كيف يمكن لفنجان القهوة الصباحية أن يعرض الإنسان للعمى؟

كشفت دراسة صادمة أن استهلاك نوع محدد من القهوة قد يرتبط لدى البعض بالضمور البقعي المرتبط بالعمر، وهو أحد الأسباب الرئيسية لفقدان البصر الذي يبدأ عادة في الخمسينيات من العمر.

فبعد تحليل بيانات أكثر من نصف مليون شخص في وفنلندا، توصل باحثون من جامعة هوبي إلى أن القهوة سريعة الذوبان قد تشكل تهديدا حقيقيا لصحة ، خاصة للأشخاص الذين يحملون جينات تزيد من خطر الإصابة بالمرض.

والمقلق حقا أن الدراسة كشفت أن زيادة الاستهلاك من كوبين إلى أربعة يوميا من القهوة السريعة الذوبان ترفع خطر الإصابة بنحو سبعة أضعاف لدى هذه الفئة.



ويقف وراء هذه العلاقة تفسير علمي دقيق، حيث تكمن المشكلة في عملية التصنيع لهذا النوع من القهوة التي تتضمن تجفيف المستخلص المركز برشه عبر الهواء الساخن، ما يؤدي إلى توليد مستويات عالية من مركبات ضارة مثل مادة الأكريلاميد ومواد أخرى تسبب التهابا وتلفا لخلايا الشبكية الحساسة.



في المقابل، تبعث الدراسة بشيء من الطمأنينة لعشاق القهوة التقليدية، حيث لم تظهر أي ارتباط بين استهلاك القهوة المطحونة أو منزوعة الكافيين وزيادة خطر الإصابة بالمرض. وهذا ما دفع الباحثين إلى توجيه نصائحهم للأشخاص المعرضين وراثيا للمرض بتجنب القهوة سريعة الذوبان، والبحث عن بدائل أكثر أمانا. (روسيا اليوم)