صحة

أيهما يُنشّط الدماغ ويُحارب الزهايمر القهوة أم الشاي الأخضر؟

Lebanon 24
09-11-2025 | 09:52
يعتقد الكثيرون أن بدء اليوم بالقهوة هو أفضل طريقة لتنشيط الدماغ والتركيز على العمل دون الشعور بالنعاس طوال اليوم. بينما يرى البعض أن الشاي الأخضر أفضل، إذ يُعزز الطاقة ويُخلّص الجسم من السموم ويُحسّن الوظائف الإدراكية.
بحسب ما جاء في تقرير نشره موقع "economic times"، يمكن الحصول على إجابة عميقة لهذا السؤال الشائع: أيهما أفضل للدماغ - الشاي الأخضر أم القهوة؟ من خلال شرح دكتور روبرت لوي، عالم الأعصاب، لفوائد المشروبين في ما يلي:
 
إن القهوة أكثر من مُجرّد طقوس صباحية، بل يُمكن أن تكون حليفاً قوياً للدماغ. يمكن أن يكون فنجان قهوة طازجاً خالياً من السكر هو الطريقة الوحيدة لبدء اليوم. أظهرت الأبحاث أن تناول القهوة بانتظام يرتبط بانخفاض تراكم اللويحات، والتي تُعتبر أحد المؤشرات الرئيسية للشيخوخة وسبباً لمرض الزهايمر.

يشير بحث، نُشر في "PubMed Central" بعنوان "فنجان قهوة لعمر أطول للدماغ"، إلى أن القهوة تحتوي على أكثر من 1000 مركب حيوي نشط، بما يشمل الكافيين والبوليفينول ومضادات الأكسدة والتريغونيلين، والعديد منها له تأثيرات مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة وحماية الأعصاب ومضادات السرطان وحماية القلب.

كما يمكن أن تقلل القهوة من احتمالية الإصابة بمرض الزهايمر بنسبة تصل إلى 65% ومرض باركنسون بنسبة 29%. ولكن، كما توجد مزايا، توجد أيضاً عيوب. يمكن أن تتداخل مع امتصاص الحديد وأدوية هشاشة العظام وحتى بعض المضادات الحيوية.
 
ويتميز الشاي الأخضر بفوائده المُعززة للقدرة الإدراكية، بالإضافة إلى توفيره طاقة مُهدئة. نُشرت دراسة، بعنوان "دراسة الأتراب الطولية التي تُوضح التأثير الإيجابي لتناول الشاي الأخضر والقهوة باعتدال في الوقاية من الخرف"، وخلصت نتائجها الرئيسية إلى أن تناول 2-3 أكواب يومياً يُقلل بشكل كبير من خطر التدهور الإدراكي، تحديداً انخفاض بنسبة 44% مقارنةً بغير شاربي الشاي.
 
ولكن لُوحظ هذا التأثير لدى كبار السن فقط، فيما لم يُلاحظ أي تأثير يُذكر في العينة بأكملها التي شملت الشباب. يُذكر أن كثرة تناول الشاي الأخضر ليست بالضرورة الأفضل، ولكن تناول جرعات أعلى من الشاي الأخضر (4 أكواب فأكثر) لم يُعزز الفوائد.
 
أيهما أفضل؟
يُقدم كل من القهوة والشاي الأخضر فوائد قوية، ولكن يمكن أن تكون القهوة أكثر تحفيزاً، بينما يُوفر الشاي الأخضر طاقة أكثر سلاسة وهدوءً. وفي نهاية المطاف، يؤكد دكتور لوي أن الخيار الأفضل هو ما يستمتع به الشخص ويناسبه. (العربية)
09/11/2025
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24