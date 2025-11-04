Advertisement

صحة

خبراء تغذية يكشفون "أكثر أنواع الشاي فائدة"

Lebanon 24
04-11-2025 | 09:35
أجمع خبراء التغذية على أن الشاي الأخضر يعد أكثر أنواع الشاي فائدة مقارنة بالأنواع الأخرى، لما له من فوائد كبيرة على الصحة العامة للجسم.

وأوضحت مجلة "هيلث" المتخصصة في الأخبار الصحية، أن العديد من الأبحاث ربطت الشاي الأخضر بحماية الدماغ والقلب، والوقاية من السرطان.
وقالت أخصائية التغذية سندي تشو، إن "الشاي الأخضر حظي بدراسات كثيرة مقارنة بالأنواع الأخرى، مما وفر أدلة قوية على فوائده الصحية".

ويحتوي الشاي الأخضر على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة.
 
كما أوضحت أخصائية التغذية ماغي مون، أن تعزيز صحة الدماغ من أبرز فوائد الشاي الأخضر، كما كشفت عن مراجعة علمية عام 2017، أنه يؤثر إيجابيا لتثبيط القلق وتحسين الذاكرة والانتباه.

بينما أظهرت دراسة أجريت سنة 2025، أن كبار السن الذين يشربون الشاي الأخضر بانتظام كانوا أقل عرضة للإصابة بآفات دماغية مرتبطة بالخرف، مقارنة بغيرهم من الأشخاص.

وأوضحت المجلة، أن فوائد الشاي الأخضر تمتد إلى القلب والأوعية الدموية، إذ اكتشفت أنه يساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار والكوليسترول الكلي.

وأشار خبراء إلى وجود أدلة محدودة تربط بين الشاي الأخضر والوقاية من بعض أنواع السرطانات، كسرطان المثانة والمعدة والمريء. (سكاي نيوز عربية)
