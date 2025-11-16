Advertisement

صحة

دراسة جديدة تكشف مفاجأة عن مرض الزهايمر... إليكم التفاصيل

Lebanon 24
16-11-2025 | 05:39
A-
A+
Doc-P-1442837-638988935867825182.jpg
Doc-P-1442837-638988935867825182.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
على الرغم من عقود من التركيز على إزالة تكتلات بروتين بيتا أميلويد لدى مرضى الزهايمر باعتبارها مفتاح العلاج، تشير دراسة جديدة إلى أن هذا النهج قد لا يكفي لمعالجة أصل المشكلة.


فبحثٌ لعلماء من جامعة أوساكا متروبوليتان يبيّن أن إزالة اللويحات لا تعيد تفعيل منظومة تنظيف الدماغ من الفضلات، المعروفة بالجهاز الغليمفاوي، والذي يعتمد على حركة السائل النخاعي للتخلّص من البروتينات الزائدة، ويُعرف أنه مختل لدى المصابين بالمرض.
Advertisement


الدراسة شملت 13 مريضاً تلقّوا دواء ليكانيماب المضاد للأميلويد، واستخدمت الرنين المغناطيسي لرصد التغيرات. وقال الباحث تاتسوشي أورا إن الجهاز الغليمفاوي لا يبدو أنه يتعافى سريعاً رغم انخفاض الأميلويد.


وتكشف النتائج تعقيد الزهايمر، إذ لا يزال الجدل قائماً حول ما إذا كانت لويحات الأميلويد وبروتين تاو سبباً للمرض أم نتيجة له.

ورغم نجاح ليكانيماب في خفض التراكمات، أظهرت الدراسة عدم تحسن مؤشرات الجهاز الغليمفاوي بعد ثلاثة أشهر من العلاج، مؤكدة أن العلاجات المُعدِّلة قد تُبطئ التدهور لكنها لا تعكس الضرر العصبي.


وتعزّز هذه الخلاصات الفرضية القائلة إن اللويحات قد تكون عرضاً للمرض، خصوصاً أن فعالية ليكانيماب تبدو أوضح في المراحل المبكرة جداً، ما يدعم أهمية الاكتشاف المبكر لمؤشرات الخرف. (آرم نيوز) 
مواضيع ذات صلة
دراسة جديدة تكشف: هكذا يُقلّل المشي خطر الإصابة بمرض الزهايمر
lebanon 24
16/11/2025 21:47:38 Lebanon 24 Lebanon 24
هل من علاقة بين تنظيف الأسنان والإصابة بسرطان البنكرياس؟ دراسة جديدة تكشف التفاصيل
lebanon 24
16/11/2025 21:47:38 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة: 5 آلاف خطوة يومياً قد تبطئ تدهور الدماغ لدى مرضى ألزهايمر
lebanon 24
16/11/2025 21:47:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تفاصيل جديدة تُكشف عن زواج منة شلبي.. والعريس يُفجر مفاجأة!
lebanon 24
16/11/2025 21:47:38 Lebanon 24 Lebanon 24

جامعة أوساكا

التركي

بوليت

بالمر

الترك

الترا

العلا

حسن م

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
14:37 | 2025-11-16
14:31 | 2025-11-16
10:46 | 2025-11-16
05:07 | 2025-11-16
05:00 | 2025-11-16
04:30 | 2025-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24