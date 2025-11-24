26
o
بيروت
23
o
طرابلس
26
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
24
o
النبطية
18
o
زحلة
17
o
بعلبك
0
o
بشري
20
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
كم تدوم بقايا الطعام في الثلاجة؟
Lebanon 24
24-11-2025
|
00:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
وفقًا للإرشادات الصحية التي يجمع عليها الأطباء، يجب استهلاك معظم بقايا الطعام المبردة، مثل اللحوم المطبوخة، والصلصات، والبطاطا المهروسة، والخضروات والحلويات، خلال ثلاثة إلى أربعة أيام.
وتبقى بعض الأطعمة صالحة لفترة أطول، مثل الفطائر المصنوعة من الفواكه التي يمكن الاحتفاظ بها يومًا إلى يومين في درجة حرارة الغرفة، أو أسبوعًا في الثلاجة.
Advertisement
أما الخبز الجاهز يدوم 14 إلى 18 يومًا في درجة حرارة الغرفة، أما الخبز المنزلي فيبقى صالحًا لمدة خمسة أيام تقريبًا.
وبالنسبة لصلصة التوت المنزلية فتصلح لمدة سبعة إلى عشرة أيام، بينما النسخة المعلبة يمكن حفظها أسبوعًا إلى أسبوعين.
أما بالنسبة للأطعمة المجمدة، فهي آمنة لفترات طويلة، لكن يُنصح باستهلاكها خلال شهرين إلى ستة أشهر للحفاظ على الطعم والجودة.
ويشير خبراء سلامة الغذاء إلى أن طريقة التعامل مع الطعام أهم من مدة تخزينه، إذ يجب غسل اليدين جيدًا، وفصل اللحوم النيئة عن باقي الأطعمة، وطهي اللحوم إلى درجة حرارة مناسبة، وعدم ترك الأطعمة القابلة للتلف في "منطقة الخطر" بين 4 و60 درجة مئوية لأكثر من ساعتين. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
هل تحتاج مستحضرات التجميل إلى ثلاجة؟ الخبراء يجيبون
Lebanon 24
هل تحتاج مستحضرات التجميل إلى ثلاجة؟ الخبراء يجيبون
24/11/2025 16:33:24
24/11/2025 16:33:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": الجيش يفجر بقايا صاروخ غير متفجر في محيط بلدة راشيا الفخار
Lebanon 24
"لبنان 24": الجيش يفجر بقايا صاروخ غير متفجر في محيط بلدة راشيا الفخار
24/11/2025 16:33:24
24/11/2025 16:33:24
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل مقبرة.. 48 كيسا بداخله بقايا جثث
Lebanon 24
داخل مقبرة.. 48 كيسا بداخله بقايا جثث
24/11/2025 16:33:24
24/11/2025 16:33:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أبو زيد: المسيحيون في لبنان ليسوا بقايا بل جذورًا لا تُقتلع
Lebanon 24
أبو زيد: المسيحيون في لبنان ليسوا بقايا بل جذورًا لا تُقتلع
24/11/2025 16:33:24
24/11/2025 16:33:24
Lebanon 24
Lebanon 24
ارم نيوز
توت ⚔️
تابع
قد يعجبك أيضاً
دهون "مصنّعة" بلا خطر فوري؟
Lebanon 24
دهون "مصنّعة" بلا خطر فوري؟
07:07 | 2025-11-24
24/11/2025 07:07:25
Lebanon 24
Lebanon 24
حمّامات الماء الساخن.. هل تعالج السرطان؟
Lebanon 24
حمّامات الماء الساخن.. هل تعالج السرطان؟
06:44 | 2025-11-24
24/11/2025 06:44:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخر دراسة عن القهوة.. هذا ما تفعله بالدماغ
Lebanon 24
أخر دراسة عن القهوة.. هذا ما تفعله بالدماغ
06:30 | 2025-11-24
24/11/2025 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال أسابيع.. "بوتوكس طبيعي" في سمّ النحل يحارب التجاعيد
Lebanon 24
خلال أسابيع.. "بوتوكس طبيعي" في سمّ النحل يحارب التجاعيد
04:37 | 2025-11-24
24/11/2025 04:37:48
Lebanon 24
Lebanon 24
طريقة بسيطة لإبطاء الشيخوخة.. ما هي؟
Lebanon 24
طريقة بسيطة لإبطاء الشيخوخة.. ما هي؟
03:01 | 2025-11-24
24/11/2025 03:01:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا ما تحضره إسرائيل للبنان.. تقريرٌ بريطاني يعلن
Lebanon 24
هذا ما تحضره إسرائيل للبنان.. تقريرٌ بريطاني يعلن
14:00 | 2025-11-23
23/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معهد إسرائيلي ينشر قائمة أسماء قادة "حزب الله".. طبطبائي ووفيق صفا ضمنها
Lebanon 24
معهد إسرائيلي ينشر قائمة أسماء قادة "حزب الله".. طبطبائي ووفيق صفا ضمنها
06:06 | 2025-11-24
24/11/2025 06:06:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخر دراسة عن القهوة.. هذا ما تفعله بالدماغ
Lebanon 24
أخر دراسة عن القهوة.. هذا ما تفعله بالدماغ
06:30 | 2025-11-24
24/11/2025 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عواصف رعدية وثلوج.. منخفض جوي سيضرب لبنان
Lebanon 24
عواصف رعدية وثلوج.. منخفض جوي سيضرب لبنان
07:21 | 2025-11-24
24/11/2025 07:21:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "غارة حارة حريك"... ماذا تبلغت لجنة "الميكانيزم"؟
Lebanon 24
بعد "غارة حارة حريك"... ماذا تبلغت لجنة "الميكانيزم"؟
10:26 | 2025-11-23
23/11/2025 10:26:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
07:07 | 2025-11-24
دهون "مصنّعة" بلا خطر فوري؟
06:44 | 2025-11-24
حمّامات الماء الساخن.. هل تعالج السرطان؟
06:30 | 2025-11-24
أخر دراسة عن القهوة.. هذا ما تفعله بالدماغ
04:37 | 2025-11-24
خلال أسابيع.. "بوتوكس طبيعي" في سمّ النحل يحارب التجاعيد
03:01 | 2025-11-24
طريقة بسيطة لإبطاء الشيخوخة.. ما هي؟
02:00 | 2025-11-24
هل من علاقة بين عمر الأم وتطور الأجنة؟
فيديو
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
24/11/2025 16:33:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
24/11/2025 16:33:24
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
24/11/2025 16:33:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24