صحة
أعراض لنقص المغنيسيوم في الجسم.. لا تهملوها
Lebanon 24
13-11-2025
|
02:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
يلعب المغنيسيوم دوراً في أكثر من 300 تفاعل إنزيمي في الجسم، حيث يدعم حركة العضلات والإشارات العصبية والتحكم في نسبة السكر في
الدم
وقوة العظام.
وعندما يقلّ تناوله، غالباً بسبب التوتر، أو سوء التغذية، أو تناول بعض الأدوية، يبدأ الجسم بإظهار علامات تحذيرية هادئة ولكنها مهمة، وفقاً لما نشرته صحيفة Times of India.
1. تشنجات أو ارتعاشات عضلية
من أوائل العلامات التحذيرية تشنجات العضلات، خاصةً في عضلات الساق أو الجفون. تحدث تلك الأعراض لأن المغنيسيوم يساعد على تنظيم انقباض العضلات. فبدون كمية كافية منه، تتقلص العضلات وتواجه صعوبة في الاسترخاء.
2. إرهاق مستمر دون سبب
إن الشعور بالإرهاق حتى بعد الراحة يمكن أن يعني أن الخلايا لا تنتج طاقة كافية، لأن المغنيسيوم ضروري لتحويل الطعام إلى طاقة، وبالتالي فإن انخفاض مستوياته يجعل الجسم يعمل بكامل طاقته.
3. قلة النوم أو الأرق
يؤثر المغنيسيوم على الميلاتونين وحمض غاما أمينوبوتيريك GABA، وهما مادتان كيميائيتان في الدماغ تساعدان على تهدئة الجهاز العصبي. يمكن أن يؤدي نقصه إلى صعوبة في النوم أو الاستمرار فيه، وفي بعض الحالات، إلى
أحلام
واضحة أو أرق ليلي.
4. قلق أو انفعال غير مبرر
يعتمد الجهاز العصبي على المغنيسيوم لتحقيق الاستقرار. عندما تنخفض مستوياته، تصبح استجابة الدماغ للتوتر مفرطة النشاط، مما يؤدي إلى الشعور بالقلق أو انخفاض المزاج أو الانفعال، وغالباً ما يُخطئ في اعتبارها إرهاقاً عاطفياً.
5. عدم انتظام ضربات القلب
يمكن أن يشير خفقان أو تسارع ضربات القلب أحياناً إلى نقص المغنيسيوم، الذي يساعد في
التحكم في
الإشارات الكهربائية في القلب. غالباً ما تكون هذه العلامة خفية، ولكن لا ينبغي تجاهلها، خاصةً لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض قلبية.
6. ضعف أو هشاشة الأظافر والعظام
يدعم المغنيسيوم امتصاص الكالسيوم. عندما يكون منخفضاً، تفقد العظام كثافتها بمرور الوقت، ويمكن أن تصبح الأظافر ضعيفة أو تتقشر بسهولة. تمر هذه العملية البطيئة غالباً دون أن تُلاحظ حتى تظهر تغيرات ملحوظة.
7. الصداع أو الصداع النصفي
يرتبط نقص المغنيسيوم بصداع التوتر والصداع النصفي. فهو يؤثر على النواقل العصبية وانقباض الأوعية الدموية في الدماغ، مما يؤدي إلى ألم غالباً ما يكون شديداً ومتكرراً.
