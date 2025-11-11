Advertisement

صحة

اللابتوب في الحضن... مخاطر خفية تهدد الخصوبة والعمود الفقري والنوم

Lebanon 24
11-11-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1441084-638985006466460419.jpg
Doc-P-1441084-638985006466460419.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصبحت أجهزة الكمبيوتر المحمولة جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية بفضل مرونتها وسهولة حملها، لكن وضعها مباشرة على الحضن ليس آمنًا كما يوحي اسمها، إذ قد يسبب مشاكل صحية بسبب الحرارة والإشعاع الكهرومغناطيسي المنبعث منها.
Advertisement

وفقًا لموقع "تايمز أوف إنديا"، فإن الاستخدام الطويل على الحضن قد يؤثر على الأعضاء التناسلية، إذ يمكن أن تضعف الحرارة والإشعاع حركة الحيوانات المنوية عند الرجال وتضر بصحة البويضات عند النساء، لذا يُنصح بوضع الجهاز على طاولة أو استخدام حامل واقٍ.


كما قد يؤدي التلامس المباشر للحرارة إلى تلف الجلد وظهور بقع داكنة تُعرف بـ"متلازمة الجلد المحمص".


التعرض المستمر للحرارة والإشعاع بالقرب من الخصيتين أو المبايض قد يرتبط بزيادة خطر بعض أنواع السرطان، رغم أن الأدلة العلمية لا تزال محدودة. الانحناء نحو الشاشة أثناء وضع الجهاز على الحضن يضغط على العمود الفقري والرقبة ويسبب آلامًا مزمنة، لذلك يُفضل استخدام حوامل لرفع الجهاز لمستوى العين.
كذلك، الضوء الأزرق المنبعث من الشاشة يقلل إنتاج هرمون الميلاتونين، مسببًا اضطرابات في النوم، لذا يُنصح بتجنب استخدام الكمبيوتر قبل النوم بساعة على الأقل.


بالنسبة للنساء الحوامل، يمكن أن تخترق الحرارة والإشعاعات أنسجة الجسم وتصل إلى الجنين، ما يجعل وضع الجهاز على البطن خطيرًا، لذا يُفضل استخدامه على طاولة مع ترك مسافة آمنة.


باختصار، رغم أن الكمبيوتر المحمول يوفر الراحة، فإن وضعه على الحضن قد يضر بالصحة على المدى الطويل، واستخدامه على سطح ثابت ومستوٍ يضمن تهوية جيدة ويحمي من المخاطر المحتملة.
مواضيع ذات صلة
الأونروا: العائلات النازحة بغزة تجد الأمان بمدارسنا التي تحولت لمساكن ولا نزال العمود الفقري للعمل الإنساني
lebanon 24
12/11/2025 09:31:20 Lebanon 24 Lebanon 24
المساعدات العسكرية للجيش على المحك و"نزع السلاح" العمود الفقري
lebanon 24
12/11/2025 09:31:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الكلاميديا.. العدوى الصامتة التي تهدد الخصوبة ولا أعراض
lebanon 24
12/11/2025 09:31:20 Lebanon 24 Lebanon 24
كويكبات خفية تهدد الأرض بشكل غير متوقع!
lebanon 24
12/11/2025 09:31:20 Lebanon 24 Lebanon 24

الطويل

بيوتر

العلم

البوي

العين

سي ال

ساسي

توني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
02:30 | 2025-11-12
00:58 | 2025-11-12
15:46 | 2025-11-11
12:47 | 2025-11-11
10:55 | 2025-11-11
09:27 | 2025-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24