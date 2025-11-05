بعيداً عن الدواء.. ما هو أفضل علاج لآلام المفاصل؟

Advertisement

يُنظر في أغلب الأحوال إلى تيبس الركبتين وآلام الوركين والمفاصل المزمنة المزعجة على أنها جزء لا مفر منه من التقدم في السن. ولكن في حين تُعدّ هشاشة العظام أكثر أمراض المفاصل شيوعاً في العالم، يقول الخبراء إن طريقة علاجها والوقاية منها لا تتوافق تماماً مع الأدلة العلمية.وفقاً لما ورد في تقرير أعدته كلوداغ تومي، أخصائية علاج طبيعي وأستاذة في كلية الصحة المُساعدة بجامعة ، ونشره موقع "Science Alert"، فإن أفضل علاج لا يكمن في علب الأدوية أو غرف العمليات بل في الحركة. ولكن لا يتم توجيه سوى عدد قليل جداً من المرضى نحو العلاج الوحيد الذي ثبتت فعاليته في حماية المفاصل وتخفيف الآلام، وهو تحديدًا التمارين الرياضية، في مختلف البلدان والأنظمة الصحية.تُعدّ التمارين الرياضية من أكثر العلاجات فعالية لحالات المفاصل المزمنة والمعوقة، مثل هشاشة العظام. تُظهر الأبحاث في الأنظمة الصحية في أيرلندا والمملكة المتحدة والنرويج والولايات المتحدة النمط نفسه، إذ إن أقل من نصف المصابين بهشاشة العظام يُحالون إلى التمارين الرياضية أو العلاج الطبيعي من قِبل الأطباء المعالجين. يتلقى أكثر من 60% من المرضى علاجات لا توصي بها الإرشادات، ويُحال حوالي 40% منهم إلى جراح قبل حتى تجربة الخيارات غير الجراحية.ولفهم سبب هذه الأرقام المثيرة للقلق، من المفيد فهم تأثير التمارين الرياضية على المفاصل. يُعدّ الفصال العظمي أكثر أشكال التهاب المفاصل شيوعاً، حيث يُصيب بالفعل أكثر من 595 مليون شخص حول العالم.ووفقاً لدراسة عالمية نُشرت في دورية "The Lancet"، ربما يقترب هذا العدد من مليار شخص بحلول عام 2050. ويساهم طول العمر المتوقع، وأنماط الحياة الخاملة بشكل متزايد، وتزايد أعداد الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة في هذا الاتجاه.يُعدّ الغضروف الذي يغطي أطراف عظام الإنسان طبقة واقية صلبة تفتقر إلى إمدادات الخاصة بها، وتعتمد على الحركة. وكالإسفنجة، ينضغط الغضروف عند المشي أو الضغط على المفصل، ما يؤدي إلى احتباس السوائل ثم استعادة العناصر الغذائية. كل خطوة تسمح للمغذيات والمزلقات الطبيعية بالدوران والحفاظ على صحة المفصل.ولهذا السبب، فإن الاعتقاد السائد بأن هشاشة العظام مجرد "تآكل وتلف" هو اعتقاد خاطئ. فالمفاصل ليست كإطارات السيارات التي تتعرض للتآكل حتماً. تُفهم هشاشة العظام على أنها عملية طويلة من التآكل والإصلاح، حيث تُعد الحركة والتمارين المنتظمة أمراً بالغ الأهمية للشفاء ولصحة المفصل بأكمله.إصابة المفصل بأكملهإن هشاشة العظام مرض يصيب المفصل بأكمله، لأنها تؤثر على سائل المفصل والعظم الكامن تحته والأربطة والعضلات المحيطة به وحتى الأعصاب التي تدعم الحركة.تستهدف التمارين العلاجية جميع هذه العناصر. على سبيل المثال، يُعد ضعف العضلات من أوائل علامات هشاشة العظام، ويمكن تحسينه من خلال تمارين . وهناك أدلة قوية على أن ضعف العضلات يزيد من خطر الإصابة بالمرض وتفاقمه.يمكن أيضاً تدريب الأعصاب والعضلات من خلال برامج التمارين العصبية العضلية لعلاج هشاشة العظام في الورك والركبة. تركز تدريبات التحكم في الأعصاب والعضلات على جودة الحركة والتوازن والقوة لتحسين استقرار المفاصل واستعادة الثقة بالنفس.تُعتبر التمارين الرياضية دواءً جيداً للجسم كله، فقد وثّقت فوائدها لأكثر من 26 مرضاً مزمناً. في هشاشة العظام، تساعد التمارين الرياضية على تقوية الغضاريف والعضلات، بالإضافة إلى معالجة الالتهاب والتغيرات الأيضية والتغيرات الهرمونية التي تُسبب المرض.