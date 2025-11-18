Advertisement

صحة

لدفعة نشاط إضافية.. إليكم هذه البدائل الطبيعية للكافيين

Lebanon 24
18-11-2025 | 00:07
A-
A+
Doc-P-1443496-638990465569744196.jpg
Doc-P-1443496-638990465569744196.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

 

كشفت أبحاث علمية حديثة أن استنشاق روائح نباتات معينة يمكن أن يحفز الوظائف الإدراكية ويزيد مستويات الطاقة، بشكل قد ينافس تأثير الكافيين لكن دون آثاره الجانبية.

 

ورغم أن الكافيين يظل المنشط المفضل لمن يبحثون عن دفعة نشاط إضافية، إلا أنه لا يخلو من السلبيات، فقد يتسبب في ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم، وبالنسبة لمن يعانون من ارتفاع حاد في ضغط الدم، فإن تناول كوبين أو أكثر من القهوة يوميا قد يضاعف خطر الوفاة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، وفقا لجمعية القلب الأميركية.

 

كما لا ينصح بتناول الكافيين للحوامل، لأنه ينتقل عبر مجرى الدم ويمكن أن يصل إلى المشيمة، حيث قد يتسبب في زيادة معدل ضربات قلب الجنين وتسريع عملية الأيض.

 

ويشير الخبراء إلى أنه يمكن الاستغناء عن الكافيين للحصول على دفعة من الطاقة مع الحد الأدنى من الآثار الفسيولوجية الجانبية، من خلال العلاج العطري الذي أثبت أنه آمن وفعال.

 

ويقدم الخبراء ثلاثة روائح محددة يمكنها تنشيط العقل والجسد، أولها عشب الليمون. فقد أظهرت دراسة علمية أن استنشاق زيت عشب الليمون العطري لمدة خمس دقائق فقط كفيل بتحسين الوظائف الإدراكية والذاكرة والانتباه بشكل ملحوظ.

 

كما أثبتت أبحاث حديثة فعاليته في خفض ضغط الدم ومعدل ضربات القلب وتخفيف حدة القلق، خاصة لدى المرضى الذين ينتظرون إجراءات طبية.

 

كما أنه لزيت النعناع الفلفلي (Peppermint) فوائد متعددة تم إثباتها علميا، حيث يعمل على زيادة اليقظة وتعزيز الذاكرة. والأكثر إثارة أنه يساهم في تقليل السلوكيات العدوانية أثناء القيادة، بفضل مركباته المؤثرة إيجابا على الحالة المزاجية والقدرة على التعامل مع الضغوط.

 

وقد استخدم الإغريق إكليل الجبل منذ قرون لتعزيز الذاكرة والتركيز، واليوم تؤكد الأبحاث العلمية هذه الفوائد.

 

فقد أظهرت الدراسات تحسنا ملحوظا في الذاكرة الاستباقية لدى كبار السن، كما لوحظ نشاط أكبر في الموجات الدماغية بعد الاستنشاق.

 

ويتميز إكليل الجبل بفوائد صحية إضافية، حيث يستخدم زيته كعلاج طبيعي لتحفيز نمو الشعر والوقاية من الشيب المبكر، وقد أثبتت الدراسات فعاليته التي تضاهي بعض المستحضرات الطبية المتخصصة.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
نتنياهو مخاطبا الوزراء المعارضين: أعلم أننا سندفع ثمن هذه الخطوة لكن ما البدائل
lebanon 24
18/11/2025 11:19:17 Lebanon 24 Lebanon 24
بدائل طبيعية للأوزمبيك.. أطعمة تحفز هرمون الشبع
lebanon 24
18/11/2025 11:19:17 Lebanon 24 Lebanon 24
للتغلب على الصداع.. إليكم بدائل طبيعية بعيداً عن الأدوية
lebanon 24
18/11/2025 11:19:17 Lebanon 24 Lebanon 24
30 دقيقة من النشاط الخفيف يوميًا تقيك من هذه الأمراض الخطيرة!
lebanon 24
18/11/2025 11:19:17 Lebanon 24 Lebanon 24

حسين ال

التركي

الترك

العلم

بيت أ

العلا

دوان

تركي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
23:00 | 2025-11-17
16:30 | 2025-11-17
14:00 | 2025-11-17
11:35 | 2025-11-17
10:40 | 2025-11-17
10:19 | 2025-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24