأكثر من 52 ألف دراسة إلى أنّ خطر احتشاء عضلة القلب يرتفع أربعة أضعاف في الشهر الأول بعد الإصابة بالإنفلونزا، فيما يزيد خطر السكتة الدماغية خمسة أضعاف خلال الفترة نفسها. كما تستمر تأثيرات كوفيد-19 على القلب حتى عام كامل بعد التعافي.ويرى الباحثون أنّ السبب يعود إلى الاستجابة الالتهابية القوية التي تسبّبها العدوى الفيروسية، والتي ترفع من تخثّر وتسرّع تكوّن لويحات تصلّب الشرايين، ما يثقل كاهل الجهاز القلبي الوعائي.