Advertisement

صحة

هكذا يؤثر السكري على السمع.. دراسة تتحدث

Lebanon 24
16-11-2025 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1442698-638988448519352720.jpg
Doc-P-1442698-638988448519352720.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وجدت دراسة جديدة أن المصابين بالسكري من النوع 2 أكثر عرضة بـ 4 مرات للإصابة بفقدان سمع كبير، مع مرور الوقت.
Advertisement
 
 
وقال العلماء إنه يجب إضافة فقدان السمع إلى قائمة المضاعفات المتزايدة المرتبطة بالسكري.


وبحسب "هيلث داي"، حذّر الباحثون من أن مستويات السكر في الدم غير المنضبطة قد تكون مساهماً رئيسياً في تلف الأذن الداخلية.


وفي الدراسة، حلّل فريق البحث من جامعة برشلونة بيانات من 17 دراسة سابقة، شملت ما يقرب من 8 آلاف مريض بالسكري من النوع 2.


ووفقاً للنتائج، أظهر ما بين 40% و72% من المرضى بالسكري من النوع 2 علامات فقدان السمع، خاصةً في الترددات العالية، حيث يسهل إغفال التلف المبكر.


وكان لدى المشاركين، الذين يعانون من فقدان سمع متوسط وشديد إلى عميق، مستويات أعلى من الهيموغلوبين السكري، ما يشير إلى ضعف التحكم في نسبة السكر في الدم مع مرور الوقت.


كذلك، قال الباحثون إن هذا يشير إلى أن السكري غير المنضبط قد يضر بالأوعية الدموية الدقيقة، التي تغذي الأذن الداخلية.


ودعت النتائج إلى إضافة فحص السمع إلى قائمة الاعتبارات المهمة للفحص بالنسبة للمرضى، الذين يعيشون مع مرض السكري من النوع 2. (24)
مواضيع ذات صلة
هل يؤثر الصيام على الأداء العقلي للبالغين؟ دراسة تجيب
lebanon 24
16/11/2025 11:41:41 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يؤثر الصيام المتقطع على قوة العقل؟ دراسة تحسم الجدل
lebanon 24
16/11/2025 11:41:41 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة: هذا تأثير كسوف الشمس على تغريد وسلوك الطيور
lebanon 24
16/11/2025 11:41:41 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة جديدة تكشف: هكذا يُقلّل المشي خطر الإصابة بمرض الزهايمر
lebanon 24
16/11/2025 11:41:41 Lebanon 24 Lebanon 24

جامعة برشلونة

مع مرور الوقت

مرض السكري

التحكم في

برشلونة

العلم

لوبين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
04:30 | 2025-11-16
23:00 | 2025-11-15
16:00 | 2025-11-15
14:00 | 2025-11-15
10:50 | 2025-11-15
09:30 | 2025-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24