صحة

لفوائد صحية.. إليكم أفضل 5 أنواع من المكسرات

Lebanon 24
17-11-2025 | 23:00
Doc-P-1443440-638990222733476621.webp
Doc-P-1443440-638990222733476621.webp photos 0
يُعد اللوز من أكثر المكسرات استهلاكاً حول العالم، وقد أثبتت الأبحاث فائدته في خفض الكوليسترول الضار، وتنظيم سكر الدم، وتقليل دهون الخصر، إضافة إلى دعمه لصحة الأمعاء عبر تغذية البكتيريا النافعة. لكن السؤال يبقى: هل اللوز هو أفضل أنواع المكسرات حقاً؟
أجابت أخصائية التغذية والطاهية المُسجلة نيكوليت بيس عن هذا التساؤل، محددةً أفضل 5 أنواع من المكسرات وفق قيمتها الغذائية، من الأقل إلى الأعلى:

 
5- الفول السوداني
 

رغم انتشاره الواسع، خاصة على شكل زبدة الفول السوداني، إلا أن الفول السوداني ليس مكسرات حقيقية، بل ينتمي للبقوليات مثل الفاصوليا والبازلاء.
 

ومع ذلك، يشترك مع المكسرات في فوائد مهمة للقلب والأيض. تقول بيس: "يوفّر توازناً مثالياً بين الدهون الصحية والبروتين والكربوهيدرات، ما يساعد على الطاقة والشبع".
 

كذلك، يحتوي الفول السوداني على الإيزوفلافونات، وهي إستروجينات نباتية قد تساعد في تخفيف أعراض انقطاع الطمث مثل الهبّات الساخنة.


4- الكاجو
 

يمتاز الكاجو بغناه بفيتامين هـ والحديد والزنك ومضادات الأكسدة، ما يجعله داعماً قوياً لصحة الأعصاب والدماغ.
 

وتوضح بيس أن هذه العناصر تساعد في مكافحة الالتهابات والإجهاد التأكسدي، وتقلل خطر التدهور المعرفي.
 

كذلك، يساهم في تعزيز الصحة الإنجابية للرجال بفضل محتواه من المغنيسيوم والزنك، الضروريين لتوازن الهرمونات.

 
3- اللوز
 

يحتل اللوز المركز الثالث رغم شهرته الواسعة. وتصفه بيس بأنه غني بفيتامين هـ، والكالسيوم، والألياف، والبروتين، وهي عناصر تدعم القلب والعظام والهضم.


وتوضح أن اللوز يبطئ امتصاص الجلوكوز، مما يساعد على استقرار سكر الدم وتحسين حساسية الإنسولين، إضافة إلى دوره في تعزيز صحة الأمعاء بفضل أليافه القابلة للاحتفاظ بالماء.
 
 
أيضاً، يوفّر الكالسيوم الضروري للنساء بعد انقطاع الطمث، بينما يدعم الزنك والمغنيسيوم صحة الرجال.


2- الفستق
 

تُظهر الأبحاث أن تناول نحو 2 أونصة من الفستق يومياً يساعد على خفض الكوليسترول وتقليل خطر أمراض القلب. ويُعد الفستق مصدراً نادراً لـ البروتين النباتي الكامل لاحتوائه على جميع الأحماض الأمينية الأساسية.


وتشير بيس إلى أنّه يدعم سكر الدم والهضم عبر إبطاء امتصاص الجلوكوز، كما يعزز وظائف الدماغ والمزاج عبر تنظيم النواقل العصبية، وذلك يجعله خياراً مثالياً لمرضى السكري من النوع الثاني.

 
1- الجوز.. ملك المكسرات
 

تضع بيس الجوز على رأس القائمة، قائلة إنه "من أكثر المكسرات صحة عالمياً"، نظراً لغناه بأحماض أوميغا 3 (ALA) والستيرولات النباتية والبوليفينولات، وهي عناصر مضادة للالتهابات وتحمي القلب.


ويساعد الجوز على تحسين تدفق الدم، وخفضل الدهون الثلاثية، وتقليل خطر أمراض القلب، وتعزيز الذاكرة والأداء الإدراكي، وتحسين جودة الحيوانات المنوية بفضل الزنك والمغنسيوم والسيلينوم.
 

أيضاً، يوفر الجوز حماية محتملة من الأمراض العصبية التنكسية ويدعم صحة العظام وينظم عملية الأيض. (24)
