مستشفى النيني في طرابلس وأندية الليونز تنظم فحوصاً مجانية لمرضى السكري

نظمت لجنة التوعية الصحية في مستشفى بالتعاون مع لجنة التوعية الصحية في جمعية "أندية الليونز الدولية– المنطقة 351" وسبعة أندية ليونز في : ليدرز، طرابلس فكتور، ، غرينلند، نورث ليبانون سبيريت، نورث ليبانون ستار، ، حملة فحص دم مجانية لتراكم السكر ومستوى السكر في .

Advertisement