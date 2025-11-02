إصابة الحامل بكوفيد... خطر على صحتها أم على دماغ جنينها؟

Advertisement

كشفت دراسة أميركية حديثة عن احتمال ارتباط إصابة الحوامل بفيروس كوفيد-19 بزيادة خطر إصابة أطفالهن باضطرابات النمو العصبي، بما في ذلك التوحد، وذلك استنادًا إلى تحليل أكثر من 18 ألف حالة ولادة خلال السنة الأولى من .وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة Obstetrics & Gynecology، فإن الأطفال الذين تعرضوا لإصابة أمهاتهم بالفيروس أثناء الحمل كانوا أكثر عرضة بنسبة تقارب 30% لتشخيص اضطرابات في النمو العصبي بحلول سن الثالثة، مقارنة بأطفال الأمهات غير المصابات.وتبيّن أن المخاطر كانت أعلى لدى الذكور، وعندما وقعت الإصابة خلال الثلث الأخير من الحمل، ما يشير إلى أن توقيت العدوى قد يلعب دورًا حاسمًا في التأثير على تطور الدماغ. ويرجّح الباحثون أن السبب لا يعود إلى مباشرة، بل إلى الاستجابة المناعية للأم، إذ يمكن للالتهاب أن يؤثر على نمو الخلايا العصبية واتصالها.ورغم هذه النتائج، شددت الباحثة المشاركة الدكتورة أندريا إيدلو من مستشفى Mass General Brigham على أن الخطر العام يبقى منخفضًا، موضحةً أن "إصابة الحامل بكوفيد لا تعني بالضرورة أن طفلها سيُصاب بالتوحد".وأكد الخبراء أن هذه النتائج تعزز أهمية التطعيم أثناء الحمل، خصوصًا أن الدراسة أجريت في فترة ما قبل توفر اللقاحات على نطاق واسع. في المقابل، تختلف التوصيات الدولية حاليًا، إذ أوقفت منها (CDC) توصية اللقاح للحوامل الأصحاء، بينما لا تزال الكلية الأميركية لأطباء النساء والتوليد وهيئة الصحة (NHS) توصي به للحفاظ على سلامة الأم والجنين.