تعرفوا إلى فوائد "الهيل".. مهمّ جداً للصحة

استخدم الهيل طبياً في جميع أنحاء العالم لآلاف السنين لعلاج عدد من الأمراض، وله استخدامات متعددة في المطبخ العربي والعالمي، حيث يتم إضافته لعدد من الأطباق الحلوة والمالحة على حد سواء، كما يستخدم في تحضير الشاي والقهوة في بعض الدول مما دفع البعض لاعتباره ملك التوابل.

وأشادت مجموعة من الدراسات الدولية على مدار العقد الماضي بقدرة الهيل على تقليل آثار الالتهابات المزمنة التي قد تسبب السرطان وأمراض القلب، وفقا لمقال نشرته صحيفة "الإندبندنت" .





ويعود تاريخ الهيل الطبي إلى القديمة حيث كان يستهلك للمساعدة على الهضم بعد وجبات دسمة، كما أنه يستخدم للمساعدة في إنعاش النفس.





يحتوي الهيل، المزروع في وأميركا الجنوبية وأفريقيا، على مواد كيميائية نباتية تسمى الفلافونويد، والتي تساعد على استرخاء الأوعية الدموية ومنع تجلط ، وفقاً لكليفلاند كلينك.





كذلك، كشفت دراسة أجريت عام 2023 إن الهيل يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع.



مضاد للبكتيريا



يمتلك الهيل المستخرج من قرون وبذور نبات الهيل، خصائص مضادة للبكتيريا، على سبيل المثال كان استخدام مستخلص الهيل فعالاً في علاج أمراض اللثة، وفقا لدراسة أجراها باحثون من تونس وكندا.





أيضاً، يُساعد في الوقاية من بكتيريا بورفيروموناس جِنجيڤاليس (P. gingivalis)، وهي إحدى أكثر سلالات البكتيريا شيوعا المرتبطة بهذه الحالة، ويمكن أن تؤدي إلى مضاعفات في الأسنان مثل التهاب اللثة.





ويمكن أن يساعد استخدام الهيل للحد من الرغبة الشديدة في تناول القهوة، وفقا لجامعة ويسكونسن ستيفنز بوينت في .