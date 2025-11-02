Advertisement

صحة

الشاي الأخضر.. احذري تفاعلاته مع هذه المكملات والأدوية

Lebanon 24
02-11-2025 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1437123-638976909559894575.png
Doc-P-1437123-638976909559894575.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يُعرف الشاي الأخضر بغناه بمضادات الأكسدة القوية، خصوصاً مركّب غالات الإبيغالوكاتشين (EGCG) الذي يساهم في تعزيز صحة القلب وضبط الوزن. غير أنّ دراسات حديثة حذّرت من تفاعلاته مع بعض المكملات والأدوية، ما قد يقلّل من فعاليتها أو يزيد من آثارها الجانبية، بحسب Times of India.
Advertisement

مكملات الحديد:
تناول الشاي الأخضر مع وجبات غنية بالحديد أو مع مكملاته قد يقلّل امتصاصه، بسبب احتوائه على التانينات والبوليفينولات التي تخفّض مستويات الفيريتين في الدم، خصوصاً لدى النساء وكبار السن.

فيتامينات B:
الكافيين والبوليفينولات في الشاي الأخضر قد يعيقان امتصاص فيتامين B12 وحمض الفوليك، الضروريين لنمو الخلايا. الخبراء ينصحون بتناول المكملات في وقت مختلف عن وقت شرب الشاي الأخضر.

أدوية ومكمّلات سيولة الدم:
يحتوي الشاي الأخضر على كميات من فيتامين K، ما قد يقلّل من فعالية أدوية مثل الوارفارين. الجمع بينه وبين مكملات مثل زيت السمك أو الجينسنغ قد يؤثر سلباً على تخثّر الدم. لذا، يجب استشارة الطبيب قبل إدخاله في الروتين اليومي.

المكمّلات المنشطة:
بسبب احتوائه على الكافيين والثيوفيلين والثيوبرومين، قد يسبّب الشاي الأخضر تسارعاً في ضربات القلب أو ارتفاعاً في الضغط عند تناوله مع مكملات منشطة. بعض الدراسات أظهرت أنه قد يغيّر فعالية أدوية القلب والكوليسترول وضغط الدم.

وبينما تبقى فوائده الصحية مؤكدة، فإنّ التوقيت المناسب لشربه — بعيداً عن تناول الأدوية والمكملات بساعة على الأقل، قد يضمن تحقيق فوائده دون أضرار جانبية.
 
(العربية)
مواضيع ذات صلة
سلاح جديد ضد ضمور العضلات.. الشاي الأخضر!
lebanon 24
03/11/2025 03:06:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: عراقجي بحث مع كالاس إجراء الترويكا غير المسؤول والتفاعل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
lebanon 24
03/11/2025 03:06:54 Lebanon 24 Lebanon 24
في الصباح.. اي كافيين افضل القهوة او الشاي؟
lebanon 24
03/11/2025 03:06:54 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما يحدث للجسم عند تناول كمية كبيرة من المكملات الغذائية.. تقرير طبي يكشف
lebanon 24
03/11/2025 03:06:54 Lebanon 24 Lebanon 24

صحة

متفرقات

المرأة

الروتين اليومي

الكوليسترول

ريتين

تشين

بروم

روتي

بولي

فيري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2025-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2025-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:58 | 2025-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:33 | 2025-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2025-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:21 | 2025-11-02
15:59 | 2025-11-02
11:22 | 2025-11-02
09:55 | 2025-11-02
06:45 | 2025-11-02
05:00 | 2025-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24