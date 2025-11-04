لصحة أفضل… إليكم كمية الفواكه المجففة التي يُستحسن تناولها يوميًا

Advertisement

أوضحت أخصائية التغذية لينا ماهاجان الكمية اليومية الموصى بها من الفواكه المجففة لتحقيق أقصى استفادة صحية.الفواكه المجففة طاقة مركزة، لذا الحصة أمر ضروري، فالإفراط قد يؤدي لزيادة الوزن، والقليل جدًا يحرم الجسم من العناصر الغذائية المهمة.الكمية المناسبة للبالغين الأصحاء تتراوح بين 20 و30 جرامًا يوميًا، أي حفنة صغيرة تكفي لدعم الصحة دون زيادة السعرات.تقليل الضار (LDL) وتحسين صحة القلب والأوعية.غنية بفيتامين E، أحماض 3، ومضادات الأكسدة لتعزيز الذاكرة والتركيز.دعم قوة العظام وإصلاح العضلات.توفير طاقة مستدامة ومساعدة على استقرار مستوى السكر في .تعزيز المناعة وصحة البشرة عبر الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.يمكن تناولها كوجبات خفيفة أو إضافات للسلطات والعصائر، مع مراعاة الحالة الصحية: تجنب المكسرات المملحة لمرضى ضغط الدم، مراقبة السكر لمرضى ، والحد من المكسرات عالية البوتاسيوم للأشخاص ذوي مشاكل كلوية.تشير الدراسات إلى أن تناول جزء صغير يوميًا يعزز الصحة العامة ويقلل مخاطر الأمراض المزمنة، ما يجعله خطوة بسيطة وفعّالة نحو نظام غذائي متوازن. (آرم نيوز)