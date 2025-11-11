24
صحة
اللابتوب في الحضن... مخاطر خفية تهدد الخصوبة والعمود الفقري والنوم
Lebanon 24
11-11-2025
|
23:00
A-
A+
أصبحت أجهزة الكمبيوتر المحمولة جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية بفضل مرونتها وسهولة حملها، لكن وضعها مباشرة على الحضن ليس آمنًا كما يوحي اسمها، إذ قد يسبب مشاكل صحية بسبب الحرارة والإشعاع الكهرومغناطيسي المنبعث منها.
وفقًا لموقع "تايمز أوف إنديا"، فإن الاستخدام
الطويل
على الحضن قد يؤثر على الأعضاء التناسلية، إذ يمكن أن تضعف الحرارة والإشعاع حركة الحيوانات المنوية عند الرجال وتضر بصحة البويضات عند النساء، لذا يُنصح بوضع الجهاز على طاولة أو استخدام حامل واقٍ.
كما قد يؤدي التلامس المباشر للحرارة إلى تلف الجلد وظهور بقع داكنة تُعرف بـ"متلازمة الجلد المحمص".
التعرض المستمر للحرارة والإشعاع بالقرب من الخصيتين أو المبايض قد يرتبط بزيادة خطر بعض أنواع السرطان، رغم أن الأدلة العلمية لا تزال محدودة. الانحناء نحو الشاشة أثناء وضع الجهاز على الحضن يضغط على العمود الفقري والرقبة ويسبب آلامًا مزمنة، لذلك يُفضل استخدام حوامل لرفع الجهاز لمستوى
العين
.
كذلك، الضوء الأزرق المنبعث من الشاشة يقلل إنتاج هرمون الميلاتونين، مسببًا اضطرابات في النوم، لذا يُنصح بتجنب استخدام الكمبيوتر قبل النوم بساعة على الأقل.
بالنسبة للنساء الحوامل، يمكن أن تخترق الحرارة والإشعاعات أنسجة الجسم وتصل إلى الجنين، ما يجعل وضع الجهاز على البطن خطيرًا، لذا يُفضل استخدامه على طاولة مع ترك مسافة آمنة.
باختصار، رغم أن الكمبيوتر المحمول يوفر الراحة، فإن وضعه على الحضن قد يضر بالصحة على المدى الطويل، واستخدامه على سطح ثابت ومستوٍ يضمن تهوية جيدة ويحمي من المخاطر المحتملة.
