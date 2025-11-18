لدفعة نشاط إضافية.. إليكم هذه البدائل الطبيعية للكافيين

كشفت أبحاث علمية حديثة أن استنشاق روائح نباتات معينة يمكن أن يحفز الوظائف الإدراكية ويزيد مستويات الطاقة، بشكل قد ينافس تأثير الكافيين لكن دون آثاره الجانبية.

ورغم أن الكافيين يظل المنشط المفضل لمن يبحثون عن دفعة نشاط إضافية، إلا أنه لا يخلو من السلبيات، فقد يتسبب في ارتفاع مفاجئ في ضغط ، وبالنسبة لمن يعانون من ارتفاع حاد في ضغط الدم، فإن تناول كوبين أو أكثر من القهوة يوميا قد يضاعف خطر الوفاة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، وفقا لجمعية القلب الأميركية.

كما لا ينصح بتناول الكافيين للحوامل، لأنه ينتقل عبر مجرى الدم ويمكن أن يصل إلى المشيمة، حيث قد يتسبب في زيادة معدل ضربات قلب الجنين وتسريع عملية الأيض.

ويشير الخبراء إلى أنه يمكن الاستغناء عن الكافيين للحصول على دفعة من الطاقة مع الحد الأدنى من الآثار الفسيولوجية الجانبية، من خلال العلاج العطري الذي أثبت أنه آمن وفعال.

ويقدم الخبراء ثلاثة روائح محددة يمكنها تنشيط العقل والجسد، أولها عشب الليمون. فقد أظهرت دراسة علمية أن استنشاق زيت عشب الليمون العطري لمدة خمس دقائق فقط كفيل بتحسين الوظائف الإدراكية والذاكرة والانتباه بشكل ملحوظ.

كما أثبتت أبحاث حديثة فعاليته في خفض ضغط الدم ومعدل ضربات القلب وتخفيف حدة القلق، خاصة لدى المرضى الذين ينتظرون إجراءات طبية.

كما أنه لزيت النعناع الفلفلي (Peppermint) فوائد متعددة تم إثباتها علميا، حيث يعمل على زيادة اليقظة وتعزيز الذاكرة. والأكثر إثارة أنه يساهم في تقليل السلوكيات العدوانية أثناء القيادة، بفضل مركباته المؤثرة إيجابا على الحالة المزاجية والقدرة على التعامل مع الضغوط.

وقد استخدم الإغريق إكليل الجبل منذ قرون لتعزيز الذاكرة والتركيز، واليوم تؤكد الأبحاث العلمية هذه الفوائد.

فقد أظهرت الدراسات تحسنا ملحوظا في الذاكرة الاستباقية لدى كبار السن، كما لوحظ نشاط أكبر في الموجات الدماغية بعد الاستنشاق.

ويتميز إكليل الجبل بفوائد صحية إضافية، حيث يستخدم زيته كعلاج طبيعي لتحفيز نمو الشعر والوقاية من الشيب المبكر، وقد أثبتت الدراسات فعاليته التي تضاهي بعض المستحضرات الطبية المتخصصة.