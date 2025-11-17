Advertisement

صحة

تعرفوا إلى فوائد "الهيل".. مهمّ جداً للصحة

Lebanon 24
17-11-2025 | 14:00
استخدم الهيل طبياً في جميع أنحاء العالم لآلاف السنين لعلاج عدد من الأمراض، وله استخدامات متعددة في المطبخ العربي والعالمي، حيث يتم إضافته لعدد من الأطباق الحلوة والمالحة على حد سواء، كما يستخدم في تحضير الشاي والقهوة في بعض الدول مما دفع البعض لاعتباره ملك التوابل.
وأشادت مجموعة من الدراسات الدولية على مدار العقد الماضي بقدرة الهيل على تقليل آثار الالتهابات المزمنة التي قد تسبب السرطان وأمراض القلب، وفقا لمقال نشرته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.


ويعود تاريخ الهيل الطبي إلى اليونان القديمة حيث كان يستهلك للمساعدة على الهضم بعد وجبات دسمة، كما أنه يستخدم للمساعدة في إنعاش النفس.


يحتوي الهيل، المزروع في آسيا وأميركا الجنوبية وأفريقيا، على مواد كيميائية نباتية تسمى الفلافونويد، والتي تساعد على استرخاء الأوعية الدموية ومنع تجلط الدم، وفقاً لكليفلاند كلينك.


كذلك، كشفت دراسة أجريت عام 2023 إن الهيل يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع.
 

مضاد للبكتيريا
 

يمتلك الهيل المستخرج من قرون وبذور نبات الهيل، خصائص مضادة للبكتيريا، على سبيل المثال كان استخدام مستخلص الهيل فعالاً في علاج أمراض اللثة، وفقا لدراسة أجراها باحثون من تونس وكندا.


أيضاً، يُساعد في الوقاية من بكتيريا بورفيروموناس جِنجيڤاليس (P. gingivalis)، وهي إحدى أكثر سلالات البكتيريا شيوعا المرتبطة بهذه الحالة، ويمكن أن تؤدي إلى مضاعفات في الأسنان مثل التهاب اللثة.


ويمكن أن يساعد استخدام الهيل للحد من الرغبة الشديدة في تناول القهوة، وفقا لجامعة ويسكونسن ستيفنز بوينت في الولايات المتحدة.


وتحتوي ملعقة صغيرة فقط من الهيل المطحون على ما يزيد قليلا عن نصف غرام من الألياف، وهو أقل بكثير من الكمية اليومية الموصى بها وهي 25 غراماً، وعلى الرغم من ذلك فإن النساء المصابات بمرض السكري اللائي تناولن 3 غرامات من خلاصة الهيل يوميا، على مدار شهرين، لاحظن مستويات أقل من الالتهاب مقارنة بمن لم يتناولن الهيل، وفقا لدراسة أجراها باحثون إيرانيون. (الجزيرة نت)
