مادة في الدماغ قد تعرضكم لخطر الخرف المبكر

Advertisement

الدراسة التي أجراها باحثون من "عيادة " بقيادة الدكتور جاك، شملت أكثر من 5 آلاف شخص فوق الخمسين لا يعانون من أي ضعف إدراكي عند بدء المتابعة، إضافة إلى 700 شخص لديهم بالفعل مشكلات ذاكرة خفيفة. واستخدم الباحثون فحوصات (PET) لقياس كمية الأميلويد، بوحدة "السنتيلويد".النتيجة كانت واضحة: كلما ارتفعت قيمة السنتيلويد، زاد خطر الإصابة بضعف الإدراك الخفيف (MCI) أو الخرف خلال السنوات العشر التالية أو على ، خصوصًا لدى حاملي الجين APOE ε4 المعروف بارتباطه بمرض ألزهايمر.على سبيل المثال، بين الرجال بعمر 75 عامًا الحاملين لجين APOE ε4 ومن دون مشكلات ذاكرة حالية، ارتفع خطر الإصابة بضعف الإدراك طوال العمر من نحو 56% عند مستوى أميلويد منخفض (5 سنتيلويد) إلى أكثر من 76% عند مستوى مرتفع (100 سنتيلويد، تقريبًا). وكانت النسبة أعلى لدى الفئة نفسها، إذ ارتفعت من نحو 69% إلى 84%.الباحثون يرون أن هذه المعطيات قد تساعد الأطباء في استخدام فحوصات PET مستقبلاً لتقدير خطر فقدان الذاكرة مبكرًا، وتوقيت بدء العلاجات أو تشجيع المرضى على تغيير نمط حياتهم (الغذاء، الرياضة، ضبط والضغط).وتلفت الدراسة إلى أن بعض مؤلفيها على صلة بشركات تطوّر أدوية لألزهايمر، لكنها تؤكد في الوقت نفسه أن فهم تراكم الأميلويد مبكرًا قد يكون مفتاحًا لتأخير أو الحدّ من تطوّر الخرف لدى الأشخاص الذين يبدون اليوم في كامل عافيتهم ذهنيًا. (Know ridge)