هكذا يؤثر السكري على السمع.. دراسة تتحدث

وجدت دراسة جديدة أن المصابين بالسكري من النوع 2 أكثر عرضة بـ 4 مرات للإصابة بفقدان سمع كبير، .

وقال العلماء إنه يجب إضافة فقدان السمع إلى قائمة المضاعفات المتزايدة المرتبطة بالسكري.





وبحسب "هيلث داي"، حذّر الباحثون من أن مستويات السكر في غير المنضبطة قد تكون مساهماً رئيسياً في تلف الأذن الداخلية.





وفي الدراسة، حلّل فريق البحث من بيانات من 17 دراسة سابقة، شملت ما يقرب من 8 آلاف مريض بالسكري من النوع 2.





ووفقاً للنتائج، أظهر ما بين 40% و72% من المرضى بالسكري من النوع 2 علامات فقدان السمع، خاصةً في الترددات العالية، حيث يسهل إغفال التلف المبكر.





وكان لدى المشاركين، الذين يعانون من فقدان سمع متوسط وشديد إلى عميق، مستويات أعلى من الهيموغلوبين ، ما يشير إلى ضعف نسبة السكر في الدم مع مرور الوقت.





كذلك، قال الباحثون إن هذا يشير إلى أن السكري غير المنضبط قد يضر بالأوعية الدموية الدقيقة، التي تغذي الأذن الداخلية.