Advertisement

صحة

هل فعلا يؤثر الضوء الأزرق على نوم الأطفال؟

Lebanon 24
25-11-2025 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1446452-638996573139763375.jpg
Doc-P-1446452-638996573139763375.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
هناك آراء شائعة تقول إن الضوء الأزرق الصادر من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية يعيق النوم لأنه يقلل من هرمون الميلاتونين المهم.

أظهرت دراسة حديثة لعلماء جامعة "رور" في بوخوم الألمانية أن تأثير الضوء الأزرق من الشاشات على نوم الأطفال الصغار أقل بكثير مما كان يُعتقد سابقا.
Advertisement

أجرى الباحثون تجربة منزلية شملت 32 عائلة لديها أطفال تتراوح أعمارهم بين 15 و24 شهرا، لمقارنة مشاهدة الرسوم المتحركة على الأجهزة اللوحية بقراءة الكتب الورقية قبل النوم. تم تزويد الأطفال بأجهزة لتسجيل الحركة أثناء النوم، وأُخذت عينات لعاب لقياس مستوى هرمون الميلاتونين.

وأظهرت النتائج أن مستويات الميلاتونين ارتفعت بشكل مماثل سواء قرأ الأطفال الكتب أم شاهدوا الرسوم المتحركة، كما لم تختلف جودة النوم أو مدته بين الحالتين.

وحذر الباحثون من أن عوامل أخرى، مثل محتوى الفيديو المثير أو شدة الضوء أو غياب الوالدين، قد تؤثر على النوم. كما درس الفريق تأثير مشاهدة الرسوم المتحركة قبل النوم على التعلم والإبداع في اليوم التالي، ولم تُظهر البيانات الأولية أي آثار سلبية واضحة، لكن التحليل ما زال مستمرا.

ويؤكد العلماء على ضرورة إجراء المزيد من الأبحاث في البيئات الطبيعية المنزلية، مع مراعاة تنوع مصادر الضوء وأنماط الحياة اليومية، مع الإشارة إلى أن منظمة الصحة العالمية لا تزال توصي بالحد من استخدام الشاشات للرضع والأطفال الصغار، خاصة في ساعات المساء.
مواضيع ذات صلة
هل يؤثر اكتمال القمر فعلاً على نومنا؟
lebanon 24
25/11/2025 12:11:18 Lebanon 24 Lebanon 24
موضة تكثيف النشاطات... هل يعيش أطفالنا طفولتهم فعلاً؟
lebanon 24
25/11/2025 12:11:18 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يزيد الضوء الصناعي ليلا من خطر الإصابة بأمراض القلب؟
lebanon 24
25/11/2025 12:11:18 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف تؤثر الرضاعة الطبيعية على صحة الأطفال؟
lebanon 24
25/11/2025 12:11:18 Lebanon 24 Lebanon 24

منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة

الألمانية

بوخوم

العلم

جامع

زويد

توني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
04:36 | 2025-11-25
00:00 | 2025-11-25
23:00 | 2025-11-24
16:00 | 2025-11-24
14:00 | 2025-11-24
10:45 | 2025-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24