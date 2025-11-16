Advertisement

صحة

مستشفى النيني في طرابلس وأندية الليونز تنظم فحوصاً مجانية لمرضى السكري

16-11-2025 | 05:07
نظمت لجنة التوعية الصحية في مستشفى النيني بالتعاون مع لجنة التوعية الصحية في جمعية "أندية الليونز الدولية– المنطقة 351" وسبعة أندية ليونز في شمال لبنان: طرابلس ليدرز، طرابلس فكتور، الكورة، عكار غرينلند، نورث ليبانون سبيريت، نورث ليبانون ستار، البترون، حملة فحص دم مجانية لتراكم السكر ومستوى السكر في الدم.
وشارك في الحملة أطباء الغدد في المستشفى، بالإضافة إلى أطباء متمرنين من جامعة البلمند، لتقديم الإرشادات والنصائح الطبية للمرضى.
