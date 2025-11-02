ليس دومًا دهونًا... طبيب يشرح سرّ "تثدّي الرجال"!

Advertisement

يُعدّ تضخم عند الرجال من أكثر الحالات التي تثير القلق في العيادات، ويؤكد الأطباء أنّ هذه الظاهرة ليست دائماً ناتجة عن سبب واحد، بل تختلف بين تجمّع الدهون ونمو نسيج الثدي الحقيقي، أو مزيجٍ منهما معاً.يُعرف النمو الفعلي لنسيج الثدي عند الرجال باسم التثدّي، وهي حالة أكثر شيوعاً مما يظن كثيرون، إذ تُظهر الدراسات أنّ ما بين 30% إلى 50% من الرجال الأصحاء يختبرون شكلاً من أشكالها خلال حياتهم، غالباً من دون أعراض مؤلمة أو ملحوظة.تشريح ووظيفة الثدي عند الرجاليتكوّن الثدي لدى الجنسين من دهون ونسيج غدّي. الدهون تمنح الحجم والشكل، فيما يعتمد النسيج الغدّي على الهرمونات. عند النساء، يُنشّط الإستروجين النمو، أما عند الرجال فيُبقي التستوستيرون النسيج صغيراً وغير نشط. لكن البنية الأساسية تبقى موجودة، ما يجعل الرجال عرضة أيضاً لتغيّرات هرمونية أو مشكلات صحية تصيب هذا النسيج.ويُذكّر الأطباء بأن الرجال يولدون ببنية ثدي مماثلة للنساء، إذ تتكوّن الحلمات قبل أن يُفعّل الكروموسوم Y الصفات الذكورية. ولهذا يمكن للرجال، في ظروف استثنائية، أن يُنتجوا الحليب نتيجة اختلالات هرمونية أو استخدام أدوية معيّنة، وهي حالة نادرة لكنها تتطلّب مراجعة طبية.التثدّي الكاذبالدهون تُعد السبب الأكثر شيوعاً لامتلاء الصدر، خاصة مع زيادة الوزن أو السمنة، فيما تُعرف الحالة بـ”التثدّي الكاذب”. هذا النوع لا ينطوي على مخاطر طبية حقيقية وغالباً يتحسّن مع إنقاص الوزن وممارسة الرياضة.التثدّي الحقيقيأما التثدّي الحقيقي فينتج عن نمو النسيج الغدّي للثدي تحت الحلمة، ويكون أكثر صلابة وأحياناً حساساً. يظهر عادةً مع اختلال التوازن بين الإستروجين والتستوستيرون، خصوصاً خلال سنّ البلوغ أو مع تقدّم العمر حين تنخفض مستويات التستوستيرون. كما قد يرتبط بتناول أدوية أو اضطرابات هرمونية أو أمراض مزمنة.الأسباب والعوامل المساعدةبعض الأدوية مثل فيناسترايد وبيكالوتاميد، أو العلاجات الهرمونية لسرطان البروستاتا، يمكن أن تغيّر تأثير الهرمونات الذكرية وتؤدي إلى نمو نسيج الثدي. كذلك، والماريجوانا والستيرويدات المستخدمة في كمال الأجسام، إضافة إلى أمراض الكبد والدرق والكلى، قد تسهم في تطور الحالة.التأثيرات النفسيةكثير من الرجال يشعرون بالحرج أو فقدان الثقة بالنفس بسبب التغيّرات في شكل الصدر. ويشير الأطباء إلى أنّ التحدث عن الحالة ومراجعة الطبيب خطوة ضرورية، لأن التثدّي شائع جداً ويمكن التعامل معه طبياً أو جراحياً بحسب السبب.متى تُراجع الطبيب؟رغم أنّ معظم الحالات غير خطيرة، فإن أي كتلة جديدة، أو تضخّم غير متناظر، أو إفراز من الحلمة، أو نمو سريع يستدعي الفحص الطبي لاستبعاد سرطان الثدي عند الرجال، الذي يشكّل نحو 1% من الحالات عالمياً. كما يجب تقييم أي تثدّي مؤلم أو مستمر، أو يسبب ضيقاً نفسياً واضحاً.وبينما تُعزى أغلب الحالات إلى عوامل هرمونية أو نمط حياة، يؤكد الأطباء أنّ الفحص المبكر والتقييم الطبي الدقيق هما المفتاح لتمييز الحالات البسيطة من تلك التي تتطلب علاجاً حقيقياً، ولتجنّب القلق أو التشخيص الخاطئ.