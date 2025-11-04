Advertisement

صحة

لصحة أفضل… إليكم كمية الفواكه المجففة التي يُستحسن تناولها يوميًا

Lebanon 24
04-11-2025 | 16:37
A-
A+
Doc-P-1438117-638978965115542856.jpg
Doc-P-1438117-638978965115542856.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أوضحت أخصائية التغذية لينا ماهاجان الكمية اليومية الموصى بها من الفواكه المجففة لتحقيق أقصى استفادة صحية.

الفواكه المجففة طاقة مركزة، لذا التحكم في الحصة أمر ضروري، فالإفراط قد يؤدي لزيادة الوزن، والقليل جدًا يحرم الجسم من العناصر الغذائية المهمة.
Advertisement

الكمية المناسبة للبالغين الأصحاء تتراوح بين 20 و30 جرامًا يوميًا، أي حفنة صغيرة تكفي لدعم الصحة دون زيادة السعرات.

فوائد تناول الفواكه المجففة يوميًا:

تقليل الكوليسترول الضار (LDL) وتحسين صحة القلب والأوعية.

غنية بفيتامين E، أحماض أوميغا 3، ومضادات الأكسدة لتعزيز الذاكرة والتركيز.

دعم قوة العظام وإصلاح العضلات.

توفير طاقة مستدامة ومساعدة على استقرار مستوى السكر في الدم.

تعزيز المناعة وصحة البشرة عبر الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

يمكن تناولها كوجبات خفيفة أو إضافات للسلطات والعصائر، مع مراعاة الحالة الصحية: تجنب المكسرات المملحة لمرضى ضغط الدم، مراقبة السكر لمرضى السكري، والحد من المكسرات عالية البوتاسيوم للأشخاص ذوي مشاكل كلوية.

تشير الدراسات إلى أن تناول جزء صغير يوميًا يعزز الصحة العامة ويقلل مخاطر الأمراض المزمنة، ما يجعله خطوة بسيطة وفعّالة نحو نظام غذائي متوازن. (آرم نيوز) 
مواضيع ذات صلة
رغم فوائدها.. هذه من "من أسوأ الفواكه التي يمكنك تناولها"!
lebanon 24
05/11/2025 00:20:29 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تعلم ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز يوميًا؟
lebanon 24
05/11/2025 00:20:29 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما يحدث لجسمك عند تناول نصف ملعقة صغيرة يوميًا من زيت الزيتون!
lebanon 24
05/11/2025 00:20:29 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة تكشف: تناول 7 إلى 8 أكواب من هذه المشروبات يومياً يرتبط بطول العمر
lebanon 24
05/11/2025 00:20:29 Lebanon 24 Lebanon 24

الكوليسترول

التحكم في

المعادن

أوميغا

التركي

السكري

الترك

الحص

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
14:44 | 2025-11-04
12:06 | 2025-11-04
09:35 | 2025-11-04
07:38 | 2025-11-04
03:16 | 2025-11-04
02:33 | 2025-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24