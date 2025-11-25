21
o
بيروت
16
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
22
o
جونية
12
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
1
o
بشري
15
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
أطعمة يومية تحسن حالتك المزاجية.. ما هي؟
Lebanon 24
25-11-2025
|
06:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
يساهم
النظام الغذائي
اليومي بشكل كبير في الصحة المزاجية والعاطفية، ويؤثر على السعادة والطاقة وتقليل الاكتئاب.
Advertisement
وقدم موقع "
فيري
ويل هيلث" المتخصص في الأخبار الصحية، 6 أطعمة ينصح بإضافتها للنظام الغذائي اليومي لتحسين الحالة المزاجية.
الشوكولا
أظهرت العديد من الدراسات أن الشوكولا الداكنة، خاصة التي تحتوي على أكثر من 70 بالمئة من الكاكاو، تؤثر إيجابيا على المزاج.
وتعمل الشوكولا الداكنة على تحفيز إنتاج الإندورفينات مما يساعد الأشخاص على الشعور بالسعادة، كما أنها تؤثر على هرمون الدوبامين والسيروتونين المسؤولين عن السعادة.
كما أن الشوكولا مصدر طبيعي للمغنيسيوم، المعدن الذي يلعب دورا هاما في تنظيم المزاج والقلق، وفقا للدراسات.
صفار البيض
يعتقد كثيرون أن دور الفيتامين "د" يقتصر على صحة العظام والمناعة، ولكن نقصه يؤثر سلبا على المزاج ويرتبط بزيادة انتشار متلازمة ما بعد الحيض، والاضطرابات العاطفية الموسمية، والاكتئاب الشديد.
ويعتبر صفار البيض مصدرا طبيعيا لفيتامين "د"، ويمكن الحصول عليه أيضا من
السلمون
، والحليب، أو التعرض لأشعة الشمس بشكل منتظم.
المكسرات
وكشفت دراسة شملت أكثر من 15 ألف شخص على مدى 10 سنوات، ارتباط تناول المكسرات باعتدال بانخفاض خطر الاكتئاب بنسبة 23 بالمئة.
وينصح بتناول المكسرات لأنها وجبة خفيفة سهلة ومليئة بالدهون الصحية والفيتامينات، والمعادن، ويسهل دمجها في أي نظام غذائي.
الدجاج
يمنح الدجاج الجسم دفعات من فيتامين "ب6" و"ب12" المعروفين بتأثيرهما الإيجابي على المزاج.
ويساعد فيتامين "ب6" على إنتاج السيروتونين، بينما يحفز "ب12" دورا أساسي في تحفيز إنتاج الدوبامين.
كما يحتوي الدجاج على الحمض الأميني التربتوفان، الذي يرتبط نقصه بزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب.
المحار
يحسن المحار المزاج لاحتوائه على الأحماض الأوميغا 3 الدهنية والزنك.
الزعفران
يعمل الزعفران كمضاد موثوق للاكتئاب، ويدخل في تركيبة بعض أدوية الاكتئاب. (سكاي نيوز عربية)
مواضيع ذات صلة
بعد تحسن حالتها الصحية.. ساندي تطرح أغنيتها الجديدة
Lebanon 24
بعد تحسن حالتها الصحية.. ساندي تطرح أغنيتها الجديدة
25/11/2025 19:35:33
25/11/2025 19:35:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أطعمة يومية ترفع ضغط الدم.. ابتعدوا عنها
Lebanon 24
أطعمة يومية ترفع ضغط الدم.. ابتعدوا عنها
25/11/2025 19:35:33
25/11/2025 19:35:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أطعمة يومية تعزز رضاك عن الحياة.. تعرف عليها
Lebanon 24
أطعمة يومية تعزز رضاك عن الحياة.. تعرف عليها
25/11/2025 19:35:33
25/11/2025 19:35:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أطعمة يومية شائعة قد تسرّع الإصابة بالخرف.. ابتعدوا عنها!
Lebanon 24
أطعمة يومية شائعة قد تسرّع الإصابة بالخرف.. ابتعدوا عنها!
25/11/2025 19:35:33
25/11/2025 19:35:33
Lebanon 24
Lebanon 24
النظام الغذائي
سكاي نيوز
السلمون
المعادن
أوميغا
سعادة
أخبار
الحص
تابع
قد يعجبك أيضاً
ما هي الأطعمة التي تتلف الشعر؟
Lebanon 24
ما هي الأطعمة التي تتلف الشعر؟
09:16 | 2025-11-25
25/11/2025 09:16:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أطعمة تساعد على إنتاج "هرمون السعادة".. ما هي؟
Lebanon 24
أطعمة تساعد على إنتاج "هرمون السعادة".. ما هي؟
04:36 | 2025-11-25
25/11/2025 04:36:29
Lebanon 24
Lebanon 24
هل فعلا يؤثر الضوء الأزرق على نوم الأطفال؟
Lebanon 24
هل فعلا يؤثر الضوء الأزرق على نوم الأطفال؟
02:00 | 2025-11-25
25/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
6 طرق غير متوقعة يمكن أن يؤثر بها الطقس البارد على أجسامنا
Lebanon 24
6 طرق غير متوقعة يمكن أن يؤثر بها الطقس البارد على أجسامنا
00:00 | 2025-11-25
25/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
متى يصبح سعال الطفل خطيراً؟ إشارات تُحتم مراجعة الطبيب
Lebanon 24
متى يصبح سعال الطفل خطيراً؟ إشارات تُحتم مراجعة الطبيب
23:00 | 2025-11-24
24/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
شخصية أخرى بمكانة طبطبائي في "الحزب".. تقريرٌ إسرائيلي يكشف الإسم
Lebanon 24
شخصية أخرى بمكانة طبطبائي في "الحزب".. تقريرٌ إسرائيلي يكشف الإسم
13:58 | 2025-11-24
24/11/2025 01:58:08
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال حادّ بين ضيفين في برنامج حواري.. وتدخّل سياسي يوقف التصوير
Lebanon 24
إشكال حادّ بين ضيفين في برنامج حواري.. وتدخّل سياسي يوقف التصوير
15:05 | 2025-11-24
24/11/2025 03:05:25
Lebanon 24
Lebanon 24
في إسرائيل.. هذا ما قيل عن زيارة البابا إلى لبنان
Lebanon 24
في إسرائيل.. هذا ما قيل عن زيارة البابا إلى لبنان
15:46 | 2025-11-24
24/11/2025 03:46:04
Lebanon 24
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثلة سورية وممثل لبناني تُشعل المواقع ..هل تخطيا الحدود الحمراء؟ (صور)
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثلة سورية وممثل لبناني تُشعل المواقع ..هل تخطيا الحدود الحمراء؟ (صور)
01:38 | 2025-11-25
25/11/2025 01:38:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد استهداف الضاحية.. ما وضع حجوزات السفر إلى لبنان خلال زيارة البابا وماذا عن موسم الأعياد؟
Lebanon 24
بعد استهداف الضاحية.. ما وضع حجوزات السفر إلى لبنان خلال زيارة البابا وماذا عن موسم الأعياد؟
05:30 | 2025-11-25
25/11/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
09:16 | 2025-11-25
ما هي الأطعمة التي تتلف الشعر؟
04:36 | 2025-11-25
أطعمة تساعد على إنتاج "هرمون السعادة".. ما هي؟
02:00 | 2025-11-25
هل فعلا يؤثر الضوء الأزرق على نوم الأطفال؟
00:00 | 2025-11-25
6 طرق غير متوقعة يمكن أن يؤثر بها الطقس البارد على أجسامنا
23:00 | 2025-11-24
متى يصبح سعال الطفل خطيراً؟ إشارات تُحتم مراجعة الطبيب
16:00 | 2025-11-24
جفاف الفم وآثار الأدوية… تفاصيل يجب أن يعرفها طبيب الأسنان قبل العلاج
فيديو
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
25/11/2025 19:35:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
25/11/2025 19:35:33
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
25/11/2025 19:35:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24