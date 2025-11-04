Advertisement

صحة

لصحة القلب… أيهما أفضل المشي المتواصل أم المتقطع؟

Lebanon 24
04-11-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1438119-638978968322862759.jpg
Doc-P-1438119-638978968322862759.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت دراسة حديثة في الولايات المتحدة وأستراليا أن السير أو ممارسة التمارين لمدة 10 إلى 15 دقيقة متواصلة يوميًا أفضل من السير عدة مرات قصيرة مدتها خمس دقائق، لتقليل خطر أمراض القلب والوفاة المبكرة، خاصة للأشخاص غير النشطين، حتى عند قطع نفس عدد الخطوات يوميًا.
Advertisement


نشرت الدراسة في دورية Annals of Internal Medicine، وتابعت الحالة الصحية لنحو 33 ألف بالغ في بريطانيا يسيرون حوالي ثمانية آلاف خطوة يوميًا.


على مدار عشر سنوات، تبين أن احتمالات الوفاة المبكرة لمن يسيرون عدة مرات أقل من خمس دقائق تصل إلى 4.4% مقابل 0.8% لمن يسيرون نفس العدد من الخطوات خلال 10–15 دقيقة. أما خطر الإصابة بأمراض القلب أو السكتة فبلغ 13% لمن يسيرون أقل من خمس دقائق مقارنة بـ3.4% لمن يمارسون السير 15 دقيقة أو أكثر يوميًا.


وأوضحت الدراسة أن الفائدة كانت أوضح لدى الأشخاص الذين يعيشون حياة خاملة أو يقل عدد خطواتهم عن خمسة آلاف يوميًا.


وأكد الباحثون لموقع "هيلث داي" أن السير لفترات أطول قد يكون أكثر فعالية حتى إذا بدأ الشخص بعدد خطوات أقل. (آرم نيوز) 
مواضيع ذات صلة
أيهما افضل.. المشي لفترة أطول مرة واحدة ام السير عدة مرات لفترات قصيرة
lebanon 24
05/11/2025 10:53:31 Lebanon 24 Lebanon 24
بياض البيض أم البيض الكامل.. أيهما أفضل للجسم؟
lebanon 24
05/11/2025 10:53:31 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة تكشف السر الحقيقي وراء فوائد النظام النباتي لصحة القلب
lebanon 24
05/11/2025 10:53:31 Lebanon 24 Lebanon 24
حليب الكركم.. مشروب سحري قبل النوم لصحة أفضل
lebanon 24
05/11/2025 10:53:31 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

أستراليا

بريطانيا

أم ال

مارس

طاني

دوري

سيرو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
03:07 | 2025-11-05
02:47 | 2025-11-05
01:46 | 2025-11-05
00:44 | 2025-11-05
00:20 | 2025-11-05
23:45 | 2025-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24