للتغلب على الصداع.. إليكم بدائل طبيعية بعيداً عن الأدوية

كشفت صيدلانية بريطانية عن أساليب فعّالة للتغلب على الصداع دون اللجوء إلى المسكنات التقليدية، موضحة كيف يمكن لممارسات يومية بسيطة أن تقلل من تكرار الألم وتحسن جودة الحياة.

وأوضحت الصيدلانية دبوراه غرايسون أن الاعتماد المفرط على الباراسيتامول أو الإيبوبروفين قد يؤدي إلى ما يعرف بـ "صداع الإفراط في تناول الدواء"، حيث يخف الألم مؤقتاً قبل أن يعود بقوة أكبر، ما يخلق حلقة مزمنة يصعب كسرها.



وأشارت غرايسون إلى أن معظم أنواع الصداع ترتبط بعوامل أسلوب الحياة، بما في ذلك قلة النوم، والجفاف، وانخفاض أو تقلب مستوى السكر في ، وطول مدة استخدام الشاشات، والتوتر العضلي.



ولتفادي هذه المشكلات، نصحت ببدء اليوم بوجبة متوازنة تحافظ على ثبات مستوى السكر، مثل أومليت الخضروات، أو الشوفان مع الزبادي والفواكه، أو الأفوكادو مع البيض المسلوق على خبز القمح الكامل، ما يضمن إطلاق الطاقة تدريجيًا ويقلل من خطر الصداع.





كذلك، شددت غرايسون على أهمية شرب الماء بكمية تتراوح بين 250 و500 مل صباحاً، مع الاستمرار في الترطيب خلال اليوم، لتجنب تأثير الجفاف على الدماغ والأوعية الدموية، بحسب "دايلي ميل".





وأوضحت أن ممارسة تمارين تمدد بسيطة لعضلات الرقبة والكتفين تساعد على تحسين الدموية وتقليل التوتر العضلي المرتبط بالصداع.





ويمكن لتقنيات التنفس الموجهة، مثل طريقة 4-7-11 أو التنفس بالتناوب بين فتحتي الأنف، أن تخفف التوتر البدني والكيميائي، ما يقلل من احتمالية حدوث صداع التوتر.





وأخيراً، نصحت باتخاذ فواصل قصيرة كل 15 دقيقة أثناء استخدام الشاشات لتخفيف إجهاد وتحسين الوضعية وتقليل التعب العضلي.





