Advertisement

صحة

عبر الرنين المغناطيسي.. طريقة جديدة لاكتشاف أمراض القلب

Lebanon 24
12-11-2025 | 00:58
A-
A+
Doc-P-1441166-638985313083051875.webp
Doc-P-1441166-638985313083051875.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت دراسة حديثة عن بروتوكول اختبار جديد باستخدام الرنين المغناطيسي، يمكنه أن يحدد المرضى الذين يعانون من آلام صدرية مرتبطة بالقلب، حتى لو بدت شرايين القلب الرئيسية لديهم طبيعية في الفحوص المعتادة.
Advertisement
وخلال اختبار تصوير الشرايين التاجية المعتاد، يستلقي المرضى على طاولة، في حين يبدأ الأطباء في حقن الصبغة في الشرايين التي تنقل الدم إلى القلب، وهو إجراء يهدف إلى تحديد الأماكن في الأوعية الأكبر التي يكون تدفق الصبغة فيها ضعيفاً أو منعدماً.

وقال الدكتور كولين بيري، قائد الدراسة من جامعة غلاسغو، في بيان: "قد يعاني الأشخاص من ذبحة صدرية حتى عندما تبدو الشرايين مفتوحة بشكل طبيعي".

وأضاف: "عندما تكون نتيجة تصوير الأوعية الدموية سلبية، يتعين على الأطباء التفكير في إجراء أشعة التصوير بالرنين المغناطيسي لمراقبة تدفق الدم أثناء ممارسة المرضى للتمارين الرياضية، ولا سيما النساء، لأنهن أكثر عرضة للإصابة بالذبحة الصدرية في الأوعية الصغيرة التي لا تُكتشف في كثير من الأحيان".

وتابع: "من خلال قياس تدفق الدم من اختبار التصوير بالرنين المغناطيسي للقلب، اكتشفنا شيوع مشكلات الأوعية الدموية الصغيرة".
وخلال الدراسة، خضع 250 بالغا ممن يعانون من آلام في الصدر، لكن لم تظهر الفحوص المعتادة إصابتهم بانسداد في الشرايين التاجية، لاختبارات تصوير القلب بالرنين المغناطيسي، وذلك وفقا لما أفاد به فريق بيري الطبي في الاجتماع العلمي لجمعية القلب الأمريكية، الذي اختتم في الآونة الأخيرة في نيو أورليانز.

وأُبلغ الأطباء والمرضى بنتائج اختبار التصوير بالرنين المغناطيسي للقلب تحت الضغط، للمساعدة في توجيه التشخيص والعلاج.

أما في المجموعة الأخرى، فاستندت قرارات العلاج فقط إلى نتائج تصوير الأوعية الدموية بالطرق المعتادة، ولم يكشف عن نتيجة التصوير بالرنين المغناطيسي بالمجهود.

وبعد أن أجرى الأطباء مراجعة لصور التصوير بالرنين المغناطيسي للقلب بالمجهود، تم تشخيص نحو نصف المشاركين في الدراسة بالإصابة بذبحة صدرية، مقارنة بأقل من واحد من بين كل مئة ممن خضعوا للفحوص المعتادة.

وكان أكثر من نصف مصابي الذبحة الصدرية خلال الدراسة من النساء.

وقال بيري: "ما خلصت إليه دراستنا يفتح طريقا جديدا لمن يعانون من آلام في الصدر".

وأضاف: "لا بد أن تتغير مفاهيم الاختبارات السريرية الآن لتشمل اختبار التصوير بالرنين المغناطيسي للقلب بالمجهود للكشف عن الذبحة الصدرية، ولا سيما النساء اللاتي يعانين من آلام في الصدر وعدم وجود انسداد في الشرايين الرئيسية".
مواضيع ذات صلة
بعد ملاحظة تورم في كاحليه وكدمة على يده اليمنى.. ترامب خضع لتصوير بالرنين المغناطيسي
lebanon 24
12/11/2025 09:30:39 Lebanon 24 Lebanon 24
مفاجأة علمية... هل أوميغا 3 يقي فعلًا من أمراض القلب؟
lebanon 24
12/11/2025 09:30:39 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يزيد الضوء الصناعي ليلا من خطر الإصابة بأمراض القلب؟
lebanon 24
12/11/2025 09:30:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير طبي: أدوية البرد قد تهدد مرضى القلب والضغط المرتفع
lebanon 24
12/11/2025 09:30:39 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمريكية

الرئيسي

الرياض

أمريكي

رياضي

الصدر

العلم

العلا

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
02:30 | 2025-11-12
23:00 | 2025-11-11
15:46 | 2025-11-11
12:47 | 2025-11-11
10:55 | 2025-11-11
09:27 | 2025-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24