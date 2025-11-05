يحتوي على مادة خطرة.. تحذير من منشط جنسي خطير يُباع عبر الإنترنت

Advertisement

نبهت المانيا إلى دواء منشط جنسي يُباع عبر الإنترنت باسم "بلاك هورس".وأشار مكتب الفحص الإقليمي في كوبلنتس غربي في بيان إلى أن "المنتج خطير للغاية لعدم إبلاغ المشترين بمحتواه من مادة تادالافيل التي قد تسبب آثارًا جانبية كالصداع، والدوخة، واضطرابات الهضم، ومشاكل في الرؤية".وأوضح المكتب أن تادالافيل دواء لا يُصرف في ألمانيا إلا بوصفة طبية، ويُستخدم تحت إشراف طبي لعلاج ضعف الانتصاب. وأضاف أن "تناوله مع بعض أدوية القلب قد يؤدي إلى تفاعلات دوائية تهدد الحياة".وختم المكتب تحذيره بأن "المنشطات الجنسية التي تحتوي على مواد دوائية غير معلن عنها ليست حالة نادرة"، ونصح المستهلكين بشدة بعدم شراء هذه الأدوية عبر الإنترنت.