Advertisement

صحة

أعراض لنقص المغنيسيوم في الجسم.. لا تهملوها

Lebanon 24
13-11-2025 | 02:06
A-
A+
Doc-P-1441638-638986219896083782.webp
Doc-P-1441638-638986219896083782.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يلعب المغنيسيوم دوراً في أكثر من 300 تفاعل إنزيمي في الجسم، حيث يدعم حركة العضلات والإشارات العصبية والتحكم في نسبة السكر في الدم وقوة العظام.
Advertisement

وعندما يقلّ تناوله، غالباً بسبب التوتر، أو سوء التغذية، أو تناول بعض الأدوية، يبدأ الجسم بإظهار علامات تحذيرية هادئة ولكنها مهمة، وفقاً لما نشرته صحيفة Times of India.

1. تشنجات أو ارتعاشات عضلية
من أوائل العلامات التحذيرية تشنجات العضلات، خاصةً في عضلات الساق أو الجفون. تحدث تلك الأعراض لأن المغنيسيوم يساعد على تنظيم انقباض العضلات. فبدون كمية كافية منه، تتقلص العضلات وتواجه صعوبة في الاسترخاء.

2. إرهاق مستمر دون سبب
إن الشعور بالإرهاق حتى بعد الراحة يمكن أن يعني أن الخلايا لا تنتج طاقة كافية، لأن المغنيسيوم ضروري لتحويل الطعام إلى طاقة، وبالتالي فإن انخفاض مستوياته يجعل الجسم يعمل بكامل طاقته.
3. قلة النوم أو الأرق
يؤثر المغنيسيوم على الميلاتونين وحمض غاما أمينوبوتيريك GABA، وهما مادتان كيميائيتان في الدماغ تساعدان على تهدئة الجهاز العصبي. يمكن أن يؤدي نقصه إلى صعوبة في النوم أو الاستمرار فيه، وفي بعض الحالات، إلى أحلام واضحة أو أرق ليلي.

4. قلق أو انفعال غير مبرر
يعتمد الجهاز العصبي على المغنيسيوم لتحقيق الاستقرار. عندما تنخفض مستوياته، تصبح استجابة الدماغ للتوتر مفرطة النشاط، مما يؤدي إلى الشعور بالقلق أو انخفاض المزاج أو الانفعال، وغالباً ما يُخطئ في اعتبارها إرهاقاً عاطفياً.
5. عدم انتظام ضربات القلب
يمكن أن يشير خفقان أو تسارع ضربات القلب أحياناً إلى نقص المغنيسيوم، الذي يساعد في التحكم في الإشارات الكهربائية في القلب. غالباً ما تكون هذه العلامة خفية، ولكن لا ينبغي تجاهلها، خاصةً لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض قلبية.

6. ضعف أو هشاشة الأظافر والعظام
يدعم المغنيسيوم امتصاص الكالسيوم. عندما يكون منخفضاً، تفقد العظام كثافتها بمرور الوقت، ويمكن أن تصبح الأظافر ضعيفة أو تتقشر بسهولة. تمر هذه العملية البطيئة غالباً دون أن تُلاحظ حتى تظهر تغيرات ملحوظة.

7. الصداع أو الصداع النصفي
يرتبط نقص المغنيسيوم بصداع التوتر والصداع النصفي. فهو يؤثر على النواقل العصبية وانقباض الأوعية الدموية في الدماغ، مما يؤدي إلى ألم غالباً ما يكون شديداً ومتكرراً.
مواضيع ذات صلة
المغنيسيوم والنوم: بين الحقيقة العلمية وخرافات تيك توك
lebanon 24
13/11/2025 13:01:12 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف تعرف إذا كان لديك نقص في المغنيسيوم؟
lebanon 24
13/11/2025 13:01:12 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف تعرف أنك تعاني من نقص في المغنيسيوم؟
lebanon 24
13/11/2025 13:01:12 Lebanon 24 Lebanon 24
علامات تحذيرية لسرطان الثدي.. لا تهمليها
lebanon 24
13/11/2025 13:01:12 Lebanon 24 Lebanon 24

التحكم في

أحلام

العلا

مينو

توني

حيان

الدم

ما ن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
04:30 | 2025-11-13
03:45 | 2025-11-13
02:40 | 2025-11-13
01:33 | 2025-11-13
23:42 | 2025-11-12
23:00 | 2025-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24