طريقة بسيطة لإبطاء الشيخوخة.. ما هي؟

أفاد أليكسي موسكالوف، بيولوجيا الشيخوخة، أن أبسط الطرق لإبطاء عملية الشيخوخة هي الحصول على نوم جيد.

وأشار موسكالوف إلى أن نقص النوم يؤثر سلبا على الصحة العامة.

وقال: "أظهرت الدراسات العلمية ما الذي يحدث إذا لم يحصل الشخص على قسط كاف من النوم أو نام نوما سطحيا، وهما أمران مختلفان. يمكن أن ينام الشخص ساعات أقل، ولكن يجب أن يحصل على نوم عميق جيد، ويفضل أن يستمر ساعتين كل ليلة".



وأشار إلى أنه يمكن تتبع مرحلة النوم العميق باستخدام الساعات الذكية أو أجهزة تتبع اللياقة البدنية، لأن الجسم يجدد نفسه ويصلح نفسه ليلا على المستوى الخلوي. وفي هذه المرحلة يُنتج هرمون النمو بالإضافة إلى هرمونات أخرى مسؤولة عن التجديد. (روسيا اليوم)