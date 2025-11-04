Advertisement

صحة

تمرين بسيط يسهّل النوم بسرعة… تعّرف إليه!

Lebanon 24
04-11-2025 | 14:44
كشف الطبيب البريطاني أمير خان، من هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)، عن تمرين بسيط و"مثبت طبيًا" يساعد على النوم سريعًا، خاصة لمن يعانون الأرق.
وأشار خان إلى أن نحو ثلث البالغين في المملكة المتحدة يواجهون صعوبات في النوم، بينما لا يحصل ثلاثة أرباعهم على العدد الموصى به من الساعات يوميًا (7–9 ساعات).


وأرجع ذلك إلى عوامل مثل التوتر، العادات غير المنتظمة، استخدام الشاشات قبل النوم، الكافيين، الضوضاء، ومشكلات صحية أخرى.


وفي بودكاسته "لا حاجة لموعد"، تحدث عن طرق لتحسين جودة النوم، مثل إيقاف الأجهزة الإلكترونية أو شرب شاي الأعشاب، قبل أن يكشف عن تقنيته المفضلة "الخلط المعرفي" (Cognitive Shuffling).


وأوضح أن التقنية تقوم على صرف الانتباه عن الأفكار المجهدة عبر التفكير في أشياء عشوائية، مثل تذكر كلمات تبدأ بحروف الأبجدية بالتتابع، قائلاً: "ابدأوا بحرف الألف وفكروا في أسماء تبدأ به، ثم انتقلوا للحرف التالي، وستلاحظون استرخاء العقل تدريجيًا".


ولاقت نصيحته تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل، حيث أكد العديد أنهم جربوا التقنية ونجحت معهم في تسريع النوم. وكتب أحدهم: "جرّبتها وفعلاً أصبحت أنام بسهولة منذ ذلك الحين". (آرم نيوز) 
الخدمات الصحية الوطنية

الخدمات الصحية

البريطاني

أمير خان

المملكة

بودكاست

طاني

بري

