صحة

خلال أسابيع.. "بوتوكس طبيعي" في سمّ النحل يحارب التجاعيد

Lebanon 24
24-11-2025 | 04:37
أثبتت دراسات حديثة أن الببتيد الرئيس في سم النحل، المعروف بالميليتين، قادر على تحفيز آليات الإصلاح الطبيعية في الجلد، من خلال محاكاة إصابة طفيفة ومتحكّم بها، مما يدفع البشرة لإنتاج المزيد من الكولاجين والإيلاستين وحمض الهيالورونيك.
وقد جذب هذا المكوّن الطبيعي اهتمام ماريا هاتزيستيفانيس، مؤسسة علامة "روديال" للعناية بالبشرة، التي طوّرت بالتعاون مع فريق من العلماء سيروم سمّ النحل الفائق، المستخلص من ببتيدات الميليتين.

وأوضحت الشركة أن هذا السيروم صُمم خصيصا لزيادة إنتاج الكولاجين، وتقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة، وتنشيط شد البشرة لتعزيز مظهرها الممتلئ والنضر. (روسيا اليوم) 
 
 
