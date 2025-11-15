لماذا ينصح الأطباء بالكستناء؟ الإجابة في فوائدها المتعددة

Advertisement

الكستناء ليست مكسرات بالمعنى التقليدي، بل درنات نشوية لنبات ينمو تحت الماء في المستنقعات والبرك، وموطنها الأصلي وأفريقيا.وتُعرف بقوامها المقرمش ونكهتها الحلوة الخفيفة، وتُستخدم بشكل واسع، خاصة في فصل الشتاء، في المطبخ الآسيوي، سواء نيئة أو مطبوخة، في الأطباق المقلية والسلطات.وتتميز الكستناء بقيمتها الغذائية العالية، فهي مصدر جيد للألياف والبوتاسيوم وفيتامين ب6، وتقدم فوائد صحية متعدّدة للجسم، منها:تحتوي 100 غرام من الكستناء على حوالي 580 ملغ من البوتاسيوم؛ ما يساعد على تنظيم ضغط وإرخاء جدران الأوعية الدموية، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية. انخفاض الدهون وغياب الكوليسترول يجعلها خيارًا نباتيًا ممتازًا للقلب.مضادات الأكسدة ومضادات الالتهاباتتحتوي على مركبات نباتية مثل حمض الفيروليك والكاتيكينات والبوليفينولات، التي تحمي الجسم من الإجهاد التأكسدي وتقلل الالتهابات؛ ما يدعم صحة القلب ويقي من بعض أنواع السرطان.الألياف الموجودة في الكستناء، تعزز انتظام الهضم وصحة البكتيريا المعوية؛ ما يحسن الامتصاص الغذائي والمناعة وحتى المزاج.بفضل محتواها العالي من الماء والسعرات الحرارية المنخفضة، تُشبع الكستناء دون زيادة الوزن، كما تؤثر بلطف على مستويات الجلوكوز؛ ما يدعم المرونة الأيضية.