24
o
بيروت
21
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
7
o
بشري
20
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
تمرين بسيط يسهّل النوم بسرعة… تعّرف إليه!
Lebanon 24
04-11-2025
|
14:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف الطبيب
البريطاني
أمير خان
، من هيئة
الخدمات الصحية الوطنية
(NHS)، عن تمرين بسيط و"مثبت طبيًا" يساعد على النوم سريعًا، خاصة لمن يعانون الأرق.
Advertisement
وأشار خان إلى أن نحو ثلث البالغين في
المملكة
المتحدة يواجهون صعوبات في النوم، بينما لا يحصل ثلاثة أرباعهم على العدد الموصى به من الساعات يوميًا (7–9 ساعات).
وأرجع ذلك إلى عوامل مثل التوتر، العادات غير المنتظمة، استخدام الشاشات قبل النوم، الكافيين، الضوضاء، ومشكلات صحية أخرى.
وفي بودكاسته "لا حاجة لموعد"، تحدث عن طرق لتحسين جودة النوم، مثل إيقاف الأجهزة الإلكترونية أو شرب شاي الأعشاب، قبل أن يكشف عن تقنيته المفضلة "الخلط المعرفي" (Cognitive Shuffling).
وأوضح أن التقنية تقوم على صرف الانتباه عن الأفكار المجهدة عبر التفكير في أشياء عشوائية، مثل تذكر كلمات تبدأ بحروف الأبجدية بالتتابع، قائلاً: "ابدأوا بحرف الألف وفكروا في أسماء تبدأ به، ثم انتقلوا للحرف التالي، وستلاحظون استرخاء العقل تدريجيًا".
ولاقت نصيحته تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل، حيث أكد العديد أنهم جربوا التقنية ونجحت معهم في تسريع النوم. وكتب أحدهم: "جرّبتها وفعلاً أصبحت أنام بسهولة منذ ذلك الحين". (آرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
5 خطوات بسيطة لتخفيف انتفاخ القولون بسرعة
Lebanon 24
5 خطوات بسيطة لتخفيف انتفاخ القولون بسرعة
05/11/2025 00:20:16
05/11/2025 00:20:16
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف تحسّن سرعة الإنترنت على آيفون بخطوات بسيطة؟
Lebanon 24
كيف تحسّن سرعة الإنترنت على آيفون بخطوات بسيطة؟
05/11/2025 00:20:16
05/11/2025 00:20:16
Lebanon 24
Lebanon 24
فواكه تساعد على النوم العميق.. تعرفوا عليها
Lebanon 24
فواكه تساعد على النوم العميق.. تعرفوا عليها
05/11/2025 00:20:16
05/11/2025 00:20:16
Lebanon 24
Lebanon 24
طقوس صباحية بسيطة لدعم صحة الكبد... تعرفوا عليها
Lebanon 24
طقوس صباحية بسيطة لدعم صحة الكبد... تعرفوا عليها
05/11/2025 00:20:16
05/11/2025 00:20:16
Lebanon 24
Lebanon 24
الخدمات الصحية الوطنية
الخدمات الصحية
البريطاني
أمير خان
المملكة
بودكاست
طاني
بري
تابع
قد يعجبك أيضاً
لصحة أفضل… إليكم كمية الفواكه المجففة التي يُستحسن تناولها يوميًا
Lebanon 24
لصحة أفضل… إليكم كمية الفواكه المجففة التي يُستحسن تناولها يوميًا
16:37 | 2025-11-04
04/11/2025 04:37:21
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة بسيطة يوميًا لتعزيز نمو الشعر بشكل طبيعي.. اتبعها!
Lebanon 24
خطوة بسيطة يوميًا لتعزيز نمو الشعر بشكل طبيعي.. اتبعها!
12:06 | 2025-11-04
04/11/2025 12:06:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبراء تغذية يكشفون "أكثر أنواع الشاي فائدة"
Lebanon 24
خبراء تغذية يكشفون "أكثر أنواع الشاي فائدة"
09:35 | 2025-11-04
04/11/2025 09:35:43
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابة الحوامل بكورونا تعرض أطفالهن لخطر غير متوقع
Lebanon 24
إصابة الحوامل بكورونا تعرض أطفالهن لخطر غير متوقع
07:38 | 2025-11-04
04/11/2025 07:38:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخطاء تدمر شعرك المبلل.. ابتعدي عنها
Lebanon 24
أخطاء تدمر شعرك المبلل.. ابتعدي عنها
03:16 | 2025-11-04
04/11/2025 03:16:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر سار لعشاق الأجواء الباردة… هذا ما ينتظرنا نهاية الأسبوع!
Lebanon 24
خبر سار لعشاق الأجواء الباردة… هذا ما ينتظرنا نهاية الأسبوع!
03:54 | 2025-11-04
04/11/2025 03:54:30
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرات أميركيّة في أجواء لبنان.. هل تستعدّ واشنطن للهجوم على "حزب الله"؟
Lebanon 24
طائرات أميركيّة في أجواء لبنان.. هل تستعدّ واشنطن للهجوم على "حزب الله"؟
09:00 | 2025-11-04
04/11/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري "حسَم" خياره "الإنتخابي".. زيارات تنقلُ الموقف
Lebanon 24
الحريري "حسَم" خياره "الإنتخابي".. زيارات تنقلُ الموقف
12:00 | 2025-11-04
04/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... تحذير من مصرف لبنان إلى المواطنين
Lebanon 24
بالصورة... تحذير من مصرف لبنان إلى المواطنين
07:56 | 2025-11-04
04/11/2025 07:56:29
Lebanon 24
Lebanon 24
عند كورنيش الرملة البيضاء... هذا ما كان يفعله بفتيات قاصرات داخل سيارته!
Lebanon 24
عند كورنيش الرملة البيضاء... هذا ما كان يفعله بفتيات قاصرات داخل سيارته!
08:39 | 2025-11-04
04/11/2025 08:39:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
16:37 | 2025-11-04
لصحة أفضل… إليكم كمية الفواكه المجففة التي يُستحسن تناولها يوميًا
12:06 | 2025-11-04
خطوة بسيطة يوميًا لتعزيز نمو الشعر بشكل طبيعي.. اتبعها!
09:35 | 2025-11-04
خبراء تغذية يكشفون "أكثر أنواع الشاي فائدة"
07:38 | 2025-11-04
إصابة الحوامل بكورونا تعرض أطفالهن لخطر غير متوقع
03:16 | 2025-11-04
أخطاء تدمر شعرك المبلل.. ابتعدي عنها
02:33 | 2025-11-04
أيهما افضل.. المشي لفترة أطول مرة واحدة ام السير عدة مرات لفترات قصيرة
فيديو
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
05/11/2025 00:20:16
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
05/11/2025 00:20:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
13:18 | 2025-11-01
05/11/2025 00:20:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24