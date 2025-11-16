إضافات سحرية لمشروبك الصباحي تمنحك الطاقة وتطيل العمر وتحرق الدهون

Advertisement

كشف الدكتور نيكولاس بيريكون، طبيب الأمراض الجلدية وخبير التغذية الشهير الذي يبلغ 77 عاماً، وصاحب الشعبية الواسعة بين نجمات مثل جينيفر لوبيز وكيت هدسون، عن "الطقس" الصباحي الذي يعتمد عليه لتعزيز الطاقة، تنحيف الجسم، وإطالة العمر.في تصريح لصحيفة " بوست"، قال بيريكون: "لطالما آمنتُ بأن العادات البسيطة والمنتظمة تُؤدي إلى نتائج فعّالة"، مؤكداً أن روتينه الصباحي ليس حلاً سريعاً، بل ممارسة يومية "تُغذي الجسم والعقل على مدى عقود".الشاي الأخضر: الهدوء قبليتمحور الروتين حول كوب من الشاي الأخضر، الذي يرى بيريكون أنه قوي بمفرده. ويوضح أن الشاي الأخضر يمنح طاقة ثابتة وهادئة دون التوتر المصاحب للقهوة، بفضل حمض إل-ثيانين الأميني الذي يُعزز التركيز والوظائف الإدراكية.الشاي الأخضر غني أيضاً بمضادات الأكسدة، وتحديداً الكاتيكين، التي تساعد في حماية الخلايا وتقليل الإجهاد التأكسدي، مما يرتبط بخفض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة وتحسين حساسية الأنسولين وتنشيط عملية الأيض للتخلص من الدهون.المكونات الثلاثة لـ "جزيء الجمال"بالإضافة إلى الشاي الأخضر، يضيف بيريكون ثلاثة مكونات بسيطة وفعّالة، أشار إليها في كتابه الجديد "جزيء الجمال: تقديم نيوروسيوتيكالز، الاختراق لجمال دائم الشباب":دهون ثلاثية متوسطة السلسلة (MCTs C8): يضيف بيريكون رشة من دهون الـ MCTs (الموجودة في زيت جوز ونواة النخيل)، والتي تهضم بشكل أسرع وتحول مباشرة إلى طاقة "تغذي الدماغ". هذه الدهون تساعد أيضاً في إدارة الوزن وصحة الأمعاء.زيت البكر الممتاز: ملعقة صغيرة من زيت الزيتون، الذي يقول بيريكون إنه يُنشّط جينات السيرتوين المسؤولة عن إصلاح الخلايا وتجديدها وإطالة العمر. ويرتبط زيت الزيتون كذلك بتحسين صحة القلب والهضم والوظائف الإدراكية.القرفة: ربع ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة، والتي تلعب دوراً حيوياً في تثبيت مستوى السكر في وتقليل الالتهابات، بالإضافة إلى تحسين الذاكرة ودعم جهاز المناعة.ويختتم بيريكون حديثه: "إنه طقس بسيط، لكنه يُهيئ أجواء يوم من التركيز والتوازن، وبعيداً عن ، أصبح بمثابة وقفة تأملية... تذكير بأن الاعتناء بأنفسنا يمكن أن يكون فعالًا وممتعاً في آن واحد".