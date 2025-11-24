Advertisement

صحة

كم تدوم بقايا الطعام في الثلاجة؟

Lebanon 24
24-11-2025 | 00:30
وفقًا للإرشادات الصحية التي يجمع عليها الأطباء، يجب استهلاك معظم بقايا الطعام المبردة، مثل اللحوم المطبوخة، والصلصات، والبطاطا المهروسة، والخضروات والحلويات، خلال ثلاثة إلى أربعة أيام.

وتبقى بعض الأطعمة صالحة لفترة أطول، مثل الفطائر المصنوعة من الفواكه التي يمكن الاحتفاظ بها يومًا إلى يومين في درجة حرارة الغرفة، أو أسبوعًا في الثلاجة.
أما الخبز الجاهز يدوم 14 إلى 18 يومًا في درجة حرارة الغرفة، أما الخبز المنزلي فيبقى صالحًا لمدة خمسة أيام تقريبًا. 

وبالنسبة لصلصة التوت المنزلية فتصلح لمدة سبعة إلى عشرة أيام، بينما النسخة المعلبة يمكن حفظها أسبوعًا إلى أسبوعين.
 
أما بالنسبة للأطعمة المجمدة، فهي آمنة لفترات طويلة، لكن يُنصح باستهلاكها خلال شهرين إلى ستة أشهر للحفاظ على الطعم والجودة.
 
ويشير خبراء سلامة الغذاء إلى أن طريقة التعامل مع الطعام أهم من مدة تخزينه، إذ يجب غسل اليدين جيدًا، وفصل اللحوم النيئة عن باقي الأطعمة، وطهي اللحوم إلى درجة حرارة مناسبة، وعدم ترك الأطعمة القابلة للتلف في "منطقة الخطر" بين 4 و60 درجة مئوية لأكثر من ساعتين. (ارم نيوز) 
Privacy policy
