صحة

أشياء في حمّامك يجب التخلص منها قبل أن تسبب لك المرض

Lebanon 24
16-11-2025 | 16:00
رغم اعتبار الحمّام من أنظف أماكن المنزل، يحذر خبراء النظافة من أن بعض الأدوات اليومية قد تتحول إلى بؤر للجراثيم والعفن، مهددة الصحة العامة.

ووفق خبراء شركة Plumbworld المتخصصة بالحمّامات والمطابخ، فإن البيئة الدافئة والرطبة داخل الحمّام توفر الظروف المثالية لنمو البكتيريا، مما يجعل تنظيف الأدوات أو استبدالها أمراً ضرورياً، لتجنب مشكلات صحية جلدية، معوية وتنفسية، بحسب صحيفة ميرور.
أهم 5 أدوات قد تُعرّضك للمرض إذا لم تُنظف أو تُستبدل بانتظام:
1- فرشاة الأسنان القديمة:
تجمع شعيراتها يومياً بقايا معجون الأسنان والبكتيريا، وقد تتلوث برذاذ المرحاض. ينصح الخبراء بتبديل الفرشاة كل ثلاثة أشهر أو عند تآكل الشعيرات، مع شطفها وتجفيفها جيداً بعد كل استخدام، واستبدال جميع الفرش إذا مرض أحد أفراد الأسرة.

2- لوفة الاستحمام والإسفنج:
رغم فعاليتها في تنظيف الجلد، تعد بيئة خصبة للبكتيريا، نتيجة تراكم الأوساخ والرطوبة. يجب شطفها بعد كل استخدام، تركها لتجف في مكان جيد التهوية، تنظيفها أسبوعياً بالماء الساخن أو محلول الخل، واستبدالها كل شهر إلى شهرين.


3- المناشف الرطبة:
تحتفظ بزيوت الجلد والخلايا الميتة والبكتيريا، خصوصاً إذا تُركت رطبة. ينصح بغسلها بعد 3-4 استخدامات على درجة حرارة لا تقل عن 60° مئوية، وتجفيفها جيداً، واستبدالها كل عامين على الأقل.


4- سجادة الحمّام:
تمتص الماء بعد كل خروج من الدش، وإذا بقيت رطبة ينمو العفن، خصوصاً في السجاد ذي القاعدة المطاطية. يجب غسلها أسبوعياً بالماء الساخن وتجفيفها بالكامل، والتخلص منها عند ظهور الروائح أو البقع الداكنة.


5- مستحضرات التجميل والعناية القديمة:
المنتجات المفتوحة منذ فترة طويلة قد تحتوي على بكتيريا. يُنصح بمراجعة تواريخ الصلاحية، التخلص من أي منتج مفتوح لأكثر من عام، وحفظ العبوات مغلقة في مكان بارد وجاف.
حتى لو بدا حمّامك مرتباً ونظيفاً، فإن الاهتمام بهذه التفاصيل الصغيرة يمكن أن يحوّله إلى مساحة أكثر أماناً وصحة لك ولعائلتك.
