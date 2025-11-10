Advertisement

صحة

بحث جديد يفند المخاوف من دواء الباراسيتامول للحوامل

Lebanon 24
10-11-2025 | 14:00
خلصت دراسة حديثة إلى أنه لا توجد أدلة قوية تثبت وجود علاقة بين تناول دواء الباراسيتامول أثناء الحمل وبين الإصابة بالتوحد أو اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة لدى الأطفال. 
وراجع الباحثون جميع الدراسات التي طرحت هذا الارتباط، ووجدوا أن معظمها منخفض الجودة وأن مستوى الثقة في النتائج التي تشير إلى وجود صلة “منخفض إلى منخفض للغاية”، وفق ما نقلته وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أشار سابقًا إلى أن تزايد حالات التوحد قد يكون مرتبطًا باستخدام دواء "تايلينول" المعروف باسم الباراسيتامول في بريطانيا، لكن الدراسة الجديدة التي نُشرت في المجلة الطبية البريطانية أوضحت أن هذه الادعاءات لا يستند إليها دليل علمي قوي.

وأوضح الباحثون، ومن بينهم فريق من جامعتي ليفربول وبرمنغهام، أنه لا يزال من الممكن للنساء تناول الباراسيتامول عند الحاجة أثناء الحمل لعلاج الألم أو الحمى، مؤكدين غياب الأدلة التي تربط استخدامه بمخاطر نمو عصبي لدى الأطفال.
 
