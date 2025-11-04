لصحة القلب… أيهما أفضل المشي المتواصل أم المتقطع؟

Advertisement

كشفت دراسة حديثة في وأستراليا أن السير أو ممارسة التمارين لمدة 10 إلى 15 دقيقة متواصلة يوميًا أفضل من السير عدة مرات قصيرة مدتها خمس دقائق، لتقليل خطر أمراض القلب والوفاة المبكرة، خاصة للأشخاص غير النشطين، حتى عند قطع نفس عدد الخطوات يوميًا.نشرت الدراسة في دورية Annals of Internal Medicine، وتابعت الحالة الصحية لنحو 33 ألف بالغ في يسيرون حوالي ثمانية آلاف خطوة يوميًا.على مدار عشر سنوات، تبين أن احتمالات الوفاة المبكرة لمن يسيرون عدة مرات أقل من خمس دقائق تصل إلى 4.4% مقابل 0.8% لمن يسيرون نفس العدد من الخطوات خلال 10–15 دقيقة. أما خطر الإصابة بأمراض القلب أو السكتة فبلغ 13% لمن يسيرون أقل من خمس دقائق مقارنة بـ3.4% لمن يمارسون السير 15 دقيقة أو أكثر يوميًا.وأوضحت الدراسة أن الفائدة كانت أوضح لدى الأشخاص الذين يعيشون حياة خاملة أو يقل عدد خطواتهم عن خمسة آلاف يوميًا.وأكد الباحثون لموقع "هيلث داي" أن السير لفترات أطول قد يكون أكثر فعالية حتى إذا بدأ الشخص بعدد خطوات أقل. (آرم نيوز)