علامات تحذيرية لسرطان الثدي.. لا تهمليها

تُصاب امرأة من كل 8 نساء بسرطان الثدي خلال حياتهن، وهذا النوع من السرطان هو الأكثر شيوعاً بين 157 دولة من بين 185، وفق بيانات لعام 2022.ومن أكثر علامات سرطان الثدي شيوعاً ظهور كتلة في الثدي. ولكن هناك العديد من العلامات الأخرى التي تتجاوز النتوءات، والتي تُنذر بضرورة الفحص.ووفق صحيفة "ذا صن"، أهمها:1. كتلة أو تورّمتُعتبر الكتلة أو التورم علامة رئيسية على سرطان الثدي، ويجب التحقق منها. لكن قد تظهر نتوءات أيضاً في أعلى أو تحت الإبط.ومعظم تغيرات الثدي، بما في ذلك كتل الثدي، ليست سرطاناً. ولكن كلما تم اكتشاف سرطان الثدي مبكراً، زادت احتمالية نجاح العلاج.2. تغيرات الجلدمن التجعد إلى أدنى لمحة من التغيرات في مظهر الجلد، هذه علامات للفحص.3. تغيرات في الحجم أو الشكللا يتطابق شكل الثديين تماماً، وقد يختلفان في الشكل والملمس مع التقدم في العمر، سواءً انتفخا بسبب التغيرات الهرمونية، أو فقدا بعضاً من الحيوية مع التقدم في العمر.وعلى الرغم من تغيرات الشهرية والحمل، ينبغي فحص الثديين بانتظام لمعرفة ما إذا كان تغير الحجم أو الشكل طبيعياً.4. تغيرات في اللونلا تقتصر علامات سرطان الثدي على الملمس فقط. قد يكون تغير لون الثدي إلى الأحمر أو الغامق أو الالتهاب علامة أخرى على المرض.5. تغيرات في الحلمةيختلف شكل وحجم الحلمة، ولدى بعض النساء حلمات مقلوبة بشكل طبيعي. لكن التغير المفاجئ في الحلمة أمر يجب الانتباه إليه."فإذا بدأت حلمة الثدي فجأةً بالانجذاب إلى الداخل، أو تغير شكلها أو موضعها بأي شكل من الأشكال، فقد يكون ذلك علامة تحذير".6. الطفح الجلدي أو التقشرقد يؤدي ارتداء حمالة صدر دانتيل إلى ظهور بقع أو طفح جلدي. ولكن إذا استمر الطفح الجلدي حول الحلمة كمشكلة مستمرة، فمن المهم فحصها لأنه قد يكون علامة على شيء أكثر خطورة.كذلك انتبهي أيضاً للتقشر.7. إفرازات غير طبيعيةفي حال إفراز سائل يخرج من الحلمة دون الضغط عليها، من المهم فحصها لدى طبيب.8. ألم مستمرفي حد ذاته، لا يُعد ألم الثديين علامة على سرطان الثدي - ففي النهاية، قد يصاب الثديان بألم إذا كانا كبيرين أو مضغوطين داخل حمالة الصدر.لكن انتبهي للألم في الثدي أو الإبط الذي يستمر أو يكاد يكون مستمراً، فهذا أمر يستحق استشارة الطبيب.