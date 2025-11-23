22
صحة
أليكم أفضل أنواع المشي
Lebanon 24
23-11-2025
|
09:36
يعد المشي الإسكندنافي (Nordic walking) مفيدا للصحة، إذ يُشغل ما يصل إلى 90% من عضلات الجسم، ويزيد من استهلاك الطاقة بنسبة 20%.
وتشير مجلة HuffPost إلى أن المشي الإسكندنافي (Nordic walking) له تأثير إيجابي على القلب والأوعية الدموية، وفقا للطبيب
البريطاني
جوزيبي أراغونا
.
ويقول أراغونا: "يشغل المشي الاعتيادي حوالي 50% من عضلات الجسم، بينما يشغل Nordic walking عضلات حزام الكتف والذراعين والظهر وعضلات البطن، ما يحسّن اللياقة البدنية والصحة بشكل أكثر فعالية من المشي التقليدي بمعدل 10 آلاف خطوة يوميا".
وبالإضافة إلى ذلك، يساعد هذا النوع من المشي على تقوية المفاصل، وتحسين وضعية الجسم وطريقة المشي، وزيادة التنسيق الحركي. كما يناسب الأشخاص الذين يتعافون من الإصابات أو يفضلون التدريب
في الهواء الطلق
دون الحاجة لمعدات إضافية. ويساهم المشي المنتظم في تعليم القلب على العمل بكفاءة أكبر، ما يخفض معدل ضربات القلب ويزيد من قدرة عضلة القلب على التحمل.
ويضيف أراغونا: "توصي الإرشادات العامة للبالغين بممارسة تمارين معتدلة الشدة لمدة 150 دقيقة أسبوعيا، ويُعد المشي الإسكندنافي أفضل وسيلة لتحقيق هذا الهدف". (روسيا اليوم)
الجلوس فترات طويلة يضر بالتوازن.. هذا ما كشفته الدراسات
Lebanon 24
الجلوس فترات طويلة يضر بالتوازن.. هذا ما كشفته الدراسات
16:20 | 2025-11-23
23/11/2025 04:20:49
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف تؤثر البكتيريا المنزلية على الصحة؟
Lebanon 24
كيف تؤثر البكتيريا المنزلية على الصحة؟
06:49 | 2025-11-23
23/11/2025 06:49:02
Lebanon 24
Lebanon 24
فيروس خطير جدّاً... هل بدأ بالإنتشار في هذه الدولة العربيّة؟
Lebanon 24
فيروس خطير جدّاً... هل بدأ بالإنتشار في هذه الدولة العربيّة؟
05:37 | 2025-11-23
23/11/2025 05:37:39
Lebanon 24
Lebanon 24
3 خطوات للتخلص من القمل.. هكذا تحمون أطفالكم
Lebanon 24
3 خطوات للتخلص من القمل.. هكذا تحمون أطفالكم
05:00 | 2025-11-23
23/11/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا تعرفون عن التمارين متوسطة الكثافة؟ خبرٌ يقدم المعلومات
Lebanon 24
ماذا تعرفون عن التمارين متوسطة الكثافة؟ خبرٌ يقدم المعلومات
02:00 | 2025-11-23
23/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
