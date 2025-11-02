Advertisement

صحة

عن الأطعمة المُعالجة.. هذا ما قالته دراسة أميركيّة

Lebanon 24
02-11-2025 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1436946-638976393601024070.jfif
Doc-P-1436946-638976393601024070.jfif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حذّر باحثون من جامعة فرغينيا للتكنولوجيا في الولايات المتحدة من أن تناول الأطعمة والمشروبات فائقة المعالجة قد يرتبط بزيادة خطر الضعف الإدراكي والإصابة بأشكال مختلفة من الخرف، بما في ذلك مرض الزهايمر، مشيرين إلى أن الأنظمة الغذائية الغنية بهذه المنتجات قد تؤثر سلبًا في صحة الدماغ على المدى الطويل.
Advertisement
 
 
وشملت الدراسة 4750 أميركياً تبلغ أعمارهم 55 عاماً فأكثر، إذ استخدم الباحثون بيانات دراسة الصحة والتقاعد التابعة لجامعة ميشيغان لمتابعة التغيرات في القدرات الإدراكية لدى المشاركين على مدى 7 سنوات، مع إجراء تقييمات دورية كل عامين بين عامي 2014 و2020.
 

وأظهرت نتائج الدراسة أن تناول حصة إضافية يومياً على الأقل من المنتجات الحيوانية فائقة المعالجة ارتبط بزيادة قدرها 17% في خطر التدهور الإدراكي، في حين ارتفعت المخاطر بنسبة 6% فقط لدى الأشخاص الذين تناولوا حصة إضافية من المشروبات المحلّاة بالسكر، مثل المشروبات الغازية والشاي المثلّج وعصائر الفاكهة الصناعية.


في المقابل، لم تُظهر الدراسة أي ارتباط واضح بين استهلاك المحسّنات الغذائية غير الكحولية أو اللحوم المدخّنة والحلويات والوجبات الخفيفة المالحة، وكذلك الأطعمة المصنوعة من الحبوب أو منتجات الألبان أو الوجبات الجاهزة، وبين ضعف الإدراك لدى المشاركين.


وأكدت بريندا ديفي، أستاذة التغذية البشرية والأغذية والتمارين الرياضية والمعدّة المشاركة في الدراسة، أن العادات الغذائية يمكن تعديلها للحد من المخاطر الصحية، مشددة على أن "الاعتدال والتوازن هما المفتاح لحماية الدماغ".


وتشير الدراسة إلى أن الاستهلاك المفرط للوجبات السريعة لا يزال واسع الانتشار، فقد شكّلت الأطعمة المصنعة نحو 65% من مشتريات الأسر الأمريكية، بينما مثلت المشروبات 38% من مشترياتهم في عام 2020.


وتُعرف هذه المنتجات بمعالجتها الصناعية المكثفة واحتوائها على ألوان صناعية ونكهات ومستحلبات غير موجودة في الطعام المنزلي، ويعتمد عليها الكثير من الشباب وكبار السن للحصول على أكثر من نصف احتياجاتهم الحرارية اليومية.


ويؤكد الباحثون أن تعلم مهارات الطهو ومعرفة طرق تحضير الطعام الصحي يمكن أن يشكل تدخلاً فعالاً لحماية الدماغ وتحسين النظام الغذائي.
 
 
وفي هذا السياق، يشير بن كاتز، عالم التنمية البشرية، إلى أن "اتباع نظام غذائي صحي شيء، وتزويد الناس بمهارات الطهو اللازمة لإعداده شيء آخر"، مؤكداً أهمية الجانب العملي للتغذية الصحية. (إرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
دراسة عن سرطان الرئة.. هذا ما توصلت اليه
lebanon 24
02/11/2025 14:24:38 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يكشف عن مصير الرهائن.. هذا ما قاله
lebanon 24
02/11/2025 14:24:38 Lebanon 24 Lebanon 24
عن لبنان.. هذا آخر ما قاله السفير السعودي
lebanon 24
02/11/2025 14:24:38 Lebanon 24 Lebanon 24
عن البرنامج النووي الإيراني... هذا ما قاله بوتين
lebanon 24
02/11/2025 14:24:38 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الأمريكية

الرياض

الطويل

أمريكي

البشري

الغاز

رياضي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
06:00 | 2025-11-02
00:00 | 2025-11-02
17:00 | 2025-11-01
15:00 | 2025-11-01
10:04 | 2025-11-01
07:33 | 2025-11-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24