23
o
بيروت
19
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
21
o
النبطية
12
o
زحلة
14
o
بعلبك
6
o
بشري
17
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
دراسة: حبوب منع الحمل الطارئة قد تقي من سرطان الثدي
Lebanon 24
10-11-2025
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشارت دراسة جديدة إلى إمكانية استخدام حبوب منع الحمل الطارئة للوقاية من سرطان الثدي لدى النساء قبل انقطاع الطمث، خصوصًا ممن لديهن خطر الإصابة أو تكرار المرض.
وأظهر باحثون في
جامعة مانشستر
أن حجب تأثيرات هرمون البروجسترون باستخدام دواء "أسيتات أوليبريستال"، المتوفر في
بريطانيا
، قد يقلل من احتمالات تطور سرطان الثدي لدى النساء اللواتي يحملن تاريخًا عائليًا قويًا مع المرض.
Advertisement
ويُعرف أن البروجسترون يعزز نمو بعض خلايا الثدي التي يمكن أن تتحول إلى خلايا سرطانية. ووفق الدراسة، فإن الحد من تأثير هذا الهرمون قد يشكل وسيلة وقائية جديدة قبل ظهور المرض. ويُستخدم "أسيتات أوليبريستال" عادة ضمن حبوب منع الحمل الطارئة لتأخير الإباضة، كما يُعتمد عليه أيضًا في علاج الأورام الليفية الرحمية.
وأظهرت التجارب التي شملت 24 امرأة سبق إصابتهن بسرطان الثدي، أن تناول الدواء لمدة 12 أسبوعًا ساعد في الحد من نمو الخلايا التي قد تؤدي إلى سرطان الثدي الثلاثي السلبي، وهو شكل أكثر عدوانية وأكثر شيوعًا بين النساء الأصغر سنًا والنساء ذوات البشرة السوداء.
مواضيع ذات صلة
دراسة تحذر: أقراص منع حمل شائعة قد تزيد خطر الإصابة بهذا النوع من السرطان
Lebanon 24
دراسة تحذر: أقراص منع حمل شائعة قد تزيد خطر الإصابة بهذا النوع من السرطان
11/11/2025 03:45:06
11/11/2025 03:45:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الجمعية الطبية اللبنانية الأوروبية تطلق حملة التوعية بسرطان الثدي
Lebanon 24
الجمعية الطبية اللبنانية الأوروبية تطلق حملة التوعية بسرطان الثدي
11/11/2025 03:45:06
11/11/2025 03:45:06
Lebanon 24
Lebanon 24
نمط غذائي متوازن يحميك من سرطان الثدي
Lebanon 24
نمط غذائي متوازن يحميك من سرطان الثدي
11/11/2025 03:45:06
11/11/2025 03:45:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الجمعية الطبية اللبنانية الاوروبية نظمت ندوة للتوعية على سرطان الثدي
Lebanon 24
الجمعية الطبية اللبنانية الاوروبية نظمت ندوة للتوعية على سرطان الثدي
11/11/2025 03:45:06
11/11/2025 03:45:06
Lebanon 24
Lebanon 24
صحة
متفرقات
جامعة مانشستر
بريطانيا
مانشستر
بريست
دوان
جامع
كاني
طاني
قد يعجبك أيضاً
بحث جديد يفند المخاوف من دواء الباراسيتامول للحوامل
Lebanon 24
بحث جديد يفند المخاوف من دواء الباراسيتامول للحوامل
14:00 | 2025-11-10
10/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كندا تفقد وضع القضاء على الحصبة وسط تفشي المرض
Lebanon 24
كندا تفقد وضع القضاء على الحصبة وسط تفشي المرض
10:26 | 2025-11-10
10/11/2025 10:26:44
Lebanon 24
Lebanon 24
باستخدام زبدة الفول السوداني.. هكذا يتم الكشف عن مرض الزهايمر
Lebanon 24
باستخدام زبدة الفول السوداني.. هكذا يتم الكشف عن مرض الزهايمر
09:59 | 2025-11-10
10/11/2025 09:59:49
Lebanon 24
Lebanon 24
المستشفيات ستمتلئ.. سلالة متحوّلة تهدّد بأسوأ موسم إنفلونزا منذ عقد
Lebanon 24
المستشفيات ستمتلئ.. سلالة متحوّلة تهدّد بأسوأ موسم إنفلونزا منذ عقد
07:07 | 2025-11-10
10/11/2025 07:07:45
Lebanon 24
Lebanon 24
القهوة قد تحمي من هذا المرض.. دراسة جديدة تكشف
Lebanon 24
القهوة قد تحمي من هذا المرض.. دراسة جديدة تكشف
05:30 | 2025-11-10
10/11/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
وأخيراً أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. أمطار طوفانية وثلوج كثيفة في هذا الموعد
Lebanon 24
وأخيراً أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. أمطار طوفانية وثلوج كثيفة في هذا الموعد
00:30 | 2025-11-10
10/11/2025 12:30:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرّضه لحادث سير مروّع يوم الجمعة... رحيل فنان شهير عن 45 عاماً
Lebanon 24
بعد تعرّضه لحادث سير مروّع يوم الجمعة... رحيل فنان شهير عن 45 عاماً
10:34 | 2025-11-10
10/11/2025 10:34:11
Lebanon 24
Lebanon 24
لنزع السلاح... ماذا عرضت أميركا على لبنان؟
Lebanon 24
لنزع السلاح... ماذا عرضت أميركا على لبنان؟
09:01 | 2025-11-10
10/11/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"طبول الحرب" تُقرع في لبنان.. صحيفة إسرائيليّة تتحدث
Lebanon 24
"طبول الحرب" تُقرع في لبنان.. صحيفة إسرائيليّة تتحدث
04:42 | 2025-11-10
10/11/2025 04:42:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أوراق "100 دولار" مزيفة في منطقة لبنانية.. هذه هوية المُروّج
Lebanon 24
أوراق "100 دولار" مزيفة في منطقة لبنانية.. هذه هوية المُروّج
11:03 | 2025-11-10
10/11/2025 11:03:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
14:00 | 2025-11-10
بحث جديد يفند المخاوف من دواء الباراسيتامول للحوامل
10:26 | 2025-11-10
كندا تفقد وضع القضاء على الحصبة وسط تفشي المرض
09:59 | 2025-11-10
باستخدام زبدة الفول السوداني.. هكذا يتم الكشف عن مرض الزهايمر
07:07 | 2025-11-10
المستشفيات ستمتلئ.. سلالة متحوّلة تهدّد بأسوأ موسم إنفلونزا منذ عقد
05:30 | 2025-11-10
القهوة قد تحمي من هذا المرض.. دراسة جديدة تكشف
05:20 | 2025-11-10
لشاربي الكحول.. حتّى الكميات القليلة خطيرة وطبيب يكشف المفاجأة
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
11/11/2025 03:45:06
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
11/11/2025 03:45:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
11/11/2025 03:45:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24