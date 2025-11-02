الشاي الأخضر.. احذري تفاعلاته مع هذه المكملات والأدوية

Advertisement

يُعرف الشاي الأخضر بغناه بمضادات الأكسدة القوية، خصوصاً مركّب غالات الإبيغالوكاتشين (EGCG) الذي يساهم في تعزيز صحة القلب وضبط الوزن. غير أنّ دراسات حديثة حذّرت من تفاعلاته مع بعض المكملات والأدوية، ما قد يقلّل من فعاليتها أو يزيد من آثارها الجانبية، بحسب Times of India.تناول الشاي الأخضر مع وجبات غنية بالحديد أو مع مكملاته قد يقلّل امتصاصه، بسبب احتوائه على التانينات والبوليفينولات التي تخفّض مستويات الفيريتين في ، خصوصاً لدى النساء وكبار السن.الكافيين والبوليفينولات في الشاي الأخضر قد يعيقان امتصاص فيتامين B12 وحمض الفوليك، الضروريين لنمو الخلايا. الخبراء ينصحون بتناول المكملات في وقت مختلف عن وقت شرب الشاي الأخضر.يحتوي الشاي الأخضر على كميات من فيتامين K، ما قد يقلّل من فعالية أدوية مثل الوارفارين. الجمع بينه وبين مكملات مثل زيت السمك أو الجينسنغ قد يؤثر سلباً على تخثّر الدم. لذا، يجب استشارة الطبيب قبل إدخاله في .بسبب احتوائه على الكافيين والثيوفيلين والثيوبرومين، قد يسبّب الشاي الأخضر تسارعاً في ضربات القلب أو ارتفاعاً في الضغط عند تناوله مع مكملات منشطة. بعض الدراسات أظهرت أنه قد يغيّر فعالية أدوية القلب والكوليسترول وضغط الدم.وبينما تبقى فوائده الصحية مؤكدة، فإنّ التوقيت المناسب لشربه — بعيداً عن تناول الأدوية والمكملات بساعة على الأقل، قد يضمن تحقيق فوائده دون أضرار جانبية.