بحث جديد يفند المخاوف من دواء الباراسيتامول للحوامل

خلصت دراسة حديثة إلى أنه لا توجد أدلة قوية تثبت وجود علاقة بين تناول دواء الباراسيتامول أثناء الحمل وبين الإصابة بالتوحد أو اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة لدى الأطفال.وراجع الباحثون جميع الدراسات التي طرحت هذا الارتباط، ووجدوا أن معظمها منخفض الجودة وأن مستوى الثقة في النتائج التي تشير إلى وجود صلة “منخفض إلى منخفض للغاية”، وفق ما نقلته وكالة "بي إيه ميديا" .وكان الرئيس الأميركي قد أشار سابقًا إلى أن تزايد حالات التوحد قد يكون مرتبطًا باستخدام دواء "تايلينول" المعروف باسم الباراسيتامول في ، لكن الدراسة الجديدة التي نُشرت في البريطانية أوضحت أن هذه الادعاءات لا يستند إليها دليل علمي قوي.وأوضح الباحثون، ومن بينهم فريق من جامعتي وبرمنغهام، أنه لا يزال من الممكن للنساء تناول الباراسيتامول عند الحاجة أثناء الحمل لعلاج الألم أو الحمى، مؤكدين غياب الأدلة التي تربط استخدامه بمخاطر نمو عصبي لدى الأطفال.