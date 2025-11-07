للحد من نزلات البرد.. إليكم أفضل 5 مكملات غذائية

مع اقتراب فصل الشتاء، تبدأ أمراض الموسم المعتادة في الانتشار، من السعال والزكام إلى الإنفلونزا ومتحور جديد من كوفيد-19.

وأظهرت بيانات هيئة الخدمات الصحية (NHS) ارتفاعاً حاداً في حالات الإصابة بفيروس الأنف المعروف بنزلة البرد خلال الشهر الماضي، مع زيادة متوقعة في الإنفلونزا، واستعداد الأطباء لاحتمال عودة الجهاز التنفسي المخلوي (RSV).





ورغم هذه المخاطر، يشير الأطباء إلى أن الوقاية ممكنة عبر مكمّلات غذائية يومية تعزز المناعة.





ويقول الدكتور غرانت، طبيب عام ومستشار سريري أول في The Independent Pharmacy: "المكمّلات تمنح الجسم دفعة ضرورية لمواجهة أمراض الشتاء الشائعة مثل نزلات البرد والإنفلونزا والنوروفيروس. باختيار الأنواع الصحيحة، يمكن تقوية الجهاز المناعي إلى أقصى حد".





لكن الواقع يكشف أن نسبة قليلة فقط من تلتزم بهذه المكمّلات، فبينما يدرك 70% أهمية فيتامين D في الشتاء، لا يتناوله سوى 26% فعلياً، رغم توصية الحكومة البريطانية بتناوله لتعويض نقص التعرض لأشعة الشمس، وفق موقع "دايلي ميل".





وفي ما يلي أبرز المكمّلات التي ينصح بها الأطباء لهذا الموسم:





1. فيتامين C: الدفاع الطبيعي ضد الفيروسات



يُعرف بخصائصه المضادة للأكسدة ودوره في دعم المناعة ومكافحة العدوى. توصي الجهات الصحية بالحصول على 40 ملغ يومياً عبر الحمضيات والتوت والخضروات الطازجة.



ويقول الدكتور غرانت إن "أجسامنا لا تُنتج فيتامين C، لذا من المهم دعمه بالمكمّلات، خاصة مع تزايد خطر العدوى في الشتاء".





2. الزنك: لوقف البرد في بدايته



يعزز الزنك المناعة ويقلل الالتهابات ويسرع التئام الجروح. توصي الـNHS الرجال بتناول 9.5 ملغ يومياً والنساء بـ7 ملغ.



وتشير خبيرة التغذية الدكتورة إيما ديربيشاير إلى أن تناول الزنك عند أول أعراض البرد يمكن أن يقلل من مدته وشدته، مما يجعله خياراً فعالًا لمكافحة العدوى في بدايتها.





3. المغنيسيوم: لمناعة أقوى ونوم أفضل



يدعم أكثر من 300 وظيفة حيوية في الجسم، بما في ذلك تنظيم النوم والمزاج والطاقة.



ويوصي الأطباء بتناوله لتعويض نقصه الناتج عن قلة الضوء في الشتاء، إذ يساعد على تحسين جودة النوم ومواجهة الإرهاق والتوتر. يمكن الحصول عليه من المكسرات والخضروات الورقية والشوكولاتة الداكنة، أو من خلال المكملات الغذائية.





4. أحماض أوميغا-3: دعم للمناعة والقلب والعينين



تعد أوميغا-3 أساسية لصحة القلب والدماغ والمناعة، كما تحمي العينين من الجفاف وتحافظ على الرؤية الطبيعية. توجد في الأسماك الزيتية مثل السلمون والسردين والماكريل، إضافة إلى بذور الكتان والجوز.



وتحذر الدكتورة ديربيشاير من انخفاض مستويات أوميغا-3، مؤكدة أن نقصها مرتبط بضعف المناعة وزيادة الالتهابات.





5. البروبيوتيك: صحة الأمعاء أساس المناعة



تقول الدكتورة ديربيشاير: "الميكروبيوم المعوي الصحي هو خط الدفاع الأول للمناعة. يمكن دعمه بالأطعمة المخمرة أو بمكمّلات البروبيوتيك".