خبراء تغذية يكشفون "أكثر أنواع الشاي فائدة"





وأوضحت مجلة "هيلث" المتخصصة في الأخبار الصحية، أن العديد من الأبحاث ربطت الشاي الأخضر بحماية الدماغ والقلب، والوقاية من السرطان.

وقالت أخصائية التغذية سندي تشو، إن "الشاي الأخضر حظي بدراسات كثيرة مقارنة بالأنواع الأخرى، مما وفر أدلة قوية على فوائده الصحية".



كما أوضحت أخصائية التغذية ماغي مون، أن تعزيز صحة الدماغ من أبرز فوائد الشاي الأخضر، كما كشفت عن مراجعة علمية عام 2017، أنه يؤثر إيجابيا لتثبيط القلق وتحسين الذاكرة والانتباه.



بينما أظهرت دراسة أجريت سنة 2025، أن كبار السن الذين يشربون الشاي الأخضر بانتظام كانوا أقل عرضة للإصابة بآفات دماغية مرتبطة بالخرف، مقارنة بغيرهم من الأشخاص.



وأوضحت المجلة، أن فوائد الشاي الأخضر تمتد إلى القلب والأوعية الدموية، إذ اكتشفت أنه يساعد على خفض مستويات الضار والكوليسترول الكلي.



وأشار خبراء إلى وجود أدلة محدودة تربط بين الشاي الأخضر والوقاية من بعض أنواع السرطانات، كسرطان المثانة والمعدة والمريء. (سكاي نيوز عربية)