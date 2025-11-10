دراسة: حبوب منع الحمل الطارئة قد تقي من سرطان الثدي

Advertisement

أشارت دراسة جديدة إلى إمكانية استخدام حبوب منع الحمل الطارئة للوقاية من سرطان الثدي لدى النساء قبل انقطاع الطمث، خصوصًا ممن لديهن خطر الإصابة أو تكرار المرض.وأظهر باحثون في أن حجب تأثيرات هرمون البروجسترون باستخدام دواء "أسيتات أوليبريستال"، المتوفر في ، قد يقلل من احتمالات تطور سرطان الثدي لدى النساء اللواتي يحملن تاريخًا عائليًا قويًا مع المرض.ويُعرف أن البروجسترون يعزز نمو بعض خلايا الثدي التي يمكن أن تتحول إلى خلايا سرطانية. ووفق الدراسة، فإن الحد من تأثير هذا الهرمون قد يشكل وسيلة وقائية جديدة قبل ظهور المرض. ويُستخدم "أسيتات أوليبريستال" عادة ضمن حبوب منع الحمل الطارئة لتأخير الإباضة، كما يُعتمد عليه أيضًا في علاج الأورام الليفية الرحمية.وأظهرت التجارب التي شملت 24 امرأة سبق إصابتهن بسرطان الثدي، أن تناول الدواء لمدة 12 أسبوعًا ساعد في الحد من نمو الخلايا التي قد تؤدي إلى سرطان الثدي الثلاثي السلبي، وهو شكل أكثر عدوانية وأكثر شيوعًا بين النساء الأصغر سنًا والنساء ذوات البشرة السوداء.